Jugo detox para limpiar tu organismo antes de botanear durante el Super Bowl

El Super Bowl es sinónimo de botanas, salsas, carnes y comida abundante, pero antes de disfrutar la fiesta, tu cuerpo agradecerá un jugo ligero y fresco que prepare tu digestión.
El jugo de manzana, espinaca y limón es la mejor opción para limpiar, hidratar y dejarte listo para la tarde más intensa de antojos.
Esta bebida combina el dulzor y fibra de la manzana, la frescura de la espinaca y el toque ácido del limón, resultando en un jugo antioxidante, bajo en calorías y muy fácil de digerir.
Tómalo antes de la comida fuerte y sentirás la diferencia.
Receta de jugo de manzana, espinaca y limón
El jugo detox de manzana, espinaca y limón se prepara licuando fruta y verdura frescas con un poco de agua fría, sin colar para aprovechar toda la fibra y nutrientes.
Tiempo de preparación
- Total: 5 minutos
- Preparación: 5 minutos
Ingredientes
- 1 manzana verde (lavada y en trozos, sin semillas)
- 1 taza de espinaca fresca (lavada y desinfectada)
- Jugo de 1 limón
- ½ taza de agua fría
- Hielo al gusto (opcional)
Cómo hacer jugo de manzana, espinaca y limón, paso a paso
- Coloca en la licuadora la manzana en trozos, la espinaca, el jugo de limón y el agua fría.
- Licúa perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea y muy verde.
- Sirve en vaso alto, agrega hielo si lo deseas y bebe al momento.
Consejos técnicos:
- No cueles el jugo para aprovechar la fibra y mantenerte saciado por más tiempo.
- Puedes añadir un poco de jengibre fresco para un boost digestivo extra.
- Si lo prefieres más dulce, usa manzana roja o agrega unas gotas de stevia natural.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 1 vaso grande (aprox. 350 ml).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 65
- Carbohidratos: 16 g
- Grasas: 0 g
- Proteínas: 1 g
- Azúcares: 12 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Tómalo justo después de prepararlo para aprovechar todas sus vitaminas y enzimas. Si necesitas guardarlo, refrigéralo en recipiente hermético por máximo 4 horas.