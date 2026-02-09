Super Bowl LX: mexicanos responden con memes al medio tiempo de Bad Bunny

REUTERS/Mike Blake

Como cada año, miles de personas ven el Super Bowl sólo por el show de medio tiempo y el encuentro entre New England Patriots vs Seattle Seahawks no fue la excepción, pues se presentó Bad Bunny.

Su controvertida presentación se realizó después de que Seattle tuviera 9 puntos frente a los 0 de Patriots.

Los mexicanos no perdieron la oportunidad de tomar con humor el show de Bad Bunny, el cual dividió opiniones entre aquellos a los que no les gusta el género y quienes consideraron que fue un buen espectáculo.

Qué canciones cantó Bad Bunny en el Super Bowl LX

Las canciones que interpretó —en un mix— fueron:

Titi me preguntó

Yo perreo sola

Party

EoO

Die with a Smile con Lady Gaga

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

LO QUE LE PASÓ A HAWAi con Ricky Martin

El apagón

CAFé CON RON

DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Como invitada especial tuvo a Lady Gaga y también a Ricky Martin, además de que presentó banderas de toda Latinoamérica y nombró a los países.

Entre los memes incluso se sumó la cantante Thalía, pues ya que en la canción Titi me preguntó la menciona como su primer amor, firmó su mensaje de esa manera.

Desde horas antes, cientos de frases humorísticas inundaron las redes como “¿A qué hora es el concierto de Bad Bunny?“, ”¿En qué momento mete gol Bad Bunny?“, “Bad Bunny debería cantar cuatro horas y sólo 15 minutos de juego”, entre otros.

La mayor parte de comentarios fueron positivos respecto al mensaje y la emotividad de la participación.

Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 marcó un nuevo capítulo para la música latina en el espectáculo televisivo más visto en Estados Unidos.

El Levi’s Stadium de Santa Clara se transformó en un escenario vibrante, donde el espíritu latino se apoderó del descanso del duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

El inicio del show sorprendió por su formato: un videoclip en vivo que fusionó tomas en el césped y secuencias grabadas.

El artista, vestido de blanco y con una pelota de fútbol americano en mano, eligió “Tití me preguntó” como primer tema.

Esa escena, ambientada en un sembradío montado sobre el campo, buscó reflejar tradiciones propias de Latinoamérica.

La participación de otras figuras internacionales elevó aún más el espectáculo. Cardi B y Karol G se sumaron para interpretar “Yo perreo sola”, mientras que la aparición de Lady Gaga —interpretando “Die with a smile” con un giro latino— sorprendió a los presentes. Entre los invitados también figuraron Jessica Alba, Pedro Pascal, Alix Earle y Young Miko, quienes aportaron variedad al despliegue visual y musical.

La cuota emotiva llegó cuando el propio Bad Bunny se dirigió a una versión infantil de sí mismo en el escenario y le entregó el Grammy recién ganado.

“Nunca dejé de creer en mí”, expresó el cantante, en un guiño a su trayectoria y a los sueños cumplidos.

El momento político y de identidad lo protagonizó Ricky Martin, quien entonó un fragmento de “Lo que le pasó a Hawaii” y lanzó un mensaje directo: “No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai”, mientras se desplegaban banderas de Puerto Rico entre la multitud.