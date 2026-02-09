México

Sheinbaum cuestiona a legisladores de oposición por acudir a foro conservador en EEUU

La presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre conexiones políticas fuera de México e invita a reflexionar sobre los principios que motivan ese tipo de participación internacional

El gobierno federal insiste en
El gobierno federal insiste en la importancia de que la ciudadanía esté informada sobre la participación de figuras políticas en foros extranjeros que promueven ideas ajenas a las tradiciones nacionales| Crédito: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) acudieran a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Estados Unidos, al considerar que esta participación refleja vínculos de representantes mexicanos con el conservadurismo internacional.

Al referirse a los valores representados en la CPAC, Sheinbaum advirtió sobre el acercamiento de estos legisladores con grupos que, en sus palabras, “no tienen nada que ver con la historia ni con los valores del pueblo de México”, y sugirió que deberían explicar el uso de recursos para dichos viajes. La mandataria sostuvo que el pensamiento conservador, al que denominó “PRIAN”, busca un modelo de gobierno autoritario, excluyente y contrario a la democracia.

Durante su posicionamiento, la jefa del Ejecutivo recordó el historial del conservadurismo en México, mencionando que en el siglo XIX impulsaron el gobierno monárquico, la llegada de Maximiliano de Habsburgo y el respaldo a figuras como Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz. Sheinbaum remarcó: “El conservadurismo de hoy es el mismo del siglo XIX, pero el pueblo de México siempre los ha derrotado”.

La presidenta también afirmó que su administración busca la “democracia como representación genuina del pueblo” y rechazó las acusaciones de autoritarismo contra su movimiento. Además, subrayó que ideales como la soberanía, la independencia y las libertades han perdurado en la historia nacional y puso como ejemplo el triunfo electoral de 2018.

Sheinbaum agregó que es fundamental que la ciudadanía conozca quiénes participan en foros que representan posturas opuestas a la democracia y a las luchas históricas del pueblo mexicano.

Claudia SheinbaumPANLa MañaneraEEUUPolítica Mexicanamexico-noticias

