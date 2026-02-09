México

Beca Benito Juárez: este es el error que podría impedir que los beneficiarios reciban su pago

Un simple descuido con la tarjeta puede complicar el acceso al beneficio para quienes estrenan el apoyo escolar

La Beca Rita Cetina, coordinada por la SEP y el Banco del Bienestar, combate la deserción escolar y respalda la educación básica.

El Gobierno de México ha lanzado una alerta relevante dirigida a los estudiantes de secundaria pública que son parte de la Beca Benito Juárez, ante la inminencia del depósito correspondiente al primer bimestre de 2026.

Este programa, administrado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene como objetivo central combatir la deserción escolar y respaldar a los jóvenes para que concluyan la educación básica.

En este sentido, el monto de la transferencia puede llegar a más de 5 mil pesos, dependiendo del momento en que se tramitó la tarjeta de cobro, aunque la mayoría recibirá 1.900 pesos, cifra que se deposita de manera bimestral directamente en cuentas del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina, coordinada por la SEP y el Banco del Bienestar, combate la deserción escolar y respalda la educación básica.

Cuál es el error que puede causar que los beneficiarios no reciban su apoyo

Muchos beneficiarios se encuentran contentos de saber que pronto recibirán el pago de su beca; sin embargo, es importante prevenir cualquier error que pudiera hacer que dicho pago se retrase o se pierda de manera definitiva.

Y entre uno de los errores más comunes que suele afectar a los beneficiarios se encuentra el hecho de que muchos suelen olvidar el NIP de su tarjeta, algo que puede poner en riesgo su pago debido quie el cajero bloquea la tarjeta después de varios intentos fallidos.

Si bien lo anterior no implica que se pierda el apoyo, sí complica la extracción del recurso y podría retrasar el acceso efectivo al beneficio.

Es fundamental conocer por qué el cambio del NIP puede ahorrarles un dolor de cabeza durante el próximo depósito de apoyo económico.

Recomendaciones para los nuevos beneficiarios

Por su parte, otro de los puntos destacados en la comunicación oficial es el llamado específico a los nuevos beneficiarios, es decir, los alumnos de primer ingreso o de primer año de secundaria pública.

A ellos se les aconseja que actualicen el NIP, el código personal de la tarjeta del Banco del Bienestar, antes de que reciban el apoyo económico.

Al igual que para los becarios viejos, la razón es evitar bloqueos del plástico, ya que varios intentos fallidos al ingresar el NIP pueden resultar en la suspensión temporal de la tarjeta,

Adicionalmente, el Banco del Bienestar enfatizó la necesidad de mantener el NIP en secreto y no compartirlo con terceros, reforzando la seguridad en el manejo de los recursos destinados a los estudiantes.

La Beca Benito Juárez está dirigida exclusivamente a quienes cursan secundaria pública en México, permitiéndoles destinar los fondos recibidos a insumos escolares, adquisición de libros, uniformes, alimentos o gastos de transporte.

El calendario exacto para los depósitos de febrero será dado a conocer en los próximos días en los portales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, donde se podrá acceder a más información sobre los procedimientos y requisitos vinculados al programa.

