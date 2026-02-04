México Deportes

Selección Mexicana anuncia un juego de leyendas contra Brasil en el Estadio Azteca

Las figuras más emblemáticas en la historia del Tri se enfrentarán a los mejores jugadores de la verdeamarela previo al Mundial 2026

México jugará un partido de
México jugará un partido de leyendas contra Brasil en el Estadio Azteca (REUTERS/Carlos Perez-Gallardo/File Photo)

Como parte de las actividades previas a la Copa Mundial 2026, la Selección Mexicana protagonizará un juego de leyendas ante su similar de Brasil. Grupo Ollamani dio a conocer que los jugadores más reconocidos del Tri se enfrentarán a las figuras de la verdeamarela en la cancha del Estadio Azteca.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

