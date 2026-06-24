La Casa de los Famosos México 2026: anuncian cuándo y dónde presentarán a su primer conductor

Muy pronto se estrenará el reality La Casa de los Famosos 3 (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

A un mes del estreno de la cuarta temporada, La Casa de los Famosos México 2026 prepara un anuncio para sus seguidores: este lunes 29 de junio, la producción revelará el nombre del primer conductor o conductora que encabezará el reality show.

La presentación ocurrirá en la transmisión del programa matutino ‘Hoy’, donde se dará a conocer la identidad de la persona seleccionada para liderar la nueva edición del formato.

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Presentan al primer conductor de la nueva temporada

La producción de La Casa de los Famosos México confirmó que la revelación se hará en exclusiva durante la emisión de ‘Hoy’.

El equipo del matutino será el encargado de presentar al conductor o conductora que estará al frente de la cuarta temporada. El anuncio genera expectativa entre los espectadores, pues marca el inicio de la campaña de promoción rumbo al estreno.

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La figura seleccionada tendrá la tarea de guiar a los participantes y conectar con la audiencia a lo largo de la competencia. La producción apuesta por una personalidad con experiencia y afinidad con el público, aunque hasta el momento no se han dado pistas sobre su identidad.

Presentan al primer conductor de la nueva temporada (Captura de pantalla)

Estreno confirmado para el 26 de julio

El estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México está programado para el próximo 26 de julio a las 20:30 horas.

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El reality abrirá nuevamente las puertas de su recinto a un grupo de celebridades que buscarán conquistar al público y llegar a la final. La fecha marca el regreso de uno de los formatos de convivencia más vistos en la televisión mexicana.

La producción informó que en las próximas semanas se revelarán los nombres de los habitantes que formarán parte de esta edición. Los anuncios se harán gradualmente para mantener la expectación y el interés entre los fanáticos del programa.

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¿Dónde seguir el anuncio y las novedades?

La primera gran sorpresa de la temporada se dará este lunes 29 de junio en el matutino ‘Hoy’. Los seguidores podrán sintonizar el programa para enterarse en tiempo real de la identidad del primer conductor o conductora de la edición 2026. Además, el sitio oficial de La Casa de los Famosos México ofrecerá información exclusiva y actualizaciones sobre la campaña previa al estreno.

La estrategia de revelar poco a poco a los integrantes del elenco busca mantener la conversación en redes sociales y aumentar la expectativa rumbo al inicio del reality. El público podrá acceder a contenido especial, entrevistas y avances a través de los canales digitales del programa.

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(Captura de pantalla YouTube)

Datos confirmados de la cuarta temporada

Hasta el momento, la producción ha confirmado los siguientes hechos sobre la nueva edición de La Casa de los Famosos México:

El primer conductor o conductora será presentado el lunes 29 de junio en la transmisión de ‘Hoy’.

El estreno de la cuarta temporada será el 26 de julio a las 20:30 horas.

En las próximas semanas se anunciarán los nombres de los famosos que participarán como habitantes.

El sitio oficial del reality brindará contenidos exclusivos y adelantos a los fanáticos.

La campaña de promoción arranca con el anuncio del conductor y continuará con la revelación escalonada de los participantes, buscando mantener la atención del público hasta la fecha de inicio.

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