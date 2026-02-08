México

Posible colaboración de Danna, Belinda y Kenia Os permanece en pausa

Las artistas aplazan su proyecto conjunto mientras continúan con sus compromisos individuales y proyectos internacionales

La colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os se mantiene en pausa por conflictos de agenda y proyectos personales. - (Foto AP/Aurea Del Rosario)

El interés por una colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os ha generado expectativa desde hace meses, pero hasta ahora no se ha concretado. Las tres cantantes se encuentran en momentos clave de sus carreras, con proyectos independientes que requieren gran dedicación y coordinación de agendas. Esta situación ha retrasado cualquier avance en la colaboración musical que los fans esperan.

Kenia Os aclaró semanas antes que la idea del proyecto no ha sido anunciada formalmente por ninguna de las artistas, aunque reconoció que la curiosidad del público mantiene vivo el tema en las redes: “La idea ha estado en la conversación, pero nada ha sido confirmado por ninguna de nosotras”. Esta declaración confirma que, por el momento, la colaboración se mantiene en pausa.

Danna coincidió recientemente en que la coordinación de tiempos ha sido un factor determinante. Actualmente, Belinda está concentrada en la grabación de una serie en España, Danna trabaja en otros proyectos musicales y Kenia Os prepara el estreno de su nuevo disco.

Compromisos individuales de las artistas

Danna recibió un reconocimiento en la Universidad de Harvard y sigue activa en sus propios proyectos musicales. - (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Belinda ya se encuentra en España para grabar la serie Carlota, en la que interpretará a Carlota de Habsburgo. Este proyecto actoral mantiene ocupada gran parte de su tiempo y explica su disponibilidad limitada para la colaboración musical.

Kenia Os, mientras tanto, está enfocada en su próximo disco titulado K de Karma. La artista señaló que la dificultad de coordinar sus actividades con las de sus colegas ha sido uno de los motivos por los cuales la colaboración se ha retrasado, a pesar del interés del público.

Danna recientemente compartió fotografías tras recibir un reconocimiento en la Universidad de Harvard y continúa trabajando en sus proyectos musicales. Su agenda activa se suma a los factores que han impedido concretar la unión de las tres artistas por el momento.

Expectativa y futuro del proyecto

La cantante Kenia Os habló sobre la pausa en la colaboración con Danna y Belinda. (Composición fotográfica-Cuartoscuro)

Aunque la colaboración sigue en pausa, las tres artistas son figuras destacadas del pop mexicano, con presencia tanto nacional como internacional. Los fans continúan pendientes de cualquier novedad sobre el proyecto, esperando que en algún momento logren coincidir y avanzar en la canción.

“Cada quien está trabajando en lo suyo, pero habrá que ver”, afirmó Danna, confirmando que el proyecto aún no tiene fecha de realización. Por ahora, solo queda seguir los trabajos independientes de cada cantante y esperar a que las agendas permitan concretar esta colaboración que ha generado tanta expectativa en el público.

