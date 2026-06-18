Mientras realizaban la búsqueda Zafar y Jafett, estadounidenses desaparecidos en CDMX, dan con cuatro cuerpos en La Marquesa

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz están desaparecidos desde el 20 de mayo. (FGJCDMX)

La localización de cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas en Ocoyoacac abrió una nueva línea en la búsqueda de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, una pareja desaparecida desde el 20 de mayo en la alcaldía Tlalpan, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigó si entre las víctimas estaban los dos hombres con ciudadanía de Estados Unidos.

El hallazgo ocurrió la tarde de este miércoles 17 de junio en una zona boscosa del Valle del Silencio, en el paraje El Venado, dentro del área de cabañas de La Marquesa, donde también fue localizada una extremidad humana. La carpeta de investigación quedó abierta para establecer la identidad de las víctimas y el vínculo del sitio con otros posibles restos.

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De acuerdo con los reportes del operativo, en el lugar fueron encontrados tres hombres y una mujer, todos con signos de violencia. En una de las excavaciones estaba una pareja, mientras que en una segunda fosa aparecieron dos hombres más.

La búsqueda fue realizada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, con apoyo de binomios caninos para el rastreo, el procesamiento del sitio y el levantamiento de indicios.

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Las fosas fueron ubicadas en una zona de cabañas del Valle del Silencio

Los primeros trabajos de campo se concentraron en la comunidad de San Pedro Atlapulco, en el municipio de Ocoyoacac, en una franja boscosa que colinda con la Ciudad de México. El punto intervenido estaba detrás de un conjunto de cabañas cercano a la zona turística de La Marquesa.

Según la información preliminar de las corporaciones de seguridad, en la primera fosa habría estado una pareja presuntamente de origen keniano, cuya identificación quedaría a cargo de las autoridades. En la segunda excavación habrían sido localizados dos ciudadanos de Estados Unidos, que extraoficialmente corresponderían a Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz.

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Los reportes periciales iniciales también describieron a un hombre de aproximadamente 59 años y una mujer de cerca de 38 años en una de las fosas. Metros adelante, en la otra excavación, fueron hallados dos hombres de alrededor de 40 años.

Hasta ese momento, no existió un pronunciamiento oficial que confirmara la identidad de los cuatro cuerpos. La FGJEM mantuvo la investigación en curso y peritos de distintas especialidades siguieron trabajando en la zona.

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La respuesta inmediata a la principal duda del caso fue esta: las autoridades todavía no confirmaron que los restos correspondieran a Zafar y Guillermo, pero el operativo que llevó al hallazgo sí derivó directamente de la investigación por su desaparición.

Zafar y Guillermo desaparecieron tras salir a una reunión en Tlalpan

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz fueron vistos por última vez el 20 de mayo de 2026 en la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan. Sus allegados señalaron que ese día salieron de su domicilio en Huixquilucan para reunirse con otras personas por un asunto relacionado con la instalación de un elevador en su vivienda.

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Antes de perder contacto, las víctimas enviaron a una amiga su ubicación en tiempo real. Minutos después, sus teléfonos dejaron de recibir señal y luego fueron apagados.

Los familiares también detectaron movimientos en sus cuentas bancarias después de la desaparición. Ese dato reforzó la sospecha de un posible secuestro o de una privación ilegal de la libertad.

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Ambos hombres habían sido reportados como desaparecidos desde hacía casi un mes. Una de las fichas de búsqueda los identificó como un ciudadano estadounidense-mexicano de 57 años y un ciudadano estadounidense de 56 años, ambos residentes en Chicago.

Tras la denuncia, fueron emitidas fichas de búsqueda y también se solicitó la intervención de la Embajada de Estados Unidos para agilizar las indagatorias. Esa línea llevó a las autoridades a desplegar el operativo que terminó con la localización de las fosas en La Marquesa.

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En paralelo, en la CDMX fueron detenidos Adán “N”, Selena “N”, Jesús “N” y Daniel “N”, personas presuntamente ligadas a los cuatro cuerpos hallados en Ocoyoacac. Al momento de la detención portaban armas de alto poder, cartuchos útiles, bolsas con estupefacientes y una maleta negra.

Mientras avanzaban las diligencias, elementos policiacos y binomios caninos continuaron la búsqueda de más restos humanos en el paraje intervenido.

Fueron localizados cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas en el Valle del Silencio, en Ocoyoacac, Estado de México.

Las autoridades investigaron si dos de las víctimas correspondían a Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, desaparecidos desde el 20 de mayo.

En la CDMX fueron detenidas cuatro personas presuntamente relacionadas con el caso; portaban armas, cartuchos y droga.