Rojo de la Vega se reune con líder nacional del PAN para impulsar acuerdos desde la oposición

Fotografía de Alessandra Rojo de la Vega y Jorge Romero Herrera. Crédito: x(@AlessandraRdlv)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, sostuvo una reunión con el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, en la que abordaron el futuro de las alcaldías, las ciudades y el rumbo del país desde la oposición.

A través de su cuenta oficial en X, la edil señaló que el encuentro se centró en la construcción de un México “seguro, limpio y con oportunidades”, basado en liderazgos capaces de dialogar y construir acuerdos.

Diálogo y acuerdos como eje de la oposición

Durante el mensaje compartido en redes sociales, Rojo de la Vega afirmó que para avanzar hacia el país que plantearon en la reunión es necesario apostar por buenos gobiernos desde la oposición.

“México necesita liderazgos que sepan dialogar y construir acuerdos”, subrayó la alcaldesa, al destacar que el fortalecimiento institucional comienza en el ámbito local, particularmente en las alcaldías y gobiernos municipales.

Contexto político y señalamientos en la Ciudad de México: Morena y PAN

La reunión ocurre en un contexto político tenso en la capital, donde la alcaldesa ha sido señalada de forma recurrente por el senador de Morena Arturo Ávila, quien la acusa de realizar ataques en su contra a través de redes sociales.

Los morenistas piden que los alcaldes, Alessandra Rojo de la Vega y Maurio Tabe Echeartea enfrenten las consecuencias de generar violencia en la marcha de la autonombrada "Generación Z". | Crédito: X(@GPMorenaCdMex)

Además, legisladores de Morena en el Congreso de la Ciudad de México la han señalado como presunta organizadora y financiadora de la marcha del 15 de noviembre, convocada por el grupo Generación Z, movilización en la que se registraron personas detenidas y algunos lesionados.

A nivel federal, el Partido Acción Nacional ha mantenido una postura crítica frente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente en temas de política exterior y seguridad.

Entre los principales señalamientos se encuentra la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como los envíos de petróleo a Cuba por parte de Pemex, postura desde la cual el PAN sostiene que México debe priorizar las necesidades energéticas internas.

¿Alessandra Rojo de la Vega rumbo a elecciones futuras?

La figura de Alessandra Rojo de la Vega ha sido mencionada por distintos actores de la oposición como una posible pieza clave rumbo a los procesos electorales de 2027.

Xóchitl Gálvez y Alessandra Rojo de la Vega festejan fiestas patrias. CRÉDITO: X(@XochitlGalvez)

Durante la marcha de La Resistencia, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz la destacó públicamente; sin embargo, la alcaldesa negó aspiraciones electorales inmediatas y aseguró que su prioridad es “ser el mejor gobierno en la alcaldía Cuauhtémoc”.

En contraste, desde Morena han minimizado el alcance de la oposición. La diputada local Brenda Ruiz afirmó que el PAN y el PRI cuentan con pocos militantes, al señalar que, pese a intentos de afiliación, no han logrado ampliar su base partidista.