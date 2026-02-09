“Enamorada”: el estatus romántico de Emma Coronel que ha evidenciado en sus redes sociales

Emma Coronel Aispuro posó en una serie de retratos generados con inteligencia artificial, que acompañó con una respuesta irónica a un comentario sobre su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán. (Instagram/ICE)

Pese a que van siete años de no verse Emma mantiene muy presente a su aún esposo, tanto que ha declarado en múltiples ocasiones que sigue amando a Joaquín Guzmán Loera pese a que probablemente no lo volverá a ver debido a las restricciones legales que le han impuesto.

La última vez que se vieron fue en las audiencias de él en Nueva York donde ella era el centro de atención por tener poco de darse a conocer, además de su belleza que destacaba en la corte.

Atrajo una gran atención mediática durante las audiencias en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, debido a su estilo de moda sofisticado y, a menudo, coordinado con el de su esposo. Su vestimenta en el juicio se caracterizó por ser llamativa y, en ocasiones, sobria.

En un episodio notable en enero de 2019, Emma llegó a la corte vistiendo un saco de pana color vino (burgundy), coordinado con una camisa del mismo tono que vestía “El Chapo”, lo que fue interpretado como un mensaje de unidad.

Durante el juicio de tres meses, ella solía vestir blazers, blusas sobrias y pantalones ajustados, a menudo combinando con tacones altos y accesorios llamativos, describiéndose su estilo como de “pasarela”.

Emma Coronel presumió en su cuenta de Instagram la canción "Mujer enamorada" e El Komander , que aunque no menciona sus nombres sí refiere a la esposa de un gran capo

Antes de su detención, la última vez que convivió con él en libertad fue:

“Días previos a la Navidad, habíamos estado mis hijas y yo con él tirando cohetes artificiales en una cena con otra amiga y su esposo, con su niña, y esa fue la última vez que lo vi”, recordó Coronel, sin precisar las identidades de los acompañantes.

Esa escena de aparente normalidad contrastaba con la presión y el acecho constante sobre Guzmán Loera, tras su fuga del penal de El Altiplano en julio de ese año.

La madrugada del 8 de enero de 2016, fuerzas especiales de la Armada de México ejecutaron la Operación Cisne Negro en un inmueble de Los Mochis, Sinaloa. El despliegue, sustentado en meses de inteligencia, concluyó con un enfrentamiento que dejó cinco presuntos miembros del Cártel de Sinaloa muertos.

Guzmán escapó momentáneamente por el drenaje pluvial junto a Iván Gastélum “El Cholo”, pero fue interceptado y detenido horas después por la Policía Federal y fuerzas navales.

En una entrevista con el programa Despierta América, Emma quien recién había salido de prisión respondió al cuestionamiento de la reportera sobre si sigue enamorada de El Chapo a pesar de tanto tiempo sin verlo.

“El amor siempre va a seguir, por supuesto”, expresó entonces.

Emma Coronel se casó con Joaquín Guzmán Loera en 2007 y han tenido dos hijas gemelas juntos. A pesar de que él cumple una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, Coronel ha defendido públicamente su matrimonio en redes sociales y en entrevistas para un reciente documental, insistiendo en su lealtad a él.

Tras ser liberada de prisión federal en Estados Unidos y comenzar un período de libertad condicional que terminará en 2027, Coronel ha retomado su vida en libertad con sus hijas. Se mantiene activa en redes sociales y ha participado en un documental sobre su vida

En su documental reciente de 2025 “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks”, reveó que conoció a Guzmán cuando apenas tenía 17 años, justo en medio de una celebración local a la que asistía como candidata en un concurso de belleza.

Tras su primer encuentro, la relación avanzó rápidamente. Poco después de que Coronel se coronara como ganadora del certamen y cumpliera 18 años, ambos formalizaron su vínculo con un enlace simbólico: “Fue un matrimonio simbólico, no tuvimos una unión civil”.

En los avances del video resalta que Emma Coronel comparte una frase que ha generado impacto: “Nunca lo llamé ‘El Chapo’. Lo llamaba mi amor”.

La joven insistió en que era Guzmán quien asumía el control emocional y logístico del vínculo entre ambos: “Siento que él fue el que llevaba la relación y yo nada más actuaba como una niña chiquita... Para él, yo era la mujer más hermosa del mundo. Conforme fue pasando el tiempo, yo me enamoré”.

La producción también muestra una reflexión sobre las decisiones que marcaron su vida personal.

