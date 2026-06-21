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México derriba drones en pleno Mundial 2026: tres sedes bajo alerta por intrusiones aéreas no autorizadas

El incidente en Guadalajara no fue aislado: autoridades han neutralizado varios dispositivos no autorizados en las tres sedes mexicanas del torneo

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(Infoabe-Itzallana)
(Infoabe-Itzallana)

Un dron no autorizado sobrevoló una práctica privada de la Selección de Corea del Sur en Guadalajara el martes 17 de junio, a menos de 48 horas de su partido ante México en el Mundial 2026. El incidente fue reportado a la FIFA y se solicitó una investigación formal a las autoridades policiales para determinar quiénes operaban el dispositivo y con qué propósito.

El artefacto fue neutralizado mediante tecnología de bloqueo electrónico por elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Según fuentes federales citadas por The Guardian, las fuerzas militares detectaron un dron “no registrado” cerca del campamento y procedieron a neutralizarlo con equipo especializado.

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El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, precisó que el equipo en ningún momento estuvo en peligro, pues se identificó que se trataba de aparatos propiedad de una empresa que buscaba obtener imágenes de los jugadores y de la práctica.

No fue el único: drones neutralizados en las tres sedes mexicanas

Lo que hace especialmente relevante el episodio es su contexto más amplio. De acuerdo con un agente federal mexicano consultado por The Guardian, varios drones han sido neutralizados en los últimos días tras intentar ingresar a zonas de seguridad en:

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  • Ciudad de México
  • Guadalajara
  • Monterrey

Los intentos de intrusión incluyeron no solo estadios, sino también campamentos base de equipos y festivales de aficionados.

Tras el incidente con la delegación surcoreana, la Secretaría de Seguridad de Jalisco reforzó la vigilancia para evitar la presencia de artefactos no autorizados, y dispuso al menos cinco mil elementos de seguridad pública para el partido México vs. Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

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(Fuerza Aérea Mexicana)
(Fuerza Aérea Mexicana)

El Plan Kukulkán y sus límites

Desde marzo, México activó el operativo de seguridad mundialista denominado “Plan Kukulkán”, que movilizó alrededor de 100,000 efectivos de fuerzas militares y policiales federales y locales, con sistemas de alerta temprana, protocolos para estadios, aeropuertos, carreteras y hoteles, y esquemas de protección para equipos, funcionarios y aficionados, según reportó The Guardian.

Sin embargo, la acumulación de incidentes con drones —aun cuando ninguno derivó en consecuencias deportivas— pone en evidencia los límites del perímetro de seguridad aéreo en un torneo que se celebra simultáneamente en decenas de sedes a lo largo de tres países.

Corea del Sur: táctica intacta, queja formal ante la FIFA

El vocero del equipo surcoreano precisó que el vuelo del dron ocurrió únicamente durante la fase inicial de calentamiento, por lo que el esquema táctico preparado para enfrentar a México no quedó expuesto.

Aun así, la Federación de Fútbol de Corea del Sur presentó una queja formal ante la FIFA. Las cámaras de seguridad instaladas alrededor del centro de entrenamiento habrían captado la apariencia física de los presuntos operadores, por lo que se espera que las investigaciones permitan identificarlos. Hasta el cierre de esta nota, no se habían confirmado arrestos.

Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Corea del Sur, en Ciudad de México, México, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REENVÍO - REPETICIÓN POR MOTIVOS DE CALIDAD
Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Corea del Sur, en Ciudad de México, México, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REENVÍO - REPETICIÓN POR MOTIVOS DE CALIDAD

El fantasma de Canadá 2024

El incidente inevitablemente evoca el escándalo de espionaje con drones que sacudió el fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando el equipo de Canadá fue acusado de utilizar uno para vigilar un entrenamiento de Nueva Zelanda. El episodio terminó con la suspensión de dos miembros del cuerpo técnico, el despido de la entrenadora Bev Priestman y la deducción de seis puntos al equipo en la fase de grupos, según informó The Guardian.

Por el momento, la FIFA no ha anunciado sanciones ni señalado a ningún responsable en el caso del Mundial 2026.

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