Colores de delineador para cada tipo de ojos y cómo aplicarlos paso a paso

Las posibilidades que ofrece el delineado de ojos van mucho más allá de una simple línea, pues pueden transformar el rostro, realzar la expresión y devolver plenitud a la mirada con solo unos minutos frente al espejo.
Cada tipo de ojo puede beneficiarse de una técnica diferente, y conocer las opciones disponibles permite potenciar la belleza única de cada persona. Los expertos insisten en que el delineador debe adaptarse y no responder a una tendencia rígida.
¿Cómo elegir el delineado ideal según la forma de tus ojos?
- Ojos pequeños
Para los ojos de menor tamaño, la maquilladora Inma Novillo recomienda evitar los delineados gruesos o demasiado oscuros que puedan achicar la mirada. Una línea fina pegada a las pestañas superiores y el uso de lápices en tonos nude en la línea de agua inferior ayudan a agrandar visualmente el ojo. Un toque de sombra clara en el lagrimal también aporta luminosidad.
- Ojos grandes
Quienes tienen ojos grandes pueden jugar con delineados más marcados sin temor a sobrecargar. Novillo sugiere probar el delineado tipo “cat eye”, que levanta y estiliza la mirada. El trazo ascendente en el extremo exterior equilibra las proporciones y aporta sofisticación.
- Ojos caídos
Para corregir la expresión cansada o caída, el delineado ascendente es fundamental. L’Oréal Paris aconseja trazar una línea que se eleve al final, evitando el descenso en la comisura. Las sombras oscuras en la cuenca y el delineador líquido permiten levantar ópticamente el párpado.
- Ojos almendrados
Esta forma es una de las más versátiles y admite desde delineados sutiles hasta gráficos. Una línea que siga la forma natural del ojo y se engrose ligeramente hacia el extremo exterior realza la simetría.
- Ojos juntos
El efecto óptico de mayor separación se logra concentrando el delineado en el tercio externo del ojo. Novillo recomienda evitar líneas gruesas en el lagrimal y aplicar sombra luminosa en esa zona para abrir la mirada.
- Ojos separados
Para equilibrar la distancia, el delineado debe comenzar desde el lagrimal y difuminarse hacia afuera, uniendo visualmente ambos extremos.
Listado de técnicas y consejos clave
- Elegir delineadores en gel o cremosos para párpados maduros, difuminando suavemente para evitar líneas duras.
- Buscar fórmulas que incluyan vitamina E o aceite de ricino para cuidar la delicada piel del contorno ocular.
- Apostar por tonos marrones y beige para un look natural; reservar los negros intensos para eventos nocturnos.
- Aplicar sombra clara en el párpado móvil y oscurecer la cuenca para dar profundidad.
- Usar puntos pequeños o líneas cortas en vez de un trazo único, uniendo con calma para mayor precisión.
- Colocar el espejo a la altura del pecho y mirar hacia abajo para tensar el párpado sin estirar la piel.
Más allá del delineado: potenciar la mirada
Terminar el maquillaje con una máscara de pestañas volumizadora, como la propuesta Lash Paradise de L’Oréal Paris, puede lograr hasta 20 veces más volumen y el doble de alargamiento.
Las cejas también requieren atención: los geles y tintas específicas ayudan a definir y enmarcar el rostro para completar el efecto.
El maquillaje debe ser un acto de exploración personal y no de perfección, por lo que probar nuevas combinaciones, como los tonos bronce o ciruela, invita a reinventar la rutina y encontrar un estilo propio que realce la expresión y genere comodidad ante el espejo.