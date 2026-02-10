Para qué sirve verter sal con hojas de laurel en la cocina: tres beneficios que te sorprenderán

La imagen muestra hojas de laurel frescas y secas junto a un recipiente blanco lleno de sal, resaltando su uso común como ingredientes clave para dar sabor a diversas preparaciones gastronómicas alrededor del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verter sal con hojas de laurel en la cocina ofrece beneficios poco conocidos que van más allá de la gastronomía.

Esta mezcla tradicional cumple funciones prácticas y culturales que han sido transmitidas por generaciones. Desde la protección de los alimentos hasta la mejora del ambiente, la unión de estos dos elementos suma valor en cualquier hogar.

Repelente natural de insectos: protección sin químicos

Uno de los principales usos de la combinación de sal y hojas de laurel reside en su eficacia como repelente de cucarachas y otros insectos.

El aroma del laurel, rico en compuestos como el cineol y el eugenol, actúa como un disuasivo para especies como cucarachas, polillas, gorgojos y moscas.

De acuerdo con especialistas en control de plagas, “el olor intenso del laurel resulta desagradable para estos insectos, obligándolos a alejarse del área donde se deposita la mezcla”.

Para aplicar este remedio, se recomienda colocar hojas secas de laurel junto a pequeñas cantidades de sal gruesa en puntos estratégicos de la cocina, como esquinas de alacenas, cajones o cerca del cubo de la basura.

La acción conjunta entre el aroma y la sal crea una barrera natural que ayuda a mantener los insectos lejos, sin recurrir a productos tóxicos o pesticidas industriales.

Absorbedor de humedad y neutralizador de olores

La sal gruesa es reconocida por su capacidad para absorber la humedad ambiental. Esta propiedad resulta útil en espacios cerrados, donde la acumulación de agua puede generar malos olores y favorecer la aparición de moho.

Al mezclar la sal con hojas de laurel, se potencia el efecto, ya que el laurel aporta un aroma fresco que contribuye a mantener el ambiente más agradable.

Esta técnica se utiliza en alacenas, armarios y recipientes donde se almacenan alimentos o utensilios. El procedimiento es sencillo: solo se requiere un pequeño recipiente con sal y varias hojas de laurel, colocado en las áreas propensas a la humedad.

La sal retiene el exceso de agua, mientras el laurel neutraliza los olores, creando una atmósfera más limpia y saludable.

Conservación de alimentos: un remedio tradicional

El uso de hojas de laurel en la conservación de alimentos forma parte de la sabiduría popular en diferentes regiones. Es común colocar hojas de laurel en botes de harina, arroz, legumbres o especias con el objetivo de proteger estos productos de la acción de los gorgojos, pequeños insectos que pueden dañar las reservas de la despensa.

A diferencia de otros métodos, esta práctica no implica la utilización de químicos ni altera el sabor de los alimentos. El laurel actúa como una barrera aromática que impide la proliferación de plagas comunes en la cocin.

La técnica resulta especialmente útil en zonas cálidas o húmedas, donde los gorgojos y otros insectos suelen proliferar con mayor facilidad.

Beneficios destacados de la combinación sal-laurel

Repelente natural de cucarachas, polillas, moscas y gorgojos por el aroma intenso del laurel.

Absorbe la humedad en armarios y alacenas gracias a la acción de la sal gruesa.

Neutraliza malos olores en espacios cerrados, aportando una sensación de limpieza.

Protege alimentos almacenados y previene la aparición de plagas sin productos tóxicos.

Más allá de lo práctico: limpieza energética y armonía

En el ámbito esotérico, la unión de sal y laurel se asocia con la limpieza energética y la atracción de prosperidad. Según prácticas de Feng Shui, la mezcla se utiliza para eliminar energías estancadas y promover un ambiente armónico en la cocina. Si bien no existen evidencias científicas que respalden estos efectos, la creencia se mantiene vigente en muchos hogares.

Cómo preparar y aplicar la mezcla en casa

Las recomendaciones para aprovechar los beneficios de la sal y el laurel incluyen:

Colocar hojas secas de laurel en recipientes con sal gruesa y distribuirlos en puntos estratégicos de la cocina.

Introducir hojas de laurel en frascos de harina, arroz, especias o legumbres para prevenir plagas.

Cambiar la mezcla cada dos o tres meses para mantener su eficacia.

La aplicación regular de esta técnica puede contribuir a mejorar la higiene y el ambiente en la cocina, sin necesidad de productos industriales ni compuestos artificiales.