México

Rescatan con vida al empresario panista Gerardo Arredondo tras operativo conjunto en Guanajuato

La gobernadora del estado informó que la víctima se encuentra sano y salvo, mientras hay detenidos y una persona abatida en el proceso de su rescate

Gerardo Arredondo. Foto: (Gerardo Arredondo en X)

La mañana de este viernes, Gerardo Arredondo, empresario del ramo de la construcción y excandidato a la presidencia municipal de Salamanca por el Partido Acción Nacional (PAN), fue privado de la libertad afuera de su negocio ubicado en la intersección de la Avenida Comunicaciones Norte y Río Nilo, en la colonia Las Fuentes, al sur de la ciudad. El hecho generó una inmediata movilización de las autoridades y encendió las alertas en el ámbito político y empresarial de la región.

De acuerdo con información confirmada por el Municipio de Salamanca a través de sus redes sociales, el reporte del secuestro fue verídico, por lo que de manera inmediata se activó un operativo conjunto de seguridad en el que participaron corporaciones municipales, estatales y federales, con el objetivo de localizar al empresario y esclarecer los hechos.

Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, gracias a un trabajo coordinado de inteligencia y acción operativa en campo, se logró la liberación de la víctima sin que se realizara pago alguno. El rescate fue encabezado por agentes de Investigación Criminal, bajo la conducción del Ministerio Público, en coordinación con fuerzas estatales y federales.

Autoridades confirmaron la privación de la libertad del empresario la mañana de este viernes. (Facebook Salamanca Municipio)

Según el comunicado oficial de la Fiscalía, Gerardo Arredondo fue localizado y liberado en el municipio de Juventino Rosas, donde se logró salvaguardar su integridad física. Durante el operativo se registraron detenciones de varias personas presuntamente relacionadas con el secuestro, y ante una agresión directa contra las fuerzas de seguridad, un presunto delincuente fue abatido.

“La víctima se encuentra a salvo y bajo resguardo de personal especializado de esta Fiscalía, que le brinda atención y acompañamiento integral”, señaló la dependencia estatal, la cual agregó que continúan los actos de investigación para el esclarecimiento total de los hechos. Asimismo, se informó que conforme avancen las etapas procesales, se darán a conocer más detalles del caso.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz, confirmó públicamente la liberación del empresario y destacó la pronta reacción de las autoridades. “Logramos la liberación de este empresario. Está sano y salvo junto con su familia. Hubo tres detenidos y un abatido”, declaró. La mandataria subrayó que la banda presuntamente responsable del secuestro enfrentará las consecuencias legales correspondientes.

La Fiscalía confirmó la liberación del empresario. Foto: (Captura de pantalla)

“Lo importante es decir que esta banda que se dedicaba a esto va a enfrentar las consecuencias de sus actos ante la justicia y que hoy un empresario, gracias al rápido actuar de la autoridad, se encuentra ya con su familia”, añadió García Muñoz.

El caso de Gerardo Arredondo pone nuevamente en el centro del debate la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender delitos de alto impacto. La liberación sin pago de rescate y la desarticulación parcial del grupo criminal representan un resultado relevante para las autoridades, en un contexto marcado por los retos de seguridad que enfrenta la entidad.

Mientras continúan las investigaciones, el empresario permanece bajo resguardo, en tanto las autoridades reiteraron su compromiso de combatir frontalmente los delitos que atentan contra la integridad y la libertad de los ciudadanos.

