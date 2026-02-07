México

El fotógrafo Ernesto Zepeda asegura estar a un paso de conseguir justicia tras vinculación a proceso de Livia Brito

La actriz enfrenta la etapa final del caso por falsedad de declaraciones tras años de disputas con el paparazzi, quien busca una indemnización luego de una larga batalla judicial

Ernesto Zepeda afirmó que la
Ernesto Zepeda afirmó que la frustración y decepción con las autoridades marcaron su búsqueda de justicia en el caso contra Livia Brito. (RS)

El proceso legal que enfrenta Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda parece estar a un paso de concluir luego de que la actriz de origen cubano fuera vinculada a proceso por falsedad de declaraciones.

“Vinculan a proceso a Livia Brito. Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones. Desde 2024 el paparazzi Zepeda y la abogada Ángela Frías la denunciaron, luego de que mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo", informó C4 Jiménez en X.

La decisión ocurrió luego de que Ernesto Zepeda y su abogada, Ángela Frías, la denunciaran por mentir ante las autoridades al negar haber agredido al fotógrafo en Cancún.

La actriz Livia Brito fue
La actriz Livia Brito fue vinculada a proceso por falsedad de declaraciones tras denunciarse que mintió sobre la agresión a un fotógrafo en Cancún. (Captutra de pantalla)

El paso que falta para conseguir justicia tras años de lucha

En entrevista para Infobae México, Ernesto Zepeda se sinceró sobre su sentir tras la decisión del magistrado y los desafíos que ha atravesado mientras busca justicia.

Me sentí frustrado, enojado, decepcionado de las autoridades porque los elementos ahí están, en ningún momento he mentido. Es frustrante, pero había que esperar y no me quedaba de otra más que hacerlo e intentar”, dijo al recordar el inicio del conflicto.

Sin embargo, considera que las cosas han ido avanzando poco a poco, y aunque el capítulo aún no se cierra completamente, espera que tras algunos trámites se haga justicia a través de la indemnización, pues ya debe gran parte del dinero.

“Tienes que invertir tiempo y dinero. Es muy triste que las personas tengan que desistir de algo que por derecho nos tocaría, simplemente el hecho de hacer justicia”, reflexionó.

Ernesto Zepeda enfatizó los desafíos
Ernesto Zepeda enfatizó los desafíos económicos y de tiempo a los que se enfrenta quien busca hacer justicia en México. (Cuartoscuro)

El fin de un proceso que se pudo evitar con comunicación

Ahora que han pasado más de cinco años desde que inició el conflicto legal, Zepeda considera que es una situación que se pudo evitar con acuerdos que nunca fueron posibles.

“Desde el principio yo les dije ‘cálmense’, pero nunca quisieron hablar. Siempre fueron agresiones desde el principio”, recordó.

No obstante, luego del proceso que ha atravesado, compartió que una de las principales enseñanzas que conserva es saber el apoyo con el que cuenta, ya que amigos, familiares y colegas se sumaron a la búsqueda de justicia con distintas acciones.

El caso llevó a Ernesto
El caso llevó a Ernesto Zepeda a reconstruirse personal y profesionalmente, sacrificando su carrera de fotoperiodista para asumir nuevos retos económicos.(Foto: Captura de pantalla Ventaneando/Instagram@liviabritopes)

La reconstrucción personal a través de un proceso legal

Finalmente, ahora que el conflicto legal parece estar a un paso de terminar, el fotógrafo agradEce que tras una "guerra entre monetaria y psicológica", que absorbe y desgasta, se dio cuenta de lo capaz que es de reconstruirse, pues tuvo que sacrificar su profesión para tener una fuente de ingresos.

“Mi profesión de fotoperiodista que amo y me encanta, la puedo dejar a un lado para generar dinero, y creo que es parte de reconstruirme profesionalmente, creo que esa ha sido mi lección”, concluyó.

