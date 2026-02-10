My Chemical Romance en México: estos son los horarios oficiales para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

La gira “Long Live The Black Parade” en la Ciudad de México se presentan como una oportunidad única para revivir la interpretación de un álbum que marcó a toda una generación. (Instagram - Archivo)

My Chemical Romance alista su regreso a la Ciudad de México con dos conciertos programados para el 13 y 14 de febrero de 2026. La agrupación estadounidense llevará a cabo la gira Long Live The Black Parade, en la que interpretará de forma íntegra su álbum más emblemático.

El anuncio de estas presentaciones ha despertado expectativa entre los seguidores, quienes tendrán la oportunidad de presenciar en directo cada uno de los temas de The Black Parade, disco considerado un referente del rock alternativo tras su lanzamiento en 2006.

El reencuentro con los fans mexicanos

El regreso de My Chemical Romance marca el reencuentro con su público mexicano después de cuatro años de ausencia. La última vez que la banda se presentó en la capital fue en el Palacio de los Deportes, el 5 de octubre de 2007, recital recordado por la intensidad de su puesta en escena. En esta ocasión, el grupo promete replicar la experiencia de aquel show, con un repertorio que incluirá piezas como “Welcome to the Black Parade”, “I Don’t Love You”, “Mama”, “Famous Last Words” y más. La gira norteamericana, iniciada por la banda en 2025, incluyó diez ciudades de Estados Unidos y se ha caracterizado por la variación en el orden de las canciones, aunque con el eje central puesto en la ejecución completa de The Black Parade.

Horarios de acceso al Estadio GNP Seguros

Durante los conciertos en México, el espectáculo contará con la presencia de The Hives como acto de apertura. Esta banda sueca es reconocida por su energía sobre el escenario y su papel en la escena del rock internacional. El formato del show que ha presentado My Chemical Romance en otros países divide la velada en dos partes, utilizando plataformas secundarias para explorar temas de otros discos, lo que amplía la experiencia del público más allá del repertorio principal.

La organización de los eventos en el Estadio GNP Seguros ha detallado los horarios y accesos para las dos fechas. Experiencias Ocesa difundió estos datos a través de sus canales oficiales, indicando que próximamente se dará a conocer el horario específico en que subirán al escenario tanto My Chemical Romance como The Hives, por lo que es necesario estar atentos a sus redes sociales.

Apertura de puertas: 17:00 horas

Ticket2Ride – Salidas: 18:00 horas

Acceso a Heineken Garden Lounge y escala: 17:00 horas

Cita fastline: 15:30 - 16:45 horas

Inicio del concierto

The Hives (Por confirmar)

My Chemical Romance: 21:00 horas (de acuerdo al boleto Ticketmaster)