Golpean y amenazan de muerte a abogada que defiende a comunidades afectadas por el Tren Interoceánico

La abogada Poulette Celene Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., organismo que lleva la defensa de familias afectadas por el Tren Interoceánico, fue víctima de una agresión directa, amenazas de muerte y un intento de allanamiento en su propio domicilio, ubicado en la colonia Democrática Chiapaneca, en el municipio de Tonalá, Chiapas, durante el fin de semana del sábado 7 y domingo 8 de febrero.

El ataque ocurrió en dos momentos. Primero, la noche del sábado, cuatro hombres que viajaban en motocicletas llegaron hasta su vivienda para hostigarla y amenazarla, lo que obligó a la abogada a permanecer encerrada en su casa por temor a una agresión mayor. Horas antes, los integrantes del organismo ya habían recibido mensajes intimidatorios en sus teléfonos celulares.

La escalada de violencia se concretó el domingo por la tarde, cuando dos mujeres y un hombre acudieron directamente a su domicilio y la atacaron a golpes y garrotazos, profiriendo amenazas explícitas de muerte.

La violencia como respuesta a la organización comunitaria

De acuerdo con la propia Poulette Celene Hernández, el origen del ataque estaría vinculado con la labor social que realiza el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. en la colonia, donde habían convocado a los vecinos para mejorar el parque infantil y promover un manejo adecuado de la basura, con el objetivo de evitar que los desechos se arrojaran en la vía pública.

Esa actividad comunitaria desató molestia entre algunos habitantes que comenzaron a enviar mensajes de amenaza contra los integrantes del Centro, acusándolos de querer protagonismo y de apropiarse del trabajo vecinal. “Quiero pensar que es debido a esa situación, porque precisamente yo vivo en ese barrio”, explicó la abogada.

El sábado, entre las 20:00 y 21:00 horas, los cuatro hombres en motocicleta acudieron a su casa para intimidarla, aunque se retiraron sin agredirla físicamente. Pero el domingo, a las 18:00 horas, la violencia se consumó.

Golpes, amenazas de muerte y tentativa de allanamiento

Según la denuncia, una mujer identificada con las siglas DC tocó a la puerta de la casa de Poulette para preguntar por ella. Cuando la abogada abrió, comenzó a recibir golpes, a los que se sumó otra mujer, identificada como IG, y un hombre.

Mientras la golpeaban, las agresoras gritaban que no querían el mejoramiento del parque porque “nosotros tenemos el poder de la colonia”, y lanzaban amenazas: “Te vamos a matar junto a tus familiares”.

Poulette logró empujar a sus agresores y correr hacia el interior de su vivienda, pero los tres intentaron ingresar por la fuerza, advirtiendo que la desaparecerían junto con su esposo.

Como consecuencia del ataque con un garrote, la abogada sufrió un derrame en el ojo izquierdo, inflamación en la nariz y lesiones en cadera, cintura y pierna derecha.

La Fiscalía minimiza el caso

Esa misma noche, la defensora acudió a la Fiscalía de Distrito, donde se abrió el registro de atención 070/2026 y un médico legista certificó las lesiones. Sin embargo, hasta ahora el Ministerio Público solo ha iniciado una investigación por lesiones, pese a que hubo amenazas de muerte e intento de homicidio.

El director del Centro Digna Ochoa, Nataniel Hernández, informó que exigirán que el caso se investigue como homicidio en grado de tentativa, amenazas y violencia, y no solo como agresión menor.

Poulette, quien está incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, solicitó reforzamiento inmediato de su seguridad y la de su familia.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitió una alerta máxima por el riesgo que enfrentan los integrantes del organismo.