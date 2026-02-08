México

Beca Rita Cetina para primaria 2026: inicia primera fase del registro al programa

La iniciativa entregará a los nuevos beneficiarios una ayuda monetaria para útiles y uniformes de 2 mil 500 pesos

Guardar
La Beca Rita Cetina abrirá
La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina se ha convertido en un programa destacado para los estudiantes de escuelas públicas del país y continuará ampliando su cobertura este año para que más alumnos puedan incorporarse.

Julio León, quien es Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, anunció que la primera etapa de registros del programa está por comenzar. Cabe recordar que esta nueva convocatoria será solamente para alumnos de primaria.

Las Asambleas Informativas, que se
Las Asambleas Informativas, que se realizan de manera presencial en cada plantel participante, marcan la primera etapa del registro a la Beca Rita Cetina.

Primera etapa del registro a la Beca Rita Cetina: asambleas informativas

Las Asambleas Informativas, que se realizan de manera presencial en cada plantel participante, marcan la primera etapa del registro a la Beca Rita Cetina. Durante estas reuniones, se ofrece información detallada acerca del procedimiento de inscripción.

De acuerdo con Julio León, las Asambleas Informativas comenzarán el próximo lunes 9 de febrero. La programación completa de estas asambleas está disponible en los canales de WhatsApp de cada estado.

Segunda y tercera etapa de la incorporación a la beca

La segunda etapa del proceso de inscripción será realizar el registro a través de la página oficial www.becaritacetina.gob.mx, ahí se deberán subir los documentos solicitados por las autoridades.

Finalmente, tras validar los datos, se les entregará a los nuevos beneficiarios su tarjeta del Bienestar, misma que servirá para que puedan cobrar el apoyo. La escuela será la encargada de establecer las fechas para recoger el plástico.

Etapas del registro:

  • Asambleas informativas
  • Solicitar la beca en la página
  • Recibir la tarjeta del Bienestar
La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Documentos necesarios para registrarse al programa

Es indispensable tener a la mano todos los documentos que se solicitan para el registro, tanto de manera digital como física, para los diferentes procesos de la inscripción.

Documentos que se solicitan del estudiante candidato:

  • CURP.
  • Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.
  • Grado y grupo escolar.
  • Edad.
  • Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:

  • CURP.
  • Código postal del domicilio.
  • Credencial para votar (INE) vigente.
  • Número telefónico de contacto.
  • Correo electrónico personal en uso.
Es indispensable tener a la
Es indispensable tener a la mano todos los documentos que se solicitan para el registro, tanto de manera digital como física, para los diferentes procesos de la inscripción.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios del programa?

Las autoridades informaron que los becarios de secundaria recibirán lo mismo que el año pasado, es decir, mil 900 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Por su parte, los niños de primaria obtendrán un solo pago al año que equivaldrá a 2 mil 500 pesos.

  • Alumnos de primaria: recibirán 2 mil 500 pesos pesos en un solo pago.
  • Alumnos de secundaria: recibirán 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar (no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional).

La finalidad de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas del BienestarRegistroPrimariaAsambleas InformativasInscripcionesProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Final de ‘Doménica Montero’: qué esperar de la versión de Angelique Boyer tras las historias de Lucero y Angélica Rivera

La telenovela de TelevisaUnivision avanza hacia su desenlace en Estados Unidos, mientras que en México aún se emite la mitad de la historia

Final de ‘Doménica Montero’: qué

Carlos Hermosillo se rinde ante Christian Ebere tras su debut con Cruz Azul: “Es muy profesional”

El nigeriano le cambió la cara al equipo cementero cuando entró al campo de juego

Carlos Hermosillo se rinde ante

Rescatan a 12 menores de trata y prostitución en Oaxaca tras desarticular a banda del CJNG en bar

Liderado por un hombre y una mujer, mantenía el control del narcomenudeo en la zona del mercado de abastos y utilizaba como base de operaciones el bar Camel II

Rescatan a 12 menores de

The Warning y Carín León lanzan canción que sacude el espectáculo musical mexicano

La unión entre rock y regional abrió una conversación distinta entre públicos, plataformas y escenarios, marcando un momento clave para ambos proyectos

The Warning y Carín León

“Hoy le tocó al maquinista al que le echaron la culpa”: le hacen corrido a Felipe, quien conducía el Tren Interoceánico descarrilado

Los Hijos de su Apá han ganado reconocimiento por crear corridos sobre acontecimientos noticiosos, lo que les ha permitido reunir más de 35 mil seguidores

“Hoy le tocó al maquinista
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuerpos localizados en fosa clandestina

Cuerpos localizados en fosa clandestina de Sinaloa ya habrían sido identificados, asegura colectivo de búsqueda

Asesinaron a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz

Captura a “La Patrona”, esposa de “El Monkey”, del Cártel de Caborca en Yucatán: operaban en Chetumal

Con el uso de drones: localizan y detienen a cinco personas por la venta de vehículos con reporte de robo en Edomex

Capturan a seis hombres con armas y falsos uniformes de la Fiscalía del Edomex en Huehuetoca

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia recuerda a Julián

Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa en medio de polémicos señalamientos de Imelda Tuñón sobre su muerte

Final de ‘Doménica Montero’: qué esperar de la versión de Angelique Boyer tras las historias de Lucero y Angélica Rivera

Sofi Saar fue la encargada de lanzar la primera bola en el segundo juego de la serie entre Diablos Femenil y el Águila de Veracruz

The Warning y Carín León lanzan canción que sacude el espectáculo musical mexicano

‘Atrévete a Vivir’, polémico documental de Florida Meza, confirma su estreno: cuándo y dónde verlo

DEPORTES

Ex lanzador de Dodgers y

Ex lanzador de Dodgers y Yankees se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del México para la temporada 2026

Carlos Hermosillo se rinde ante Christian Ebere tras su debut con Cruz Azul: “Es muy profesional”

Sofi Saar fue la encargada de lanzar la primera bola en el segundo juego de la serie entre Diablos Femenil y el Águila de Veracruz

Faitelson defiende a Katia Itzel García, tras las críticas del ‘Cantante’ Guerrero hacia la árbitra: “Tiene un carácter misógino”

¿Cuándo y dónde ver a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?