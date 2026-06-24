Se les cayó el teatro: El PRI pasa de linchar a Morena a exigir “no especular” sobre la visa de Villegas

En una entrevista con Azucena Uresti, Alejandro Moreno sostiene que no hay aviso oficial de Estados Unidos sobre un retiro definitivo del documento y afirma que la explicación debe darla el mandatario de Durango. (Infobae-Itzallana)

La polémica en torno a las visas de funcionarios mexicanos llegó este miércoles al PRI. En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno —conocido como Alito—, salió en defensa del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, quien un día antes reconoció públicamente que su visa estadounidense registró una “alerta amarilla” durante su último cruce fronterizo y que gestiona el caso con el consulado de Monterrey.

La entrevista se produce en un momento políticamente incómodo para la oposición: el PRI había utilizado el tema de las visas revocadas como argumento central contra Morena, y ahora enfrenta la misma controversia en sus propias filas.

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“Que el gobernador lo aclare”: la postura de Alito

Alejandro Moreno evitó pronunciarse sobre el fondo del caso y remitió la responsabilidad al propio mandatario duranguense. “Corresponde al propio gobernador dar la información clara, precisa, veraz del proceso que esté llevando ese tema”, señaló durante la entrevista.

Al mismo tiempo, descartó que exista una cancelación formal. “No existe ninguna comunicación oficial del Gobierno de los Estados Unidos que confirme un retiro definitivo de la visa”, argumentó, y acusó a Morena de querer “emparejar carteles” y “embarrar a todos” con una misma narrativa.

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Sin embargo, en la entrevista se señaló que la información sobre Villegas no provino de Morena, sino de reportes periodísticos independientes. Moreno reconoció el punto pero insistió en que lo que Morena busca es “fortalecer una misma narrativa”.

Cuando la periodista le preguntó si había hablado directamente con Villegas sobre el asunto, Moreno respondió sin rodeos: “No hemos platicado de ese tema”.

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¿Qué dijo Villegas el día anterior?

El propio gobernador había negado que Estados Unidos le haya retirado la visa, aunque admitió que en su último ingreso los agentes migratorios le retuvieron temporalmente el documento, lo llevaron a una sala de revisión y finalmente se lo devolvieron.

Villegas mencionó la posibilidad de que se trate de un caso de homonimia y señaló que el consulado de Monterrey le confirmó que la visa no sería retirada, aunque existe “un tema pendiente por resolver”. También aclaró que no ha recibido ninguna notificación de ingreso prohibido a Estados Unidos.

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El momento más incómodo: la pregunta sobre la licencia

La parte más reveladora de la entrevista llegó cuando Uresti le recordó a Moreno que el PRI había exigido licencia a gobernadores de Morena en situaciones similares.

“¿No tendría que separarse de su cargo, pedir licencia, como pidieron cuando son los morenistas?”, cuestionó la periodista.

Moreno rechazó el paralelismo. “No hay que comparar, no es lo mismo la gimnasia que la magnesia”, respondió, argumentando que los casos de Morena involucran investigaciones abiertas, imputaciones y señalamientos de narcotráfico, mientras que el de Villegas sería un asunto administrativo distinto.

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Uresti también le preguntó si metería las manos al fuego por su gobernador. Moreno esquivó la pregunta: “La responsabilidad la tiene que asumir cada una de las personas”, dijo, y añadió que su partido siempre estará a favor de que “se investigue, se aclare y se transparente cualquier señalamiento”.

Villegas sin conferencia de prensa

Uresti señaló al cierre de la entrevista que el gobernador de Durango, al igual que Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila Olmeda y Américo Villarreal, ha evitado hablar con los medios sobre el tema. La periodista indicó que intentó un acercamiento con algunos colegas pero no obtuvo respuesta.

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Moreno coincidió en que Villegas debería dar la cara: “Un gobernador cualquiera tiene permanente relación con los medios de comunicación. El que no tiene nada debe de enfrentar las cosas”, afirmó.

Un patrón que se amplía al PRI

El caso de Villegas se suma a una serie de polémicas en torno a visas de funcionarios mexicanos. Entre los casos documentados figuran el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya —a quien el Los Angeles Times reveló que le fue revocada la visa en 2025— y la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien lleva más de un año intentando recuperar su visa revocada en mayo de 2025.

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La diferencia notable es que Villegas sería el primer gobernador del PRI en verse envuelto en esta controversia, en el momento en que su partido hacía de las visas uno de sus principales argumentos políticos contra el gobierno federal. Hasta el momento, ni el Departamento de Estado ni las autoridades migratorias han emitido un pronunciamiento público sobre el caso del mandatario duranguense.