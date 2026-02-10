Cantándole a El Mencho y rifas de lujosos vehículos: resurgen polémicas de Lorena Rodríguez, la nueva alcaldesa de Tequila

El Cabildo de Tequila designó como interina a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, una figura cercana a la administración saliente y que tiene varias polémicas detrás. (Redes sociales)

La designación de Lorena Marisol Rodríguez Rivera como alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, tras la detención de Diego Rivera Navarro, ha reactivado una serie de controversias que ha protagonizado.

Tras la sesión extraordinaria del Cabildo que la nombró la nueva alcaldesa de Tequila el 8 de febrero, con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, comenzó a circular nuevamente en redes sociales un video en el que Rodríguez Rivera participa en una celebración privada donde se interpreta un narcocorrido del grupo Los Alegres del Barranco.

El material, difundido originalmente en 2025, la muestra cantando el tema “El del Palenque”, un tema que hace referencia al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

La funcionaria aseguró que su presencia en dicha fiesta fue circunstancial y que ella no estaba cantando: “No soy yo la que está cantando. Apenas si salgo en el video. No sé cómo se atreven a decir que estoy cantando una canción”, dijo en su momento a los medios de comunicación.

El evento, según su versión, fue un bautizo al que acudió como invitada, justo el día que el grupo musical se presentó en Tequila.

El video volvió a viralizarse tras su nombramiento, reavivando el debate sobre la conducta de la funcionaria a raíz de las acusaciones contra su antecesor, quien es investigado por secuestro y extorsión, presuntamente actuando bajo el cobijo del CJNG.

Rifas de vehículos, alcohol y dinero en redes sociales

Otra polémica que recién sale a la luz involucra la actividad pública de Rodríguez Rivera en redes sociales. Y es que mientras era regidora, promovió y compartió rifas a través de su cuenta de Facebook, donde se ofrecía ganar camionetas, vehículos, cerveza, botellas de licor, dinero en efectivo, mini splits, hidrolavadoras y aspiradoras.

La alcaldesa de Tequila promocionaba así rifas de dudosa procedencia. (X/@jorgegogdl)

Las publicaciones de la página de Facebook “Sorteos Tequila” muestran imágenes de automóviles GMC y Seat Ibiza 2021, cajas de cerveza y electrodomésticos acompañadas de mensajes para incentivar la compra de boletos y el compartir las publicaciones.

Las dinámicas, según se lee, van desde boletos de 10 pesos hasta comprar paquetes con 30 boletos. Aunque la página asegura tener respaldo de la Lotería Nacional, no hay registro alguno, además de que la página web del sitio es rudimentaria.

Las imágenes muestran a Rodríguez Rivera promocionando estos sorteos ya en funciones como regidora, durante abril de 2025.

Cabe recordar que la promoción de rifas puede constituir una actividad ilegal en México cuando no cuenta con autorización de la Secretaría de Gobernación, como lo establece la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que reserva al Estado la regulación de este tipo de actividades.

Además, al tratarse de una funcionaria en activo, la participación de Lorena Marisol Rodríguez Rivera en la difusión de estos sorteos —ya fuera como promotora o figura pública asociada— podría contravenir los principios de legalidad, honradez y uso indebido del cargo, previstos en las leyes de responsabilidades administrativas, al involucrarse en actividades privadas con posibles fines lucrativos y sin claridad sobre permisos.

Desconoce extorsiones de Diego Rivera

Lorena Marisol Rodríguez Rivera fue designada como alcaldesa interina de Tequila, tras la detención de Diego Rivera Navarro. (Redes sociales)

El nombramiento de Rodríguez Rivera se concretó en un contexto de fuerte tensión y división interna en el Cabildo, donde regidoras del PRI, MC y una independiente votaron en contra, y una edil morenista se abstuvo. Evelyn Castañeda, edil independiente, expresó ante la sesión: “No le vuelvan a fallar a Tequila”, reflejando la exigencia de una renovación real y no solo un relevo de figuras del mismo grupo político.

La nueva alcaldesa es considerada parte del grupo político que llevó a Diego Rivera Navarro al poder, al haber ocupado la segunda posición propietaria en la planilla de la coalición Morena, PVEM, PT, Hagamos y Futuro.

Su periodo como alcaldesa interina está previsto para 17 meses, de febrero de 2026 a julio de 2027, tiempo en el que deberá coordinar las áreas operativas del ayuntamiento y dar seguimiento a los programas en curso.

En sus primeras declaraciones como titular del gobierno municipal, la alcaldesa negó tener conocimiento de los casos de extorsión que motivaron la detención de su antecesor: “No había ninguna extorsión que yo conozca”, dijo ante medios.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de realizar una “limpia” administrativa y se comprometió a dialogar con el sector empresarial para llegar a acuerdos.