El actor Alberto Estrella sostiene que Hollywood no garantiza el éxito profesional

Alberto Estrella, actor de Guadalajara, afirma que el éxito en la industria del entretenimiento no depende de trabajar en Estados Unidos. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

Alberto Estrella, actor y escritor nacido en Guadalajara, Jalisco, compartió una postura clara sobre la industria del entretenimiento: el éxito no siempre está ligado a trabajar en Estados Unidos. Con más de 35 años de carrera, su experiencia lo llevó a replantear la idea tradicional del triunfo.

Durante una conversación reciente, el actor fue directo al explicar por qué decidió no establecerse en Los Ángeles pese a las oportunidades: “Estar en Hollywood no significa estar triunfando”. Para él, el verdadero logro tiene que ver con sentirse en el lugar correcto.

Estrella aseguró que el éxito es una construcción personal y no un estándar impuesto. “El triunfo es estar en el lugar que uno cree que debe de estar y sentirse bien con lo que uno hace”, afirmó.

Decidir quedarse fue un acto de convicción

Con más de 35 años de carrera, Alberto Estrella define el triunfo como sentirse en el lugar correcto y disfrutar lo que se hace. - (REUTERS/Lucy Nicholson)

El actor recordó que pasó varios años en Los Ángeles, donde incluso le ofrecieron impulsarlo profesionalmente. Sin embargo, el entorno no terminó de convencerlo. “Yo no me hallé en Los Ángeles”, confesó con honestidad.

A pesar de que Hollywood es considerado el centro del cine mundial, Estrella explicó que el teatro, una de sus grandes pasiones, no tenía el espacio que él buscaba. “Sí, es la meca del cine, efectivamente, pero no había realmente mucho teatro”, señaló.

Aunque amigos cercanos cuestionaron su decisión, el actor sostuvo que arriesgarse fue necesario para entender lo que realmente quería. “Tuve que decir: ‘A ver, ¿qué es lo que quiero realmente?’”, recordó.

Presente activo en la televisión mexicana

Estrella destaca que Hollywood es la meca del cine, pero señala la falta de oportunidades teatrales como una razón para volver a México. - (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

Actualmente, Alberto Estrella participa en la telenovela Doménica Montero, donde comparte escena con Arcelia Ramírez y Nuria Vázquez. Sobre esta experiencia comentó con humor: “Ahora se pelean por mí dos mujeres”.

El actor explicó que su personaje responde a una lógica narrativa alejada del estereotipo. “El objetivo era que fuera un personaje de campo, de hacienda. No va a estar bañadito y arregladito”, aclaró.

Respecto a que se trata de una cuarta versión de la historia, Estrella reflexionó: “Creo que la gente tiene necesidad de ese melodrama clásico”, destacando la vigencia del género.

Elegir personajes en el momento justo

Convencido de su vocación, Alberto Estrella considera que apostar por sus raíces fue esencial para su desarrollo personal y artístico. - (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, el actor forma parte de El Mochaoejas, proyecto en el que quería el protagónico pero después dijo que. “no estaba en el mood para pensar en mandar dedos y orejas”, confesó entre risas.

Finalmente, celebró haber interpretado a un personaje distinto, más cercano a su visión personal. “La vida me dio la oportunidad de ser el hermano creativo, con otra visión de la vida”, concluyó.

Con estas palabras, Alberto Estrella reafirma que el éxito no se mide por el lugar, sino por la coherencia entre vocación y bienestar.