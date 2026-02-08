México

María León revela por qué terminó su relación mientras brilla en un festival musical europeo

La cantante mexicana también dio detalles de su felicidad en la soltería y su participación en un evento internacional

La cantante y actriz confirma el final de su relación con Alle Genkin por la distancia y prioriza su bienestar personal. - (Foto: TelevisaUnivision)

La cantante y actriz María León atraviesa un momento crucial en su carrera, marcado por la proyección internacional de su música. Este año, la artista representará a México en el Benidorm Fest 2026, certamen español que funciona como plataforma previa a Eurovisión.

En medio de esta etapa profesional intensa, León decidió abrir su corazón y hablar sobre su vida personal. En entrevista para Sale el Sol, la cantante confirmó que su relación con el coreógrafo Alle Genkin llegó a su fin. “Siento que la distancia nos jugó duro… nos amamos mucho todavía, pero en ese momento el amor no fue suficiente”, explicó.

A pesar de la ruptura, María enfatiza su felicidad actual: “No estoy saliendo con nadie ni tengo la intención. Estoy felizmente soltera, amándome muchísimo, y concentrada en un disco nuevo que estoy por sacar”. Su declaración refleja un equilibrio entre la vida personal y el impulso creativo que caracteriza su trayectoria.

La distancia y las decisiones que marcaron la ruptura

María León revela que la relación terminó en buenos términos y que ambos mantienen una amistad basada en el respeto (IG)

En la conversación, María detalló cómo la distancia geográfica influyó en su separación. Allen Jenkins emprenderá un proyecto en Australia, mientras que ella se concentrará en España y en su música. “Si ya estábamos lejos, nos llevó más lejos”, dijo entre risas, reflejando una mirada madura sobre el final de su relación.

A pesar de la separación, la cantante mantiene un vínculo respetuoso con su expareja y valora los momentos compartidos. “Siempre será una persona especial para mí”, afirmó. Esta postura evidencia cómo León prioriza su bienestar emocional y su crecimiento personal sin cerrar la puerta a futuros reencuentros o aprendizajes.

María León, entonces, transita una etapa de autodescubrimiento y profesionalismo, demostrando que la independencia y la dedicación artística pueden coexistir con la vulnerabilidad y el amor propio.

“Las damas y el vagabundo”: empoderamiento femenino en el escenario internacional

La semifinal del Benidorm Fest será el 10 de febrero y la final, que coincide con el cumpleaños de León, el 14 de febrero.- (Jovani Pérez/ Infobae)

María León celebra el lanzamiento de su sencillo junto a la española Julia Medina, titulado Las damas y el vagabundo.

Este tema no solo resalta la identidad artística de la cantante, sino que también marca un hito al llevar la narrativa mexicana a un escenario europeo. La historia que cuentan trasciende fronteras y permite que las emociones universales conecten con distintos públicos.

El sencillo competirá en las semifinales del Benidorm Fest el 10 de febrero, mientras que la gran final coincidirá con el cumpleaños de María, el 14 de febrero. A través de votaciones en línea, los seguidores podrán apoyar su propuesta y seguir de cerca su proyección internacional.

México conquista escenarios europeos con su música

María León equilibra su crecimiento profesional con el autodescubrimiento, demostrando que la independencia artística y el amor propio pueden coexistir. - (Foto: Captura de pantalla YouTube)

La participación de León en el Benidorm Fest representa un impulso para la música mexicana en Europa, mostrando que los artistas nacionales pueden competir en plataformas internacionales con propuestas originales y cautivadoras. Su estilo narrativo y su presencia escénica ofrecen una perspectiva fresca sobre la escena musical latina en festivales europeos.

La canción Las damas y el vagabundo no solo es un reflejo de experiencias personales, sino también un himno de empoderamiento compartido que busca resonar en diversas audiencias.

Con cada paso en su carrera, León confirma que la música y la autenticidad personal pueden converger, creando historias que trascienden fronteras y conectan con el público más allá de lo musical.

