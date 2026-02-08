México

Jugo detox para limpiar tu organismo antes de botanear durante el Super Bowl

Antes de ir por los antojitos, toma esta bebida para empezar bien el día

Jugo verde de manzana, espinaca
El Super Bowl es sinónimo de botanas, salsas, carnes y comida abundante, pero antes de disfrutar la fiesta, tu cuerpo agradecerá un jugo ligero y fresco que prepare tu digestión.

El jugo de manzana, espinaca y limón es la mejor opción para limpiar, hidratar y dejarte listo para la tarde más intensa de antojos.

Esta bebida combina el dulzor y fibra de la manzana, la frescura de la espinaca y el toque ácido del limón, resultando en un jugo antioxidante, bajo en calorías y muy fácil de digerir.

Tómalo antes de la comida fuerte y sentirás la diferencia.

Receta de jugo de manzana, espinaca y limón

El jugo detox de manzana, espinaca y limón se prepara licuando fruta y verdura frescas con un poco de agua fría, sin colar para aprovechar toda la fibra y nutrientes.

Tiempo de preparación

  • Total: 5 minutos
  • Preparación: 5 minutos
Ingredientes

  1. 1 manzana verde (lavada y en trozos, sin semillas)
  2. 1 taza de espinaca fresca (lavada y desinfectada)
  3. Jugo de 1 limón
  4. ½ taza de agua fría
  5. Hielo al gusto (opcional)

Cómo hacer jugo de manzana, espinaca y limón, paso a paso

  1. Coloca en la licuadora la manzana en trozos, la espinaca, el jugo de limón y el agua fría.
  2. Licúa perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea y muy verde.
  3. Sirve en vaso alto, agrega hielo si lo deseas y bebe al momento.
Consejos técnicos:

  • No cueles el jugo para aprovechar la fibra y mantenerte saciado por más tiempo.
  • Puedes añadir un poco de jengibre fresco para un boost digestivo extra.
  • Si lo prefieres más dulce, usa manzana roja o agrega unas gotas de stevia natural.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 vaso grande (aprox. 350 ml).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 65
  • Carbohidratos: 16 g
  • Grasas: 0 g
  • Proteínas: 1 g
  • Azúcares: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Tómalo justo después de prepararlo para aprovechar todas sus vitaminas y enzimas. Si necesitas guardarlo, refrigéralo en recipiente hermético por máximo 4 horas.

