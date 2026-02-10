México

Credencial del INE tramitada en años anteriores: esta es la fecha límite para recogerla antes de que se destruya

Quienes realizaron el trámite de la credencial para votar entre 2024 y 2025 deben acudir al módulo correspondiente

Guardar
Quienes realizaron el trámite de
Quienes realizaron el trámite de la credencial para votar entre 2024 y 2025 deben acudir al módulo correspondiente. (CUARTOSCURO)

El Instituto Nacional Electoral (INE) fijó el 28 de febrero de 2026 como la fecha límite para que los ciudadanos recojan la credencial para votar tramitada en años anteriores. El aviso, publicado a través de sus canales oficiales, advierte que quienes gestionaron el documento entre 2024 y 2025 y no acudan por él, perderán la posibilidad de recuperarlo, ya que las credenciales no reclamadas serán destruidas.

La credencial del INE es el principal documento de identificación en México. Cumple una función doble: permite a los ciudadanos ejercer su derecho al voto en procesos electorales y acredita su identidad ante instituciones públicas y privadas. El documento contiene información personal, una fotografía reciente, dirección, firma, clave de elector, CURP y un código de identificación único. Su expedición está reservada a mexicanos mayores de 18 años, quienes deben presentar documentos que comprueben su nacionalidad, identidad y domicilio.

El 28 de febrero de
El 28 de febrero de 2026 es la fecha dada a conocer como la última oportunidad. (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Según el propio INE, la recolección de la credencial debe realizarse en el mismo módulo donde se solicitó el trámite. Para recibirla, es indispensable presentar el comprobante entregado al iniciar el proceso. El organismo recomienda consultar el estatus del trámite a través de su página web antes de acudir, lo que permite evitar desplazamientos innecesarios.

En años recientes, el INE puso a disposición una aplicación móvil que valida la autenticidad de la credencial. Sin embargo, el organismo aclaró que esta herramienta no sustituye la versión física del documento, ni constituye una credencial digital ni una representación gráfica válida. La presencia del documento físico sigue siendo obligatoria tanto para votar como para cualquier trámite que requiera identificación oficial.

El Instituto explicó que destruirá
El Instituto explicó que destruirá las credenciales no reclamadas. (Foto: INE)

El trámite de la credencial para votar no solo responde a necesidades de actualización, como el cambio de domicilio o la reposición por extravío o vigencia. También resulta fundamental para conservar la inscripción en el Padrón Electoral y garantizar la participación en las elecciones. La vigencia del documento está limitada y su renovación periódica resulta indispensable para quienes desean mantener sus derechos políticos y civiles.

Consulta de trámite y atención ciudadana

Las autoridades del Instituto Nacional Electoral recordaron que las consultas adicionales pueden realizarse a través de INETEL, marcando el 800 433 2000, o accediendo a la página oficial del organismo. Subrayaron que la responsabilidad de recoger la credencial recae en cada ciudadano, ya que la no recolección implica la destrucción del documento y la necesidad de reiniciar el trámite si se desea obtener una nueva identificación.

Temas Relacionados

INECredencial para Votarmexico-noticias

Más Noticias

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

La nueva fosa fue ubicada entre 1.5 y 2 kilómetros del sitio donde previamente fueron hallados cinco mineros desaparecidos

Localizan segunda fosa clandestina en

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

El sismo ocurrió a las 2:23 horas, a una distancia de 38 km de Unión Hidalgo y tuvo una profundidad de 107.9 km

Oaxaca registra sismo de magnitud

Chiapas registra sismo de magnitud 4.2

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de magnitud

Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” que fue asesinado en Culiacán

El hijo de Águeda Zambada García, hermana de El Mayo, fue detenido en 2012 y sobrevivió a un ataque armado en 2017

Quién era Sergio Rodolfo Cázares

Calendario de entrega de tarjetas para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar registrados en diciembre

Para la entrega es necesario que los beneficiarios ubiquen los módulos de registro

Calendario de entrega de tarjetas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan segunda fosa clandestina en

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” que fue asesinado en Culiacán

Cantándole a El Mencho y rifas de lujosos vehículos: resurgen polémicas de Lorena Rodríguez, la nueva alcaldesa de Tequila

Secuestran a cinco hombres en Ahome, Sinaloa: una mujer fue liberada

Hallan sin vida a dos empresarios desaparecidos de San Luis Potosí en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia destaca la paternidad

Maribel Guardia destaca la paternidad y lucha personal de Julián Figueroa antes de su muerte

Estadio GNP Seguros: metro cercano a la puerta 6 y guía de accesos por sección

My Chemical Romance en México: estos son los horarios oficiales para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Murió Sammy Ortiz: quién fue el legendario doble de acción mexicano de ‘Apocalypto’ y ’007: Spectre’

Este día se estrenarían pistas del nuevo lanzamiento de BTS en México

DEPORTES

Nico Ibáñez será jugador de

Nico Ibáñez será jugador de Cruz Azul: Tigres pacta acuerdo que negoció desde el aeropuerto

Paulinho renueva contrato con Toluca: hasta este año estará vinculado al equipo de los Diablos Rojos

Qué necesita Pumas para evitar la eliminación en la Concachampions ante San Diego FC

Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”

Obed Vargas jugará la Champions League con el Atlético de Madrid de Simeone