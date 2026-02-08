México

Quién es El Nito, declarado culpable por narcotráfico y lavado de dinero en EEUU

El acusado reconoció haber coordinado el traslado de droga desde Sudamérica para distribuirla en suelo estadounidense, además de sobornar a funcionarios mexicanos para facilitar estas actividades

Guardar

Sajid Emilio Quintero Navidad, alias “El Nito”, ha admitido su culpabilidad ante una corte federal en el Distrito de Columbia, Estados Unidos, por participar en una red de narcotráfico que envió grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense y por operaciones de lavado de dinero vinculadas con el Cártel de los Beltrán Leyva. Durante la audiencia, el acusado, identificado como uno de los operadores más cercanos a esa organización criminal, reconoció haber coordinado el traslado de cargamentos desde Sudamérica y conspirado para distribuir droga en suelo estadounidense. Además, aceptó que se realizaron sobornos a funcionarios mexicanos para facilitar estas actividades ilícitas. La declaración de culpabilidad se realizó el 5 de febrero de 2026 ante la jueza Jia M. Cobb y coloca a “El Nito” frente a una posible condena que podría ir desde largos años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de la sentencia que determine el tribunal estadounidense.

“El Nito” formó parte de las operaciones del Cártel de los Beltrán Leyva, donde tuvo un rol estratégico en la logística del trasiego de cocaína hacia los Estados Unidos, incluyendo rutas terrestres y métodos de coordinación con socios criminales en Sudamérica. Su colaboración con las autoridades al declararse culpable podría influir en la reducción de su pena o en acuerdos judiciales adicionales, aunque esto dependerá de las negociaciones entre fiscales y defensa.

El legado criminal de Caro Quintero, “El Narco de Narcos”

Además de la figura de “El Nito”, la justicia estadounidense enfrenta otro caso emblemático: Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, conocido como “El Narco de Narcos”. Su trayectoria criminal se remonta a la década de 1960, cuando comenzó a cultivar marihuana y terminó consolidando una de las organizaciones más influyentes del narcotráfico en México, vinculando posteriormente rutas de transporte hacia Estados Unidos e incluso asociación con otros grupos delincuenciales.

Caro Quintero fue entregado por México a autoridades estadounidenses en febrero de 2025 y enfrenta múltiples cargos en la Corte Federal de Brooklyn, incluidos crimen organizado, tráfico de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina, así como el uso de armas de fuego en actividades delictivas. Aunque la Fiscalía de los Estados Unidos consideró en algún momento solicitar la pena de muerte, finalmente desistió de hacerlo, lo que abre espacio a otras estrategias legales dentro del proceso en su contra.

Su caso ha atraído atención internacional no solo por la historia delictiva del capo, sino por las condiciones de su encarcelamiento y la complejidad del proceso judicial que enfrenta en territorio estadounidense, marcando un capítulo significativo en la lucha contra el crimen transnacional.

Claves en el juicio de Caro Quintero

El proceso judicial de Rafael Caro Quintero ha estado marcado por varias audiencias en las que se han debatido aspectos como su aislamiento en prisión y el alcance de los cargos que enfrenta. En una audiencia celebrada el 18 de septiembre de 2025, su defensa solicitó modificar o eliminar las estrictas Medidas Administrativas Especiales (SAM’s) que, según argumentan, afectan negativamente su salud mental debido al aislamiento prolongado. Estas medidas fueron impuestas para minimizar su capacidad de comunicarse con el exterior y limitar posibles intentos de coordinar actividades criminales desde prisión.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que mantener estas restricciones es crucial dada su trayectoria y el riesgo que representaría permitir contactos con integrantes de organizaciones delictivas. Aunque ya se descartó pedir la pena de muerte, el juicio sigue siendo de los más mediáticos y complejos relacionados con líderes del narcotráfico mexicano en Estados Unidos, con potencial de cadena perpetua si se le encuentra culpable tras el juicio.

Temas Relacionados

El NitoRafael Caro QuinteroCaro QuinteroCártel Beltrán LeyvaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

BUAP suspende prueba de nado forzado para roedores: organizaciones celebran fallo judicial histórico

Organizaciones como el Movimiento Animalista de Puebla y PETA Latino celebran la suspensión definitiva de la prueba en beneficio del bienestar animal en México

BUAP suspende prueba de nado

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué tengo que hacer cuando cumpla 65 años?

El programa se dirige a adultas mayores de 60 a 64 años

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué

Temblor en México hoy: se registra sismo d magnitud 4.1 en Chiapas este domingo 8 de febrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

Para qué sirve verter agua oxigenada, bicarbonato y detergente líquido o jabón en tu colchón y almohadas

La limpieza regular de colchones y almohadas es fundamental para mantener un ambiente saludable en el hogar

Para qué sirve verter agua
MÁS NOTICIAS

NARCO

No eran camotes: detienen a

No eran camotes: detienen a Iram con 87 explosivos en Chihuahua

Cuerpos localizados en fosa clandestina de Sinaloa ya habrían sido identificados, asegura colectivo de búsqueda

Asesinaron a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz

Captura a “La Patrona”, esposa de “El Monkey”, del Cártel de Caborca en Yucatán: operaban en Chetumal

Con el uso de drones: localizan y detienen a cinco personas por la venta de vehículos con reporte de robo en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Actor de Televisa lanza crítica

Actor de Televisa lanza crítica directa contra los “nepo babies” de la televisión mexicana

Alex Gou aclara por qué la hija de Daniel Bisogno no protagoniza “Matilda, el Musical”

Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa en medio de polémicos señalamientos de Imelda Tuñón sobre su muerte

Final de ‘Doménica Montero’: qué esperar de la versión de Angelique Boyer tras las historias de Lucero y Angélica Rivera

Sofi Saar fue la encargada de lanzar la primera bola en el segundo juego de la serie entre Diablos Femenil y el Águila de Veracruz

DEPORTES

New England Patriots vs Seattle

New England Patriots vs Seattle Seahawks: sigue el minuto a minuto del Super Bowl LX

El fuerte reclamo del DT de Mazatlán Femenil por falta de apoyo al equipo: “15 horas en camión, llegan muertas”

Canelo Álvarez confiesa el verdadero motivo por el que perdió ante Terence Crawford: “Sé qué errores cometí”

Pumas vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 8 en la Liga Mx Femenil

Toluca vs Cruz Azul: Antonio Mohamed se queja del arbitraje y reconoce fallas de su equipo: “No nos está alcanzando”