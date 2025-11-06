Alessandra Rojo de la Vega pide disculpas por acusar a Arturo Ávila de amenazar de muerte a una mujer: “Me equivoqué”

La alcaldesa de Cuauhtémoc llama a la ciudadanía a organizarse ante la pérdida de libertades CRÉDITOS: Alcaldía Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, pidió una disculpa pública por haber acusado a Arturo Ávila, diputado federal de Morena, de presuntamente haber amenazado de muerte a una ciudadana, quien de acuerdo con la funcionaria, presentó una denuncia por este hecho ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En un video publicado en sus rede sociales, la alcaldesa admitió que cometió un error al respaldar dicha denuncia sin corroborar la veracidad del material que se presentó, señalando que de acuerdo con un peritaje que realizó con sus propios recursos, se determinó que los videos están editados y manipulados.

“Hoy haré lo que muy pocos políticos se atreven a hacer: admitir que me equivoqué. No me avergüenza decirlo, me daría mucha más vergüenza mentirle a la gente. Creí, como siempre he creído, en una mujer que señaló ese ritmo de violencia, que denunció ante la fiscalía al presunto agresor y que me pidió ayuda.

“Ante la controversia que se generó por el video, contraté con mis propios recursos un peritaje digital que lamentablemente concluyó que al menos los videos presentados están editados y manipulados”, dijo.

Créditos: IG: arturoavila_mx - FB: Alessandra Rojo de la Vega

Rojo de la Vega consideró que mentir para dañar a una persona también es una forma de violencia e indicó que como medida preventiva ante posibles nuevos casos, ya implementó un nuevo protocolo.

“Y eso también es violencia. Usar la mentira para dañar a alguien que confió. Entré en política para cambiarla para bien y para siempre. Tengo un compromiso irrenunciable con la verdad y la justicia. Jamás exigiré nunca a nadie lo que no sea capaz de entregar yo misma. Por eso decido ser siempre coherente y hablar siempre con la verdad y con pruebas.

“Cometí el error de creer sin verificar a profundidad. Ante eso, por supuesto que ya implementé con mi equipo nuevos protocolos para no volver a cometerlos jamás”, agregó.

Sin embargo, aseguró que su primera respuesta ante las denuncias de violencia contra la mujer será “Yo sí te creo” y continuará apoyando a las víctimas.

Asimismo, lamentó que la “lucha real” contra la violencia sea utilizada para beneficios personales, considerando que “son estos tropiezos en el camino” los que impiden los avances en la agenda feminista.

“Pero sépanlo, «yo sí te creo» seguirá siendo mi primera respuesta. Siempre elegiré creerle a una víctima que denuncia. Seguiré creyendo siempre en nosotras. Lamento profundamente que una lucha real que nos ha costado tantas vidas y tanto sufrimiento, haya sido utilizada para beneficios personales. Son estos tropiezos en el camino los que nos han impedido avanzar", aseveró.

Alessandra Rojo de la Vega hizo acto de presencia en la manifestación contra el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. | @AlessandraRdlv

No obstante, insistió en que las funcionarias también son humanas e hizo un llamado a que las servidoras públicas tengan una agenda en común y actúen sin distinciones ni colores políticos.

“Las funcionarias públicas, además de servidoras, somos también humanas. Y yo lo he dicho siempre, por encima de los colores políticos, por encima de las trincheras, están las convicciones. En una agenda común, como la vida libre de violencia, debemos estar todas las mujeres metidas, sin distinciones”, abundó.

En su mensaje, refirió también las reacciones al atentado que sufrió en el pasado y denunció el cuestionamiento constante hacia la palabra de las mujeres víctimas de agresión. Sostuvo que, como servidora pública, tiene el deber moral de hablar con la verdad.

“Me conmueve que quienes me atacan lleguen al extremo de decir que el atentado al que sobreviví fue un montaje. ¿Hace falta otro Carlos Manso para que nos crean? ¿Hace falta que maten a otra mujer amenazada de muerte para que le crean? Eso nos afecta a todas, desde la mujer más anónima hasta la presidenta de la República. Porque la primera reacción ante la agresión, el acoso o el hostigamiento, sigue siendo dudar de la palabra de la mujer y revictimizarla”, señaló.

Rojo de la Vega insistió en que su intención es contribuir a la construcción de un México en el que los gobernantes gestionen desde la humanidad y la verdad, y reiteró su compromiso con la justicia, la transparencia y la atención profunda a los problemas sociales.

“La diferencia entre un error y una traición es la intención, y la mía siempre ha sido servir de todo corazón”, comentó.

La alcaldesa reiteró su determinación de mantenerse en el cargo y de continuar su labor como aliada de la justicia y la verdad en Cuauhtémoc.