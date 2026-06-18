Detienen a un hombre en Zacatecas tras denuncia vecinal por conducta violenta: aseguran droga, un arma y equipo táctico

(Crédito: Zacatecas)

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó la detención de un hombre identificado como Alejandro “N”, de 33 años, durante un operativo realizado la madrugada de este jueves en la colonia Las Huertas.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la intervención se originó a partir de una denuncia previa por conductas violentas e inusuales reportadas en la zona, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación y la solicitud de una orden de cateo para ingresar a un domicilio señalado.

PUBLICIDAD

Durante el despliegue también se cumplimentó una orden de aprehensión contra el señalado, en el marco de las diligencias relacionadas con los hechos denunciados, según informó la Fiscalía estatal.

El operativo fue ejecutado por agentes ministeriales en coordinación con corporaciones de seguridad, quienes ingresaron al inmueble durante la madrugada como parte de las acciones de investigación en curso.

PUBLICIDAD

En el lugar, las autoridades aseguraron un arma de fuego, equipo táctico, prendas de uso militar y siete plantas de marihuana, además de otros indicios que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.

Todo lo decomisado fue integrado a la carpeta de investigación abierta por presuntos delitos federales y amenazas, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

PUBLICIDAD

La Fiscalía estatal indicó que las indagatorias continúan con el objetivo de establecer si el detenido podría estar relacionado con otros hechos delictivos en la zona, sin que hasta el momento se hayan informado más personas involucradas.

Armas, droga y equipo táctico: el contexto de los recientes operativos en Zacatecas

El aseguramiento de un arma de fuego, equipo táctico, prendas de uso militar y plantas de marihuana en la colonia Las Huertas ocurre en un contexto de operativos permanentes desplegados por autoridades estatales y federales en distintos puntos de Zacatecas durante los últimos meses.

PUBLICIDAD

Tan sólo en junio, fuerzas de seguridad reportaron la detención de cinco personas en la capital del estado, a quienes les aseguraron armas de fuego, dosis de droga, equipo táctico y artefactos ponchallantas durante un operativo realizado en la zona centro de la ciudad. Las autoridades señalaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Días antes, corporaciones estatales informaron sobre la captura de dos hombres en posesión de un arma larga, cargadores, explosivos artesanales y presunta droga durante recorridos de vigilancia en el municipio de Zacatecas. El caso derivó en una investigación por posibles delitos relacionados con la posesión de armamento y sustancias ilícitas.

PUBLICIDAD

Los aseguramientos también se han extendido a otros municipios de la entidad. En mayo, fuerzas federales localizaron un inmueble presuntamente utilizado por integrantes de grupos delictivos, donde decomisaron armas, cartuchos, explosivos, vehículos y equipo táctico, además de diversas cantidades de droga.

Las autoridades han sostenido que este tipo de operativos buscan reducir la capacidad operativa de grupos generadores de violencia, así como retirar de circulación armas, narcóticos y otros objetos utilizados en actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el cateo realizado en la colonia Las Huertas se suma a una serie de intervenciones que durante 2026 han derivado en el aseguramiento de armamento, droga y equipo táctico en distintos puntos de Zacatecas, mientras la Fiscalía estatal mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con hechos de violencia y posibles delitos del orden federal.