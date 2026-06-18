Alcaldesa de Tenancingo acusa que sus declaraciones fueron manipuladas por el Ministerio Público y niega desfalco al Ayuntamiento

Las autoridades señalan a su esposo y cuñado como las piezas clave para la planificación del supuesto secuestro. Foto: Facebook / Nancy Nápoles

Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, rechazó las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al señalarla de haber montado un secuestro falso para obtener 40 millones de pesos y encubrir un presunto desfalco al erario municipal.

Tras difundirse la detención de tres personas relacionadas con el caso, así como la búsqueda de José Roberto “N”, esposo de la edil, y de Óscar “N”, su cuñado, la funcionaria rechazó los señalamientos y dijo que sus declaraciones fueron manipuladas

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Nápoles Pacheco aseguró que atendió todas las citaciones que le formuló la Fiscalía Especializada al Combate al Secuestro tras denunciar el 1 de junio los hechos ocurridos el domingo 31 de mayo, además de haber entregado todas las pruebas que le fueron requeridas.

Lejos de reconocer irregularidades en su conducta, la alcaldesa acusó a los ministerios públicos adscritos a la fiscalía de haber manipulado “con narrativas facciosas y mentiras” la información que proporcionó durante su declaración.

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De un trato discriminatorio a un testigo oportunista: alcaldesa apunta a un propósito político

Nancy Nápoles Pacheco aseguró que se trata de un asunto político en su contra. Video: Facebook / Nancy Nápoles

La alcaldesa dijo que atendió todas las solicitudes realizadas por la Fiscalía del Estado, pero que durante el proceso recibió un trato “discriminatorio y de manipulación”, por lo que exigió al fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, a que conozca su caso de manera directa.

“Exijo que se investiguen todas y casa una de las acciones que tuvieron los ministerios públicos, y del cómo manejaron la información que yo proporcione, manipulándola con narrativas facciosas y narrativas, argumentando hoy una supuesta versión de un testigo con criterio de oportunidad, que a cambio de una reducción de sentencia dirá lo que otros quieren que diga", acusó.

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Además, denunció que detrás de las acusaciones existe “un propósito político para desacreditarla como persona, como mujer y como servidora pública", por lo aseguró que cuenta con “datos y pruebas” de que los responsables serían subalternos que operan en territorio bajo las órdenes de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México

Niega desfalco al Ayuntamiento de Tenancingo y reafirma su respaldo a la gobernadora

(FGJEM)

Frente al señalamiento de que el secuestro fue planeado para ocultar 40 millones de pesos injustificados del erario público, la alcaldesa negó “contundentemente” el desfalco y aseguró que el municipio de Tenancingo “está financieramente sano”.

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Para respaldar esa afirmación, lanzó una invitación abierta al órgano superior de fiscalización.

“Pido al órgano superior de fiscalización que se apersone en el momento que quiera en el municipio para que compruebe de que no existe tal hecho”, dijo, sin fijar una fecha ni un plazo concreto para esa revisión, pese a que su audiencia de imputación se realizará el próximo 9 de julio.

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Al mismo tiempo, exigió que las autoridades lleven la investigación “hasta sus últimas consecuencias” para identificar y consignar a los responsables del delito que ella misma denunció. Y en medio de sus señalamientos, también aprovechó el espacio para reconocer el trabajo realizado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, con quien compartió filas en Morena.

“No tengo nada qué esconder”, aseguró

Foto: Facebook / Nancy Nápoles

Finalmente, la alcaldesa aseguró que no tiene nada qué esconder, por lo que continuará realizando sus labores frente a la alcaldía.

“Aquí estoy con la frente en alto y seguiré trabajando como siempre lo he hecho porque no tengo nada que esconder”, afirmó.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Edomex detalló este miércoles que por el caso de la alcaldesa ya fueron detenidas tres personas en el estado de Oaxaca, quienes habrían sido invitadas a participar en la ejecución del secuestro por el propio esposo y cuñado de Nancy Nápoles a cambio de un pago de 500 mil pesos.

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Su esposo, José Roberto “N”, y su cuñado, Óscar “N”, se encuentran en calidad de prófugos hasta el momento.