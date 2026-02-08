México

Por qué recomiendan beber agua con rodajas de berenjena en ayunas

Las propiedades que la ciencia y la tradición atribuyen a esta bebida podrían sorprenderte con efectos en la digestión, peso y bienestar diario

Agua de berenjena, una bebida natural y refrescante conocida por sus propiedades antioxidantes y beneficios para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el consumo de agua con rodajas de berenjena en ayunas se ha popularizado como una alternativa natural dentro de distintas rutinas de bienestar.

Diversas fuentes especializadas señalan que esta bebida puede aportar beneficios que van desde la reducción del colesterol hasta la mejora del tránsito intestinal.

Según reportes de Healthline y otros medios internacionales, la preparación consiste en dejar reposar rodajas de berenjena en agua durante la noche y beber el líquido resultante por la mañana, práctica que ha generado interés tanto en redes sociales como en entornos de medicina natural.

El interés en esta infusión crece gracias a quienes buscan alternativas sencillas para el equilibrio del organismo y el cuidado personal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de consumir agua con rodajas de berenjena en ayunas

Como mencionamos antes, el consumo de agua con rodajas de berenjena en ayunas es una práctica popular en algunas dietas naturales y suele atribuirse a varios beneficios para la salud.

La preparación consiste en dejar rodajas de berenjena en agua toda la noche y beber ese líquido al día siguiente, preferiblemente en ayunas. Los beneficios que se han descrito en fuentes especializadas incluyen:

  • Mejora de la digestión: La berenjena contiene fibra y compuestos que favorecen el tránsito intestinal y promueven el equilibrio de la flora intestinal.
  • Efecto diurético y depurativo: El potasio y otros fitonutrientes de la berenjena pueden contribuir a eliminar líquidos y toxinas, ayudando a la función renal y al proceso de desintoxicación.
  • Reducción del colesterol: Estudios han identificado que compuestos como el ácido clorogénico, presentes en la berenjena, ayudan a reducir el colesterol LDL (colesterol “malo”) y a mejorar la salud cardiovascular.
  • Control de peso: El agua de berenjena es baja en calorías y puede producir sensación de saciedad, ayudando a reducir la ingesta calórica en el resto del día.
  • Aporte de antioxidantes: La berenjena es rica en antioxidantes, como la nasunina, que protege las células del daño oxidativo.
  • Mejora de la salud hepática: Algunos componentes favorecen la función hepática y la digestión de las grasas.
  • Propiedades antiinflamatorias: Ayuda a reducir procesos inflamatorios por su contenido de compuestos fenólicos.
El efecto diurético del agua de berenjena ayuda a eliminar líquidos y toxinas, favoreciendo la desintoxicación del organismo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar un agua infusionada con rodajas de berenjena

Preparar agua infusionada con rodajas de berenjena es sencillo y solo requiere unos pocos pasos. A continuación, el procedimiento más habitual:

Ingredientes

  • 1 berenjena mediana
  • 1 litro de agua potable

Preparación

  1. Lavar y desinfectar la berenjena: Asegúrate de limpiar bien la piel, ya que se utiliza con cáscara.
  2. Cortar en rodajas: Corta la berenjena en rodajas finas, de aproximadamente medio centímetro de grosor.
  3. Colocar en una jarra: Introduce las rodajas en una jarra o recipiente de vidrio.
  4. Agregar el agua: Vierte el litro de agua sobre las rodajas de berenjena.
  5. Reposar: Tapa la jarra y deja reposar en el refrigerador durante al menos 8-12 horas (lo habitual es prepararla por la noche y consumirla al día siguiente en ayunas).
  6. Colar y servir: Por la mañana, cuela el agua y desecha las rodajas. Sirve un vaso en ayunas.

Recomendaciones

  • Se puede consumir fría o a temperatura ambiente.
  • Si el sabor resulta amargo, se puede agregar unas gotas de limón.
  • No se recomienda reutilizar las mismas rodajas para más de una preparación.
Agua de berenjena, una bebida natural y refrescante conocida por sus propiedades antioxidantes y beneficios para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que si bien el consumo es seguro para la mayoría de las personas, en casos aislados puede causar molestias digestivas, flatulencias o, en individuos sensibles a las solanáceas, reacciones alérgicas.

No existen recomendaciones oficiales sobre la cantidad diaria, pero suele sugerirse un vaso en ayunas y la moderación en su consumo.

