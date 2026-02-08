México

Salma Hayek regresa a sus raíces y visita emblemático café en Veracruz

Entre aplausos y miradas de admiración, la estrella de Hollywood regresó a Veracruz para poner en marcha una nueva producción

La presencia de la artista
La presencia de la artista mexicana en uno de los sitios más emblemáticos de su estado natal atrajo la atención de clientes y generó un ambiente de expectativa. (Foto: Instagram de Salma Hayek)

La actriz veracruzana Salma Hayek Pinault volvió a sorprender a propios y extraños con una nueva visita inesperada a uno de los lugares más tradicionales de su estado natal: el Gran Café de La Parroquia de los 200 años, en Boca del Río.

Este regreso no sólo representó un gesto de cercanía con sus raíces, sino también un recordatorio de la importancia cultural y turística que tiene Veracruz en la vida de la actriz.

La actriz veracruzana reafirma su
La actriz veracruzana reafirma su vínculo con Coatzacoalcos y destaca la importancia cultural de Veracruz en su vida. (Foto: Instagram)

Hayek, originaria de Coatzacoalcos, reafirma con cada visita su vínculo con la tierra que la vio crecer y que hoy se convierte en escenario de un nuevo proyecto bajo su producción. Su presencia generó un ambiente de emoción y orgullo entre los asistentes, quienes la recibieron con aplausos.

Una visita que emocionó a Veracruz

La llegada de Salma Hayek al Café de La Parroquia fue breve, pero suficiente para dejar huella. Custodiada por su equipo de seguridad, la actriz disfrutó de la gastronomía local y saludó a los comensales antes de retirarse.

El café es famoso por su tradicional lechero, símbolo de la identidad jarocha, y la presencia de Hayek convirtió un día común en un momento inolvidable para quienes estaban allí.

Salma Hayek visita el Gran
Salma Hayek visita el Gran Café de La Parroquia en Veracruz y genera emoción entre asistentes al tradicional establecimiento. (@sapphicrobbins)

Este tipo de apariciones refuerzan la relevancia cultural de espacios emblemáticos y recuerdan que Veracruz es un punto de encuentro entre tradición y modernidad.

El trasfondo cinematográfico

Más allá de la visita, la presencia de Hayek en Veracruz está ligada a un proyecto audiovisual que se filma en la región que abarca desde Catemaco hasta Los Tuxtlas. Se trata de una producción que ella misma escribe, dirige y produce, lo que aumenta la expectativa sobre el impacto que tendrá.

El rodaje busca aprovechar los paisajes naturales de Veracruz y, según autoridades locales, pronto habrá anuncios oficiales sobre la producción.

Salma Hayek impulsa un nuevo
Salma Hayek impulsa un nuevo proyecto audiovisual filmado en escenarios naturales de Catemaco y Los Tuxtlas, Veracruz. REUTERS/Angelina Katsanis

Este proyecto confirma que Hayek no sólo regresa por nostalgia, sino también para impulsar la proyección internacional de Veracruz como destino cinematográfico.

Un regreso con proyección global

La visita de Salma no pasó desapercibida en redes sociales, donde rápidamente se viralizó. Además de ser una estrella de Hollywood, la actriz fue elegida para fungir como embajadora del Mundial de Futbol 2026, lo que amplifica la atención mediática sobre cada una de sus apariciones en México.

Su papel como promotora cultural y cinematográfica se fortalece con cada visita, y Veracruz se coloca nuevamente en la mirada internacional gracias a su presencia.

La actriz mexicana fue elegida
La actriz mexicana fue elegida como embajadora del Mundial de Futbol 2026, reforzando su papel como promotora cultural y cinematográfica. REUTERS/Mario Anzuoni

De esta manera, Salma Hayek regresó a sus raíces con una visita que emocionó a su natal Veracruz y que, al mismo tiempo, marca el inicio de un proyecto cinematográfico con gran proyección. Su presencia reafirma que la cultura jarocha sigue siendo parte esencial de su identidad.

