Pop-up de ATEEZ en CDMX 2026: fechas, ubicación y actividades exclusivas

El octeto surcoreano ATEEZ celebra su regreso con “Adrenaline” en una tienda temporal en CDMX, donde los ATINY tendrán acceso a productos oficiales

ATEEZ tendrá una pop-up en
ATEEZ tendrá una pop-up en México por tres días. (X/@AboutMusicYT)

ATEEZ sigue consolidándose como uno de los fenómenos más importantes del K-pop global, con una base de seguidores que se extiende por todo el mundo, conocida como ATINY.

Desde su debut en 2018 bajo la agencia KQ Entertainment, el octeto surcoreano —Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho— ha llevado su música y su estilo escénico a distintos continentes, generando una conexión directa y cercana con su público a través de conciertos, lanzamientos digitales y actividades interactivas.

(KQ Entertainment)
(KQ Entertainment)

El pasado 6 de febrero de 2026, ATEEZ lanzó su decimotercer mini álbum, GOLDEN HOUR : Part.4, acompañado del sencillo principal “Adrenaline”, que rápidamente se posicionó en los primeros lugares de streaming y listas digitales en más de 30 países, entre ellos México.

La conexión directa entre los grupos de K‑pop y sus fans ha tomado cada vez más importancia, y una de las formas favoritas de lograrlo son las pop-up stores. Estas tiendas temporales no solo venden mercancía exclusiva, sino que también ofrecen actividades temáticas y experiencias únicas. En esta ocasión, la Ciudad de México está contemplada como uno de los destinos clave para que los ATINY latinoamericanos vivan de cerca la experiencia de ATEEZ, con un evento que promete sorpresas, productos oficiales y dinámicas especiales durante tres días.

¿Dónde estará ubicada la pop-up de ATEEZ en CDMX?

(hello82)
(hello82)

La tienda temporal funcionará en Lucerna 32, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 08310, CDMX.

El espacio en donde se ubicará la pop-up se encuentra a corta distancia de la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 del Metro, lo que facilita el acceso para asistentes de distintas zonas de la ciudad.

Fechas y horarios

La pop-up de ATEEZ estará disponible solo tres días: del 13 al 15 de febrero.

El horario de funcionamiento será de 10:00 a 16:00 horas.

¿Qué tipo de actividades se realizarán en la pop-up?

(hello82)
(hello82)

El evento, organizado por hello82 con apoyo de la agencia KQ Entertainment, incluye una variedad de actividades y dinámicas. Los asistentes podrán recibir una postal exclusiva gratis y un sticker exclusivo al azar de entre ocho modelos, ambos hasta agotar existencias.

También podrán participar en la elaboración de letreros para trading de photocards, dejar mensajes a los integrantes en un tablero dedicado, y acceder a una mini fotozona exclusiva junto con otras áreas para fotografías temáticas.

La dinámica de la pop-up replica lo que ocurre en otras ciudades del mundo, como Seúl, donde estas tiendas temporales ofrecen merchandising oficial, álbumes, ropa, accesorios y ediciones especiales. También suelen incluir proyecciones de videos musicales, zonas de foto y espacios para que los fans graben contenido relacionado con el grupo.

