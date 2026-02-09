México

El actor Alberto Estrella sostiene que Hollywood no garantiza el éxito profesional

El actor mexicano reflexiona sobre su trayectoria, sus decisiones personales y por qué eligió priorizar la plenitud artística antes que la fama internacional

Guardar
Alberto Estrella, actor de Guadalajara,
Alberto Estrella, actor de Guadalajara, afirma que el éxito en la industria del entretenimiento no depende de trabajar en Estados Unidos. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

Alberto Estrella, actor y escritor nacido en Guadalajara, Jalisco, compartió una postura clara sobre la industria del entretenimiento: el éxito no siempre está ligado a trabajar en Estados Unidos. Con más de 35 años de carrera, su experiencia lo llevó a replantear la idea tradicional del triunfo.

Durante una conversación reciente, el actor fue directo al explicar por qué decidió no establecerse en Los Ángeles pese a las oportunidades: “Estar en Hollywood no significa estar triunfando”. Para él, el verdadero logro tiene que ver con sentirse en el lugar correcto.

Estrella aseguró que el éxito es una construcción personal y no un estándar impuesto. “El triunfo es estar en el lugar que uno cree que debe de estar y sentirse bien con lo que uno hace”, afirmó.

Decidir quedarse fue un acto de convicción

Con más de 35 años
Con más de 35 años de carrera, Alberto Estrella define el triunfo como sentirse en el lugar correcto y disfrutar lo que se hace. - (REUTERS/Lucy Nicholson)

El actor recordó que pasó varios años en Los Ángeles, donde incluso le ofrecieron impulsarlo profesionalmente. Sin embargo, el entorno no terminó de convencerlo. “Yo no me hallé en Los Ángeles”, confesó con honestidad.

A pesar de que Hollywood es considerado el centro del cine mundial, Estrella explicó que el teatro, una de sus grandes pasiones, no tenía el espacio que él buscaba. “Sí, es la meca del cine, efectivamente, pero no había realmente mucho teatro”, señaló.

Aunque amigos cercanos cuestionaron su decisión, el actor sostuvo que arriesgarse fue necesario para entender lo que realmente quería. “Tuve que decir: ‘A ver, ¿qué es lo que quiero realmente?’”, recordó.

Presente activo en la televisión mexicana

Estrella destaca que Hollywood es
Estrella destaca que Hollywood es la meca del cine, pero señala la falta de oportunidades teatrales como una razón para volver a México. - (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

Actualmente, Alberto Estrella participa en la telenovela Doménica Montero, donde comparte escena con Arcelia Ramírez y Nuria Vázquez. Sobre esta experiencia comentó con humor: “Ahora se pelean por mí dos mujeres”.

El actor explicó que su personaje responde a una lógica narrativa alejada del estereotipo. “El objetivo era que fuera un personaje de campo, de hacienda. No va a estar bañadito y arregladito”, aclaró.

Respecto a que se trata de una cuarta versión de la historia, Estrella reflexionó: “Creo que la gente tiene necesidad de ese melodrama clásico”, destacando la vigencia del género.

Elegir personajes en el momento justo

Convencido de su vocación, Alberto
Convencido de su vocación, Alberto Estrella considera que apostar por sus raíces fue esencial para su desarrollo personal y artístico. - (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, el actor forma parte de El Mochaoejas, proyecto en el que quería el protagónico pero después dijo que. “no estaba en el mood para pensar en mandar dedos y orejas”, confesó entre risas.

Finalmente, celebró haber interpretado a un personaje distinto, más cercano a su visión personal. “La vida me dio la oportunidad de ser el hermano creativo, con otra visión de la vida”, concluyó.

Con estas palabras, Alberto Estrella reafirma que el éxito no se mide por el lugar, sino por la coherencia entre vocación y bienestar.

Temas Relacionados

Alberto EstrellaActorCarrera actoralmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Evita el contagio del sarampión: este es el módulo de vacunación más cercano a tu casa

La estrategia contempla puntos de vacunación distribuidos en las 16 alcaldías de la capital

Evita el contagio del sarampión:

La inspiradora historia del taquero que junto a Bad Bunny llevaron un pedacito de México al Super Bowl

El gesto tuvo una lectura política y cultural clara: dignificar un oficio que suele ser invisibilizado por autoridades locales

La inspiradora historia del taquero

Sheinbaum cuestiona a legisladores de oposición por acudir a foro conservador en EEUU

La presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre conexiones políticas fuera de México e invita a reflexionar sobre los principios que motivan ese tipo de participación internacional

Sheinbaum cuestiona a legisladores de

Popocatépetl hoy: volcán registró 11 exhalaciones este 9 de febrero

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl hoy: volcán registró 11

Para prevenir sarampión, escuelas en Edomex implementará filtros sanitarios diarios

La Secretaría de Salud del Estado de México emitió una serie de disposiciones que entraron en vigor este lunes

Para prevenir sarampión, escuelas en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo criminal habría extorsionado a

Grupo criminal habría extorsionado a minera en Concordia con 200 mil pesos al mes, revela María Idalia Gómez

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

ENTRETENIMIENTO

La inspiradora historia del taquero

La inspiradora historia del taquero que junto a Bad Bunny llevaron un pedacito de México al Super Bowl

Berth Oh reunió a cientos de seguidores en una carrera en boxers por la Ciudad de México

Angelique Boyer anuncia su primer protagónico en comedia de cine con Bárbara de Regil y Diego Klein

Claudia Sheinbaum elogia presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “El mejor antídoto contra el odio es el amor”

Sabotaje de Eduardo Verástegui contra el Super Bowl termina en burlas sobre su presunto romance con Ricky Martin

DEPORTES

Faitelson enciende el Clásico Nacional

Faitelson enciende el Clásico Nacional con polémico comentario para el América: “tendrá su verdadera prueba”

Cruz Azul vs Tigres cambia de horario: a qué hora será el partido de la jornada 6 del Clausura 2026

Michael Bay, director de Transformers, amenaza con demandar a Cadillac de Checo Pérez por plagio

Así se vivió la NFL Experience del Super Bowl LX en Monterrey

Canelo Álvarez deja abierta la posibilidad de una revancha contra Dmitry Bivol: “¿Por qué no?”