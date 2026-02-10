Credencial del INE tramitada en años anteriores: esta es la fecha límite para recogerla antes de que se destruya

Quienes realizaron el trámite de la credencial para votar entre 2024 y 2025 deben acudir al módulo correspondiente. (CUARTOSCURO)

El Instituto Nacional Electoral (INE) fijó el 28 de febrero de 2026 como la fecha límite para que los ciudadanos recojan la credencial para votar tramitada en años anteriores. El aviso, publicado a través de sus canales oficiales, advierte que quienes gestionaron el documento entre 2024 y 2025 y no acudan por él, perderán la posibilidad de recuperarlo, ya que las credenciales no reclamadas serán destruidas.

La credencial del INE es el principal documento de identificación en México. Cumple una función doble: permite a los ciudadanos ejercer su derecho al voto en procesos electorales y acredita su identidad ante instituciones públicas y privadas. El documento contiene información personal, una fotografía reciente, dirección, firma, clave de elector, CURP y un código de identificación único. Su expedición está reservada a mexicanos mayores de 18 años, quienes deben presentar documentos que comprueben su nacionalidad, identidad y domicilio.

El 28 de febrero de 2026 es la fecha dada a conocer como la última oportunidad. (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Según el propio INE, la recolección de la credencial debe realizarse en el mismo módulo donde se solicitó el trámite. Para recibirla, es indispensable presentar el comprobante entregado al iniciar el proceso. El organismo recomienda consultar el estatus del trámite a través de su página web antes de acudir, lo que permite evitar desplazamientos innecesarios.

En años recientes, el INE puso a disposición una aplicación móvil que valida la autenticidad de la credencial. Sin embargo, el organismo aclaró que esta herramienta no sustituye la versión física del documento, ni constituye una credencial digital ni una representación gráfica válida. La presencia del documento físico sigue siendo obligatoria tanto para votar como para cualquier trámite que requiera identificación oficial.

El Instituto explicó que destruirá las credenciales no reclamadas. (Foto: INE)

El trámite de la credencial para votar no solo responde a necesidades de actualización, como el cambio de domicilio o la reposición por extravío o vigencia. También resulta fundamental para conservar la inscripción en el Padrón Electoral y garantizar la participación en las elecciones. La vigencia del documento está limitada y su renovación periódica resulta indispensable para quienes desean mantener sus derechos políticos y civiles.

Consulta de trámite y atención ciudadana

Las autoridades del Instituto Nacional Electoral recordaron que las consultas adicionales pueden realizarse a través de INETEL, marcando el 800 433 2000, o accediendo a la página oficial del organismo. Subrayaron que la responsabilidad de recoger la credencial recae en cada ciudadano, ya que la no recolección implica la destrucción del documento y la necesidad de reiniciar el trámite si se desea obtener una nueva identificación.