“Si no me hubiera casado con él…”

Coronel comparte que tras el nacimiento de sus hijas en 2011 comenzó a preguntarse cómo habría sido su vida sin ese matrimonio. Asegura que si no se hubiera casado a los 18 años, su padre y sus hermanos “nunca habrían ido a prisión”.

En el documental, Emma Coronel cuenta que durante el tiempo que estuvo con el narcotraficante mexicano vivió bajo el escrutinio de rumores persistentes sobre engaños y relaciones paralelas de su marido.

“Yo siempre escuchaba cosas así. Obviamente, como no dejó de ser el hombre que todos son (ríe), pues lo negaba, ¿no?”, contó Coronel sobre la actitud de “El Chapo” ante los rumores.

Coronel relató que, cuando surgían los rumores, Joaquín Guzmán solía negarlo o minimizarlo ante ella. Según su testimonio, él atribuía los comentarios a simples chismes y buscaba tranquilizarla: “Ah, claro, eso eran chismes. ‘Es que tú no sabes’, ‘La gente no quiere vernos bien’”, eran las frases que le repetía.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si nunca lo descubrió ella comentó: “Pero no es como que de repente lo descubriera, como dicen ahora, con las manos en la masa o vi prueba... pues no las vi”.

El shock de saber sobre Lucero Sánchez

Durante el proceso judicial en Nueva York contra Joaquín Guzmán Loera, la intervención de Lucero Sánchez —exdiputada local en Sinaloa y colaboradora del cártel— expuso abiertamente la relación extramarital del capo.

Sánchez, conocida como “La Chapodiputada”, declaró ante la corte sobre su vínculo personal y de negocios con Guzmán, y entregó miles de mensajes personales como evidencia.

La revelación impactó tanto en el proceso legal como en la esfera personal de Emma Coronel, quien presenció cómo el vínculo fue ventilado ante la prensa, las autoridades y los asistentes al juicio.

Coronel narró cómo vivió la sorpresa y el dolor ante la confirmación de una vida paralela de su marido.

“Obviamente, (estaba) sufriendo imaginarlo de que me estuvieran engañando, ¿quién no? Duele que no fui la única pareja en su vida; que tuvo (amantes) antes, después y cuando estuvo conmigo”.

Respecto al juicio social sobre Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa y su entorno íntimo, Emma define con claridad su posición:

“Yo conviví mucho con él personalmente, yo tengo buenos recuerdos de él. Entonces, yo no puedo decir que Joaquín es malo. No me voy a sentar aquí a decirte ‘Joaquín es malo’ porque yo no puedo hablarte de lo que yo no he visto”. Añade: “No estoy tratando de, de pintarlo como un ángel. No. Pero tampoco estoy diciendo que acepto o creo todo lo que las demás personas dicen“, recalcó.

Emma Coronel, por su parte, ha declarado que a partir de la condena perdió todo tipo de contacto directo con su esposo y que por ley no podrá volver a tener ningún tipo de contacto: “No tengo ningún tipo de comunicación con él. No sé por qué no me han autorizado ni visita, ni llamada. Ya no lo volví a ver físicamente”.

“Por siempre y para siempre”

En otro momento en su cuenta de Instagram, Coronel respondió a la pregunta de un seguidor sobre si extrañaba a “JGL”, iniciales que hacen referencia a Guzmán Loera. Su respuesta fue: “Por siempre y para siempre”, acompañada de un emoji de corazón.

A través de sus redes sociales, la modelo y empresaria Emma Coronel Aispuro hizo una breve referencia a su matrimonio con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fundador y exlíder del Cártel de Sinaloa que actualmente cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

Coronel realizó una dinámica con sus seguidores en la plataforma Instagram, la cual consistía en responder preguntas de temas variados por medio de sus historias.

Luego de varios mensajes relacionados con su estilo de vida actual y algunas muestras de admiración, alguien le preguntó si extrañaba a “JGL”, iniciales que hacen referencia a Joaquín Guzmán Loera.

Emma Coronel, quien tiene dos hijas con ‘El Chapo’, estuvo recluida en Estados Unidos durante 31 meses —dos años con siete meses— por cargos de asociación ilícita para traficar drogas, conspiración para lavar dinero y transacciones relacionadas a operaciones del Cártel de Sinaloa.

El 13 de septiembre de 2023 abandonó la casa de transición en la zona costera de Los Ángeles, California, donde cumplía la última parte de su condena.

