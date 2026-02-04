Selección Mexicana anuncia un juego de leyendas contra Brasil en el Estadio Azteca

Como parte de las actividades previas a la Copa Mundial 2026 , la Selección Mexicana protagonizará un juego de leyendas ante su similar de Brasil . Grupo Ollamani dio a conocer que los jugadores más reconocidos del Tri se enfrentarán a las figuras de la verdeamarela en la cancha del Estadio Azteca .

Más Noticias

Por qué título de las 168 libras podría pelear Canelo Álvarez en 12 de septiembre de 2026 El pugilista tapatío volverá a pelear en Riad, Arabia Saudita

Salvador Cabañas recuerda la Final de la Sudamérica que le robaron al América por irregularidades de Conmebol El exdelantero habló del arbitraje y los cambios de reglamento en la Copa Sudamericana ante Arsenal

Flip Gordon regresa de la lesión y conquista el Torneo Reyes del Aire 2026 en la Arena México El luchador estadounidense volvió tras seis meses de ausencia y levantó el primer trofeo de su carrera al vencer a Yutani

Regina Martínez en los juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: fechas, horarios y pruebas México tendrá por primera vez representación femenina en esquí de fondo olímpico