Día Mundial de la Pizza 2026: las combinaciones más raras y los lugares más famosos en México

Mañana 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, una ocasión que nos invita a explorar sabores innovadores y combinaciones únicas, especialmente aquellas que fusionan ingredientes tradicionales italianos con sabores muy mexicanos.

En México, donde la gastronomía es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la pizza también se reinventa para incorporar ingredientes locales como huitlacoche, flor de calabaza y chapulines, logrando creaciones tan singulares como deliciosas.

Combinaciones muy mexicanas

Pizza de huitlacoche con queso Oaxaca

Una pizza que celebra el llamado “trufa mexicana”: el huitlacoche aporta un sabor terroso y profundo, combinado con queso Oaxaca fundido para equilibrar la intensidad.

Pizza de flor de calabaza y elote

La dulzura de la flor de calabaza con granos de elote dorados al horno crea una textura suave y dulce, ideal para quienes buscan una opción vegetariana con un toque local.

Pizza de chapulines con chile pasilla

Crujientes chapulines espolvoreados sobre una base de salsa de chile pasilla y queso ahumado: crujiente, picante y profundamente mexicana.

Pizza de barbacoa estilo norteño

Aunque no tradicional italiana, la pizza con barbacoa de res o borrego, cebolla encurtida y cilantro es una oda a los sabores del norte de México en formato pizza.

Pizza de mole poblano con pollo deshebrado

Una base de salsa de mole poblano, pollo tierno y ajonjolí, perfecta para los que buscan una experiencia gourmet mexicana-italiana.

Pizza de taco al pastor

Con piña caramelizada, cerdo al pastor y un toque de cilantro y cebolla fresca, esta pizza es un tributo a los tacos más icónicos del país.

Top 7 pizzerías en CDMX

Aquí tienes las pizzerías más populares y mejor calificadas en Ciudad de México según reseñas de usuarios y rankings actualizados en 2026 —lugares perfectos para celebrar el Día Mundial de la Pizza con amigos o familia:

Pizza del Perro Negro- Centro Histórico

Con una enorme base de fans y calificaciones altísimas, este lugar se ha consolidado como un clásico contemporáneo para pizzas creativas y bien elaboradas.

Pizzas Nosferatu– Condesa

Famosa por su ambiente único y pizzas artesanales, Nosferatu destaca por su masa ligera y sabores bien balanceados.

Mamma Ricotta– Cuauhtémoc

Una joya con calificación casi perfecta, ideal para quienes buscan una experiencia gourmet italiana en la ciudad.

Balboa Pizzeria– Cuauhtémoc

Muy bien valorada por su masa crujiente y variedad de toppings, Balboa es un must para los amantes de la pizza clásica con toque artesanal.

Pizza Félix– Roma Norte

Incluida entre las pizzerías mexicanas destacadas a nivel internacional, combina tradición y creatividad en cada rebanada.

Ardente– Hipódromo

Una pizzería con estilo napolitano moderno, muy querida por locales y visitantes por igual.

Cancino Havre– Juárez

Con excelentes reseñas y pizzas elaboradas con ingredientes frescos, Cancino ofrece una experiencia que fusiona la tradición italiana con toques contemporáneos.

Datos curiosos

La pizza no solo conquistó paladares en Italia, también se volvió parte de la vida cotidiana en México. Con el paso del tiempo, este platillo se adaptó a ingredientes locales y hoy es uno de los más consumidos en el país. Estos son algunos datos curiosos que explican su popularidad:

Llegó a México a mediados del siglo XX. La pizza comenzó a popularizarse en la Ciudad de México gracias a migrantes italianos y pequeños restaurantes que ofrecían recetas tradicionales, principalmente en zonas como el Centro Histórico y la colonia Roma.

México está entre los mayores consumidores de pizza en Latinoamérica. En promedio, los mexicanos consumen entre 2 y 3 kilos de pizza por persona al año , lo que coloca al país como uno de los mercados más importantes para este platillo.

La CDMX lidera el consumo nacional. La capital es la entidad con mayor número de pizzerías y pedidos, seguida por el Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Es uno de los alimentos más pedidos a domicilio. Junto con hamburguesas y tacos, la pizza se mantiene en el top de pedidos por apps de delivery en el país.

Este Día Mundial de la Pizza 2026 es la excusa perfecta para mezclar la cultura italiana con los sabores mexicanos más auténticos. Ya sea que prefieras lo tradicional o lo experimental, en la CDMX hay opciones deliciosas para todos los paladares. ¡Buen provecho!