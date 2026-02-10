México

Golpean y amenazan de muerte a abogada que defiende a comunidades afectadas por el Tren Interoceánico

Poulette Celene Hernández fue agredida con golpes y garrote en su domicilio tras recibir amenazas por su trabajo comunitario

Guardar
La abogada es integrante del
La abogada es integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., organismo que lleva la defensa de familias afectadas por el Tren Interoceánico. (CUARTOSCURO)

La abogada Poulette Celene Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., organismo que lleva la defensa de familias afectadas por el Tren Interoceánico, fue víctima de una agresión directa, amenazas de muerte y un intento de allanamiento en su propio domicilio, ubicado en la colonia Democrática Chiapaneca, en el municipio de Tonalá, Chiapas, durante el fin de semana del sábado 7 y domingo 8 de febrero.

El ataque ocurrió en dos momentos. Primero, la noche del sábado, cuatro hombres que viajaban en motocicletas llegaron hasta su vivienda para hostigarla y amenazarla, lo que obligó a la abogada a permanecer encerrada en su casa por temor a una agresión mayor. Horas antes, los integrantes del organismo ya habían recibido mensajes intimidatorios en sus teléfonos celulares.

La escalada de violencia se concretó el domingo por la tarde, cuando dos mujeres y un hombre acudieron directamente a su domicilio y la atacaron a golpes y garrotazos, profiriendo amenazas explícitas de muerte.

La violencia como respuesta a la organización comunitaria

De acuerdo con la propia Poulette Celene Hernández, el origen del ataque estaría vinculado con la labor social que realiza el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. en la colonia, donde habían convocado a los vecinos para mejorar el parque infantil y promover un manejo adecuado de la basura, con el objetivo de evitar que los desechos se arrojaran en la vía pública.

Esa actividad comunitaria desató molestia entre algunos habitantes que comenzaron a enviar mensajes de amenaza contra los integrantes del Centro, acusándolos de querer protagonismo y de apropiarse del trabajo vecinal. “Quiero pensar que es debido a esa situación, porque precisamente yo vivo en ese barrio”, explicó la abogada.

Poulette Celene Hernández sufrió lesiones
Poulette Celene Hernández sufrió lesiones tras ser atacada en su domicilio en Tonalá. (X @RedTDT)

El sábado, entre las 20:00 y 21:00 horas, los cuatro hombres en motocicleta acudieron a su casa para intimidarla, aunque se retiraron sin agredirla físicamente. Pero el domingo, a las 18:00 horas, la violencia se consumó.

Golpes, amenazas de muerte y tentativa de allanamiento

Según la denuncia, una mujer identificada con las siglas DC tocó a la puerta de la casa de Poulette para preguntar por ella. Cuando la abogada abrió, comenzó a recibir golpes, a los que se sumó otra mujer, identificada como IG, y un hombre.

Mientras la golpeaban, las agresoras gritaban que no querían el mejoramiento del parque porque “nosotros tenemos el poder de la colonia”, y lanzaban amenazas: “Te vamos a matar junto a tus familiares”.

Poulette logró empujar a sus agresores y correr hacia el interior de su vivienda, pero los tres intentaron ingresar por la fuerza, advirtiendo que la desaparecerían junto con su esposo.

Como consecuencia del ataque con un garrote, la abogada sufrió un derrame en el ojo izquierdo, inflamación en la nariz y lesiones en cadera, cintura y pierna derecha.

La Fiscalía minimiza el caso

Esa misma noche, la defensora acudió a la Fiscalía de Distrito, donde se abrió el registro de atención 070/2026 y un médico legista certificó las lesiones. Sin embargo, hasta ahora el Ministerio Público solo ha iniciado una investigación por lesiones, pese a que hubo amenazas de muerte e intento de homicidio.

El director del Centro Digna Ochoa, Nataniel Hernández, informó que exigirán que el caso se investigue como homicidio en grado de tentativa, amenazas y violencia, y no solo como agresión menor.

Poulette, quien está incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, solicitó reforzamiento inmediato de su seguridad y la de su familia.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitió una alerta máxima por el riesgo que enfrentan los integrantes del organismo.

Temas Relacionados

Tren InteroceánicoabogadaPoulette Celene HernándezagresiónChiapasmexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo se contagia el sarampión y qué se debe hacer para prevenirlo?

Ante brotes recientes de esta enfermedad, autoridades han hecho un llamado a fortalecer medidas para evitar su propagación

¿Cómo se contagia el sarampión

Concejal de Cuauhtémoc denuncia desalojo en la explanada de alcaldía y lleva a juicio a Rojo de la Vega ante el Tribunal Electoral

José Emilio Villar González denuncia omisión de la alcaldesa en reincorporarlo a su cargo

Concejal de Cuauhtémoc denuncia desalojo

Festival de luces en la CDMX: fecha y lugar del evento

Cada una de estás pequeñas lámparas tienen escritos deseos y recuerdos que los participantes atesoran, y buscan plasmar en un lugar para que perduren por siempre

Festival de luces en la

En México casi 70% de los hogares tiene mascota, pero menos de la mitad acude al veterinario

En el Día Mundial de la Esterilización Animal especialistas llaman a realizarlo

En México casi 70% de

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 10 de febrero: carga vehicular en km 40 por obras en la autopista México-Querétaro en ambos sentidos

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ovidio Guzmán deberá esperar hasta

Ovidio Guzmán deberá esperar hasta finales de julio para su audiencia de sentencia en EEUU

Ejecutan en Jiutepec a exjefe operativo de la Policía de Morelos en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco

“Tiene un carácter muy cabrón”: la llamada que retrata a Diego “N”, exalcalde de Tequila, Jalisco

Autoridades investigan a Los Chapitos por crimen de mineros en Concordia: los confundieron con Mayos

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Michelle Rubalcava denuncia amenazas de

Michelle Rubalcava denuncia amenazas de muerte tras entrevista con Daniela Parra

Emilio Osorio aclara si apoyaría a Joaquín Bondoni en La Casa de los Famosos

Angelique Boyer y Sebastián Rulli confiesan la clave que sostiene su historia de amor

Avance del capítulo 5 de ‘El caballero de los Siete Reinos’ anticipa sangriento giro al estilo de ‘Juego de Tronos’

Nacha Michelson, Robbie Mora y La Divaza despertarán pasiones y fuertes peleas en La Venganza de los Ex VIP 2026

DEPORTES

Cruz Azul vs. Vancouver: a

Cruz Azul vs. Vancouver: a qué hora y dónde ver en México el partido de vuelta de la Máquina en Concachampions

¿Buena estrategia? Agente de Gilberto Mora advierte que buscará vender al futbolista al precio más alto

Cuál fue el primer jugador de Cruz Azul que se acercó a Christian Ebere: “Vino a abrazarme”

Fantasticamania Japón 2026 sacude la Arena México con duelo CMLL vs NJPW

Donovan Carrillo clasifica a la final del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno