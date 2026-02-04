Selección Mexicana anuncia un juego de leyendas contra Brasil en el Estadio Azteca

Como parte de las actividades previas a la Copa Mundial 2026, la Selección Mexicana protagonizará un juego de leyendas ante su similar de Brasil. Grupo Ollamani dio a conocer que los jugadores más reconocidos del Tri se enfrentarán a las figuras de la verdeamarela en la cancha del Estadio Azteca.
***INFORMACIÓN EN DESARROLLO
Más Noticias
Por qué título de las 168 libras podría pelear Canelo Álvarez en 12 de septiembre de 2026
El pugilista tapatío volverá a pelear en Riad, Arabia Saudita
Salvador Cabañas recuerda la Final de la Sudamérica que le robaron al América por irregularidades de Conmebol
El exdelantero habló del arbitraje y los cambios de reglamento en la Copa Sudamericana ante Arsenal
Flip Gordon regresa de la lesión y conquista el Torneo Reyes del Aire 2026 en la Arena México
El luchador estadounidense volvió tras seis meses de ausencia y levantó el primer trofeo de su carrera al vencer a Yutani
Regina Martínez en los juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: fechas, horarios y pruebas
México tendrá por primera vez representación femenina en esquí de fondo olímpico
Es oficial: Brandon Moreno ya conoce a su nuevo rival para la UFC México 2026
El lugar vacante en la pelea principal ya fue cubierto, con un peleador que llega en un momento clave de su carrera
MÁS NOTICIAS