México

My Chemical Romance en México: estos son los horarios oficiales para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

La gira “Long Live The Black Parade” en la Ciudad de México se presentan como una oportunidad única para revivir la interpretación de un álbum que marcó a toda una generación

Guardar
La gira “Long Live The
La gira “Long Live The Black Parade” en la Ciudad de México se presentan como una oportunidad única para revivir la interpretación de un álbum que marcó a toda una generación. (Instagram - Archivo)

My Chemical Romance alista su regreso a la Ciudad de México con dos conciertos programados para el 13 y 14 de febrero de 2026. La agrupación estadounidense llevará a cabo la gira Long Live The Black Parade, en la que interpretará de forma íntegra su álbum más emblemático.

El anuncio de estas presentaciones ha despertado expectativa entre los seguidores, quienes tendrán la oportunidad de presenciar en directo cada uno de los temas de The Black Parade, disco considerado un referente del rock alternativo tras su lanzamiento en 2006.

El reencuentro con los fans mexicanos

El regreso de My Chemical Romance marca el reencuentro con su público mexicano después de cuatro años de ausencia. La última vez que la banda se presentó en la capital fue en el Palacio de los Deportes, el 5 de octubre de 2007, recital recordado por la intensidad de su puesta en escena. En esta ocasión, el grupo promete replicar la experiencia de aquel show, con un repertorio que incluirá piezas como “Welcome to the Black Parade”, “I Don’t Love You”, “Mama”, “Famous Last Words” y más. La gira norteamericana, iniciada por la banda en 2025, incluyó diez ciudades de Estados Unidos y se ha caracterizado por la variación en el orden de las canciones, aunque con el eje central puesto en la ejecución completa de The Black Parade.

My Chemical Romance en el
My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros. (Infobae México)

Horarios de acceso al Estadio GNP Seguros

Durante los conciertos en México, el espectáculo contará con la presencia de The Hives como acto de apertura. Esta banda sueca es reconocida por su energía sobre el escenario y su papel en la escena del rock internacional. El formato del show que ha presentado My Chemical Romance en otros países divide la velada en dos partes, utilizando plataformas secundarias para explorar temas de otros discos, lo que amplía la experiencia del público más allá del repertorio principal.

La organización de los eventos en el Estadio GNP Seguros ha detallado los horarios y accesos para las dos fechas. Experiencias Ocesa difundió estos datos a través de sus canales oficiales, indicando que próximamente se dará a conocer el horario específico en que subirán al escenario tanto My Chemical Romance como The Hives, por lo que es necesario estar atentos a sus redes sociales.

  • Apertura de puertas: 17:00 horas
  • Ticket2Ride – Salidas: 18:00 horas
  • Acceso a Heineken Garden Lounge y escala: 17:00 horas
  • Cita fastline: 15:30 - 16:45 horas
Las puertas del estadio abrirán
Las puertas del estadio abrirán a las 17:00 horas. (Experiencias Ocesa Instagram)

Inicio del concierto

  • The Hives (Por confirmar)
  • My Chemical Romance: 21:00 horas (de acuerdo al boleto Ticketmaster)

Temas Relacionados

My Chemical RomanceEstadio GNP SegurosCDMXThe Black Parademexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.5 de magnitud en San Marcos

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Guerrero hoy: se

Se registra sismo en Puerto Escondido, Oaxaca

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Puerto

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

Murió Sammy Ortiz: quién fue el legendario doble de acción mexicano de ‘Apocalypto’ y ’007: Spectre’

El actor y doble de acción mexicano falleció a los 88 años

Murió Sammy Ortiz: quién fue

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan sin vida a dos

Hallan sin vida a dos empresarios desaparecidos de San Luis Potosí en Zacatecas

Quién es Tommy Demorizi, hombre ligado a Ryan Wedding, el capo de la cocaína que se escondía en México

Aseguran más de medio centenar de vehículos, chalecos y armas tras cateo en Huixtla, Chiapas

Marina ha inhabilitado 39 cámaras parasitas del crimen organizado durante el 2026 en Culiacán

Reportan que el hombre hallado muerto en una camioneta en Culiacán, Sinaloa, sería sobrino del Mayo Zambada

ENTRETENIMIENTO

Murió Sammy Ortiz: quién fue

Murió Sammy Ortiz: quién fue el legendario doble de acción mexicano de ‘Apocalypto’ y ’007: Spectre’

Este día se estrenarían pistas del nuevo lanzamiento de BTS en México

Esposo de Gloria Trevi la defiende de Eduardo Verástegui tras ataque a la cantante por apoyar a Bad Bunny: “Incongruente”

El romántico detalle de Lucero a Mijares en el día de su cumpleaños 68

En medio de sus polémicas, Alicia Villarreal llega al Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Bendita Locura’

DEPORTES

Nico Ibáñez será jugador de

Nico Ibáñez será jugador de Cruz Azul: Tigres pacta acuerdo que negoció desde el aeropuerto

Paulinho renueva contrato con Toluca: hasta este año estará vinculado al equipo de los Diablos Rojos

Qué necesita Pumas para evitar la eliminación en la Concachampions ante San Diego FC

Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”

Obed Vargas jugará la Champions League con el Atlético de Madrid de Simeone