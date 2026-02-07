Rodrigo “Búfalo” Aguirre deja Club América para integrarse al equipo de Tigres

Rodrigo “Búfalo” Aguirre dejó oficialmente al Club América para integrarse como nuevo refuerzo de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en una operación que refuerza el ataque del conjunto felino de cara al presente torneo de la Liga MX. La llegada del delantero uruguayo fue confirmada por el club regiomontano a través de sus redes sociales, generando expectativa entre la afición auriazul.

Aguirre, de 31 años, llega procedente del América, equipo con el que logró conquistar títulos de liga, aunque su paso por las Águilas estuvo marcado por las lesiones, situación que le impidió tener la continuidad deseada. A pesar de ello, su experiencia en el futbol mexicano y su fortaleza física lo posicionan como un elemento que puede aportar soluciones inmediatas en la ofensiva de Tigres.

El Club América despidió a Aguirre. Foto: (Captura de pantalla)

La directiva felina decidió apostar por el atacante sudamericano ante la necesidad de reforzar su línea ofensiva. En el actual plantel, Nicolás Ibáñez no ha logrado consolidarse como el socio ideal de André-Pierre Gignac, mientras que el delantero francés ha reducido su producción goleadora con el paso de los años. En este contexto, la incorporación de Aguirre responde a la búsqueda de variantes y mayor profundidad en el ataque.

El propio entrenador de Tigres, Guido Pizarro, avaló el fichaje y destacó el compromiso del jugador. “Es un futbolista que nos va a venir a potenciar, tiene muchas ganas de estar acá y es el perfil que buscamos para nuestra institución”, señaló en conferencia de prensa tras la victoria ante Santos Laguna. Pizarro también subrayó la actitud y entrega que espera del delantero uruguayo en esta nueva etapa.

Rodrigo Aguirre arribará a Monterrey este sábado 7 de febrero a las 11:00 horas, donde realizará las pruebas médicas de rigor y posteriormente firmará un contrato por los próximos tres años, lo que refleja la confianza del club en su incorporación. El traspaso se concretó en compra definitiva, apostando por su experiencia y conocimiento del futbol local.

El Club Tigres le dio la bienvenida a Aguirre, poniendo su esperanza en él. Foto: (Captura de pantalla)

El “Búfalo” conoce bien la Liga MX, ya que Tigres será su cuarto equipo en el balompié mexicano. Anteriormente militó con Rayados de Monterrey entre el Apertura 2022 y el Clausura 2024, antes de su llegada al América, lo que añade un ingrediente especial a su incorporación al acérrimo rival de los albiazules.

Con este movimiento, Tigres suma a un delantero de recorrido, presencia física y carácter competitivo, con la misión de fortalecer su ofensiva y aportar goles en un equipo que busca mantenerse como protagonista del futbol mexicano. La etapa de Aguirre con el América queda atrás, mientras inicia un nuevo desafío con los felinos en la Sultana del Norte.