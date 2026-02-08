Beca Rita Cetina para primaria 2026: inicia primera fase del registro al programa

La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina se ha convertido en un programa destacado para los estudiantes de escuelas públicas del país y continuará ampliando su cobertura este año para que más alumnos puedan incorporarse.

Julio León, quien es Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, anunció que la primera etapa de registros del programa está por comenzar. Cabe recordar que esta nueva convocatoria será solamente para alumnos de primaria.

Las Asambleas Informativas, que se realizan de manera presencial en cada plantel participante, marcan la primera etapa del registro a la Beca Rita Cetina.

Primera etapa del registro a la Beca Rita Cetina: asambleas informativas

Las Asambleas Informativas, que se realizan de manera presencial en cada plantel participante, marcan la primera etapa del registro a la Beca Rita Cetina. Durante estas reuniones, se ofrece información detallada acerca del procedimiento de inscripción.

De acuerdo con Julio León, las Asambleas Informativas comenzarán el próximo lunes 9 de febrero. La programación completa de estas asambleas está disponible en los canales de WhatsApp de cada estado.

Segunda y tercera etapa de la incorporación a la beca

La segunda etapa del proceso de inscripción será realizar el registro a través de la página oficial www.becaritacetina.gob.mx, ahí se deberán subir los documentos solicitados por las autoridades.

Finalmente, tras validar los datos, se les entregará a los nuevos beneficiarios su tarjeta del Bienestar, misma que servirá para que puedan cobrar el apoyo. La escuela será la encargada de establecer las fechas para recoger el plástico.

Etapas del registro:

Asambleas informativas

Solicitar la beca en la página

Recibir la tarjeta del Bienestar

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Documentos necesarios para registrarse al programa

Es indispensable tener a la mano todos los documentos que se solicitan para el registro, tanto de manera digital como física, para los diferentes procesos de la inscripción.

Documentos que se solicitan del estudiante candidato:

CURP.

Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.

Grado y grupo escolar.

Edad.

Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:

CURP.

Código postal del domicilio.

Credencial para votar (INE) vigente.

Número telefónico de contacto.

Correo electrónico personal en uso.

Es indispensable tener a la mano todos los documentos que se solicitan para el registro, tanto de manera digital como física, para los diferentes procesos de la inscripción.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios del programa?

Las autoridades informaron que los becarios de secundaria recibirán lo mismo que el año pasado, es decir, mil 900 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Por su parte, los niños de primaria obtendrán un solo pago al año que equivaldrá a 2 mil 500 pesos.

Alumnos de primaria : recibirán 2 mil 500 pesos pesos en un solo pago.

Alumnos de secundaria: recibirán 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar (no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional).

La finalidad de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.