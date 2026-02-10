Alejandra Ávalos acusa de bullying a Laura Flores previo a comenzar la gira ‘Con Alma de Mujer’

La cantante recordó un desencuentro con la actriz donde presuntamente Erika Buenfil también la agredió verbalmente. (Instagram)

Alejandra Ávalos recordó un episodio de violencia verbal que, aseguró, marcó su vida personal y profesional. En un reciente encuentro con medios de comunicación, la cantante habló de un momento ocurrido hace aproximadamente 20 años, cuando dos colegas del espectáculo acudieron a uno de sus shows y la agredieron verbalmente desde el público.

¿Qué contó Alejandra Ávalos sobre el episodio de bullying?

La intérprete relató que Laura Flores y Érika Buenfil asistieron a una de sus presentaciones y, desde una mesa ubicada cerca del escenario, comenzaron a gritarle comentarios ofensivos relacionados con su físico. De acuerdo con Ávalos, la situación se prolongó durante gran parte del espectáculo.

“Ellas me gritaban, estaban sentadas en la mesa central, pegadas al público, me veían ellas hacia arriba y me gritaban: ‘panzona, celulítica, no te has visto en un espejo, estás horrible’. Yo decía: ‘me lo están diciendo de broma’”,

Pensó que era una broma y las presentó como amigas

Alejandra Ávalos explicó que, en un inicio, creyó que los comentarios formaban parte de una broma entre colegas, ya que consideraba a ambas actrices como amigas. Incluso, decidió presentarlas públicamente durante su show, sin imaginar que los gritos continuarían.

“Las voy a presentar, aquí tengo dos amigas que vinieron a verme, muchas gracias por su asistencia, Laura Flores y Érika Buenfil. Y de repente termina el show, la gente les aplaude y seguían gritándome en las dos horas de show”, añadió.

Ávalos recordó la controversia previo a comenzar una gira junto a Laura Flores. (@laurafloresmx / Instagram)

Un recuerdo que sigue presente

La cantante aseguró que, aunque han pasado dos décadas desde lo ocurrido, el episodio permanece vivo en su memoria. También señaló que, hasta ahora, ambas actrices niegan haberla agredido, lo que ha generado una sensación de incomprensión y dolor.

“Ellas que están desmemoriadas, pero yo que siempre lo he hablado, fue una situación de bullying que viví en mi vida. Claro que fue con ellas, pero claro que en ese momento no tuve las agallas de sacarlas”, expresó Ávalos.

Un proyecto en puerta y una conversación pendiente

El tema cobró mayor relevancia luego de que Alejandra Ávalos confirmara que próximamente compartirá un proyecto profesional con Laura Flores. La cantante adelantó que busca abordar este episodio de manera directa, con la intención de confrontar lo sucedido. “Un día me la voy a agarrar, le voy a decir: ‘a ver Laura, ¿es cierto que no te acuerdas?, a ver qué me dice’”.

(Foto: Instagram de Alejandra Avalos, Erika Buenfil y Laura Flores)

La reacción de Laura Flores y Erika Buenfil

No es la primera vez que Alejandra Ávalos expone el tema. En 20220, en entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, la cantante abordó por primera vez la situación.

En ese entonces, Buenfil y Flores negaron categóricamente los señalamientos. “Estoy mandando este mensaje en particular a mi amiga Alejandra Ávalos. Tengo recuerdos superlindos de cuando empezábamos nuestra carrera... siempre he tenido un respeto enorme como actriz y no juzgaría jamás ni a ella ni a nadie”, señaló Laura Flores en un video difundido en sus redes sociales.

En el mismo canal, Buenfil rechazó las acusaciones y lamentó la decisión de Alejandra Ávalos de involucrarla: “Me da mucha tristeza. Lo único que sé es que es una mentira porque soy una mujer que ha trabajado toda la vida para salir siempre adelante”.