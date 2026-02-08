Colores de delineador para cada tipo de ojos y cómo aplicarlos paso a paso

El delineado de ojos adecuado puede transformar la expresión y realzar la belleza natural según la forma de cada mirada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posibilidades que ofrece el delineado de ojos van mucho más allá de una simple línea, pues pueden transformar el rostro, realzar la expresión y devolver plenitud a la mirada con solo unos minutos frente al espejo.

Cada tipo de ojo puede beneficiarse de una técnica diferente, y conocer las opciones disponibles permite potenciar la belleza única de cada persona. Los expertos insisten en que el delineador debe adaptarse y no responder a una tendencia rígida.

Los delineados finos y tonos nude en la línea de agua ayudan a agrandar visualmente los ojos pequeños y aportan luminosidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo elegir el delineado ideal según la forma de tus ojos?

Ojos pequeños

Para los ojos de menor tamaño, la maquilladora Inma Novillo recomienda evitar los delineados gruesos o demasiado oscuros que puedan achicar la mirada. Una línea fina pegada a las pestañas superiores y el uso de lápices en tonos nude en la línea de agua inferior ayudan a agrandar visualmente el ojo. Un toque de sombra clara en el lagrimal también aporta luminosidad.

Ojos grandes

Quienes tienen ojos grandes pueden jugar con delineados más marcados sin temor a sobrecargar. Novillo sugiere probar el delineado tipo “cat eye”, que levanta y estiliza la mirada. El trazo ascendente en el extremo exterior equilibra las proporciones y aporta sofisticación.

Ojos caídos

Para corregir la expresión cansada o caída, el delineado ascendente es fundamental. L’Oréal Paris aconseja trazar una línea que se eleve al final, evitando el descenso en la comisura. Las sombras oscuras en la cuenca y el delineador líquido permiten levantar ópticamente el párpado.

Ojos almendrados

Esta forma es una de las más versátiles y admite desde delineados sutiles hasta gráficos. Una línea que siga la forma natural del ojo y se engrose ligeramente hacia el extremo exterior realza la simetría.

Ojos juntos

El efecto óptico de mayor separación se logra concentrando el delineado en el tercio externo del ojo. Novillo recomienda evitar líneas gruesas en el lagrimal y aplicar sombra luminosa en esa zona para abrir la mirada.

Ojos separados

Para equilibrar la distancia, el delineado debe comenzar desde el lagrimal y difuminarse hacia afuera, uniendo visualmente ambos extremos.

La elección de técnicas y productos adecuados para cada tipo de ojo contribuye a maximizar el efecto del maquillaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Listado de técnicas y consejos clave

Elegir delineadores en gel o cremosos para párpados maduros, difuminando suavemente para evitar líneas duras.

Buscar fórmulas que incluyan vitamina E o aceite de ricino para cuidar la delicada piel del contorno ocular.

Apostar por tonos marrones y beige para un look natural; reservar los negros intensos para eventos nocturnos.

Aplicar sombra clara en el párpado móvil y oscurecer la cuenca para dar profundidad.

Usar puntos pequeños o líneas cortas en vez de un trazo único, uniendo con calma para mayor precisión.

Colocar el espejo a la altura del pecho y mirar hacia abajo para tensar el párpado sin estirar la piel.

El uso de máscara volumizadora y cejas definidas culmina el maquillaje de ojos, mientras fórmulas con vitamina E cuidan la piel del contorno ocular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del delineado: potenciar la mirada

Terminar el maquillaje con una máscara de pestañas volumizadora, como la propuesta Lash Paradise de L’Oréal Paris, puede lograr hasta 20 veces más volumen y el doble de alargamiento.

Las cejas también requieren atención: los geles y tintas específicas ayudan a definir y enmarcar el rostro para completar el efecto.

El maquillaje debe ser un acto de exploración personal y no de perfección, por lo que probar nuevas combinaciones, como los tonos bronce o ciruela, invita a reinventar la rutina y encontrar un estilo propio que realce la expresión y genere comodidad ante el espejo.