Su proceso penal y condena fueron notoriamente más favorables que los que han enfrentado otros personajes relacionados con el Cártel de Sinaloa debido a que reconoció su culpabilidad en los delitos imputados. Además, los fiscales encargados del caso consideraron que Emma no era una pieza clave para el grupo criminal.

Su primer encuentro ocurrió durante los preparativos de la Feria del Café y la Guayaba de 2006 en el municipio duranguense de Canelas. Emma captó de inmediato la atención del ‘Chapo’, quien tenía 49 años en ese entonces. Para afianzar sus futuras nupcias, Guzmán le dio a la familia de la joven una camioneta Cheyenne 4x4 y un auto Mercedes Benz.

El 2 de julio de 2007 —justo en el cumpleaños número 18 de Emma—, la joven y el capo se casaron. Durante tres días, las calles de Canelas se llenaron de grupos musicales, mientras miembros del Cártel de Sinaloa resguardaban el perímetro, pues ‘El Chapo’ era uno de los líderes del narco de mayor interés para las autoridades.

Corridos de “La Señora”

El corrido habla sobre el anhelo de Emma Coronel de ver a su familia de nuevo tras su detención en EEUU Crédito: YouTube/@RodrigoHernandez-mh7xz

La última canción que fue escrita para ella lleva por nombre La Señora fue interpretada por su amiga Mariél Colón y escrita por el compositor Mario ‘El Cachorro’ Delgado

“Yo nada que ver con el cártel, pero con mi esposo estoy al 100″, se escucha en la primera parte del corrido compuesto para Emma Coronel, meses antes de que fuera condenada a tres años de prisión y cuatro de libertad supervisada por conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar droga a Estados Unidos (EEUU).

La composición sobre la esposa del ‘Chapo’ Guzmán habla sobre su detención en EEUU y su familia Crédito: Tonny Reto Music

Previamente otros tema había sido escrito para ella, uno es “La corona de una reina” de Los sinceros de la sierra.

Mientras que oto llamado el “Corrido Emma Coronel” fue escrito en marzo de 2021 por José Antonio Barba (Tonny Reto), un músico independiente que, aunque sólo tiene un disco, ha logrado posicionarse dentro del género del regional mexicano con canciones que hablan desde rupturas amorosas hasta miembros de la delincuencia organizada.

Debido a que la pieza musical fue compuesta antes de que Coronel fuera sentenciada por la justicia estadounidense, en el tema se habla cómo fue su detención —ocurrida en febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional Dulles, Washington-Virginia— y se menciona qué tan posible era que fuera juzgada en el país vecino.

“Yo nada que ver con el cártel, pero con mi esposo estoy al 100. Y daría mi vida si es posible nada más por verlo libre y volver a estar con él. Y puede juzgarme señor juez, pero le pregunto qué haría usted. El gobierno quiere incriminarme, mas nada van a encontrarme, yo soy Emma Coronel”, se escucha en la primera parte.

Mientras que en 2021 también El Komander escribió “Mujer Enamorada” que Emma Coronel compartió en sus historias de Instagram y la letra hace alusión a la esposa “de un gran capo mexicano”:

La lealtad de una mujer enamorada

No existe dinero pa’ poder comprarla

No hay dinero, no hay brillantes, no hay diamantes

Que la honestidad pudieran quebrantarle

Labios rojos, pelo negro y grandes ojos

Una reina pa’ cumplirle sus antojos

Una verdadera reina sinaloense

De un solo hombre, de un gran jefe poderoso

Aprehendieron a su esposo, extraditaron

Un gran jefe, poderoso mexicano

Le llovieron las propuestas pa’ enredarse

Pero no existió ninguna pa’ doblarse

Una dama de oro blanco

Una mujer, no pedazos

Una dama de oro blanco

Es la señora de un capo

Y arriba CUliacán, Sinaloa, compa

Que también las mujeres pueden, viejo

¡Ua, ua, ajajaja!

La lealtad de una mujer se ve en sus ojos

Su dignidad vale mucho más que el oro

No hay razones, no hay brillantes, no hay diamantes

Que la honestidad pudieran quebrantarle

Labios rojos, pelo negro y grandes ojos

Una reina pa’ cumplirle sus antojos

Una verdadera reina sinaloense

De un solo hombre, de un gran jefe poderoso

Aprehendieron a su esposo, extraditaron

Un gran jefe, poderoso mexicano

Le llovieron las propuestas pa enredarse

Pero no existió ninguna pa’ doblarse