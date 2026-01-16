Confirman hallazgo de C4 apócrifo en Ecatepec, han inhabilitado 700 “cámaras parásito” en Edomex

Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México. (Presidencia)

Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México confirmó el hallazgo de un C4 clandestino en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el sector de Venta de Carpio.

Aseguró que se encuentra una carpeta de investigación sobre el caso, así como la inhabilitación 700 cámaras “parásitas”, localizadas principalmente en los municipios de Naucalpan y Ecatepec.

“Es una tarea continúa del gabinete de seguridad estatal, con el apoyo del gabinete federal atender todo este tipo de aspectos”, expresó Castañeda.

Por otro lado, declaró que no se ha localizado algún otro centro de monitoreo fraudulento, pero continúan con los operativos de seguridad en distintas localidades del Estado de México.

Durante la mañanera del pueblo, se le cuestionó al secretario acerca de alguna posible investigación contra el diputado Fernando Vilchis por este caso, al ser creador del proyecto Jaguar II que albergaba equipo de alta tecnología con el que operaba el grupo directivo para el C4 clandestino.

A lo que el funcionario estatal contestó que al estar en proceso una investigación no se podía dar más información sobre el caso.

En julio de 2025, un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estados de México (FGJEM) y elementos de seguridad municipales informaron sobre un presunto centro de mando clandestino que operaba de forma ilegal en el sistema de videovigilancia del C4 en la colonia Santa Cruz Venta de Carpio.

Centro clandestino C4 en Ecatepec. (FOTO: Especial)

Durante el operativo ejecutado, en coordinación con la Fiscalía de Asuntos Especiales se confirmó el hallazgo de equipo de alta tecnología relacionado al Proyecto Jaguar II, propuesta durante la administración del ex-acalde Fernando Vilchis.

Las investigaciones comenzaron tras una denuncia del gobierno municipal de Ecatepec, quienes alertaron por un posible desvío de recursos vinculado a la iniciativa de videovigilancia en el municipio.

Autoridades de la zona dieron a conocer que el centro posiblemente operaba desde el 2024, sin algún registro oficial e interfiriendo con el sistema de seguridad instalado en varias zonas de Ecatepec.

El aseguramiento del lugar estuvo coordinado por la FGJEM, con el respaldo de la Secretaría de Marina, adicional de elementos municipales. Mientras que el predio quedó bajo la custodia del personal naval especializado en tareas de seguridad pública, mientras que la autoridad ministerial realizó los peritajes pertinentes para deslindar las responsabilidades.

También se determinaron si existía un uso indebido de recursos públicos o en su defecto, una operación paralela de videovigilancia con fines ajenos a la seguridad pública.