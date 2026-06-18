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Artículo 19 denuncia que la Marina borró información e intimida a periodistas en Tamaulipas que documentaban presunto derrame petrolero

Obligaron a los comunicadores a eliminar todo el material que obtuvieron

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Una cámara DSLR negra con lente, una credencial de prensa, un cuaderno de espiral con notas manuscritas y un paño gris raído, todo sobre una mesa de madera oscura.
Una cámara profesional, una credencial de prensa, un cuaderno con apuntes y un paño desgastado se encuentran sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Artículo 19 denunció que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) amenazaron y borraron material periodístico a dos reporteros que investigaban un presunto derrame de petróleo en el río Pánuco, frente a la refinería “Francisco I. Madero” de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La organización señala que los marinos obligaron a Karen Salas y Óscar Ramos, del medio digital Elefante Blanco, a eliminar imágenes y vídeos de su cobertura, y los amenazaron con consecuencias legales si continuaban su labor.

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El pasado 10 de junio, “tras iniciar su labor periodística apoyados con un dron que elevaron aproximadamente a 100 metros del ingreso del Centro de Reparaciones Navales, en Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas, tres elementos de la SEMAR se acercaron para indicarles que ‘no podían estar en ese sitio por ser zona federal’ por lo que el material debía ser borrado’”, se lee en el comunicado publicado por la organización.

Sin identificarse, los marinos solicitan información

Los elementos de la SEMAR solicitaron a los periodistas sus nombres completos y detalles del medio para el que laboran, sin identificarse oficialmente. “Solicitaron a la reportera y al productor sus nombres completos, el medio de comunicación para el que laboran y el formato del medio. Además, fotografiaron el vehículo en el que se trasladaban, sus placas y el equipo de dron utilizado durante la cobertura”, se lee en el comunicado.

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Los datos personales recopilados incluyen la CURP y el número de seguridad social, lo que representa un riesgo para la integridad y privacidad de los comunicadores.

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM
FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

“Asimismo, grabaron durante más de 15 minutos la interacción con los periodistas, quienes en todo momento se identificaron plenamente y portaron sus credenciales de prensa”, aclara la organización.

Además, revisaron detalladamente la información y “obligaron a borrar en su totalidad las fotografías y vídeos, pese a que solo se tomaron imágenes del daño medioambiental causado por el derrame de petróleo y no del patio de maniobras del centro naval como señalaban los funcionarios”, relató la organización.

Finalmente, los elementos de Marina advirtieron a los periodistas que habían cometido “un delito”, por lo que podrían enfrentar “consecuencias jurídicas”. Al final les pidieron que se retiraran luego de realizar una llamada en la que se dijo que se enviaría al equipo jurídico de la Marina.

Los hechos ocurren en un contexto donde periodistas que cubren temas ambientales y de seguridad enfrentan riesgos constantes. De acuerdo con Artículo 19, posteriormente, autoridades de Pemex se comunicaron con directivos de Elefante Blanco para ofrecer una disculpa por lo sucedido. Sin embargo, persiste la preocupación sobre el uso y resguardo de los datos personales de los comunicadores, así como el riesgo de investigaciones o represalias en su contra.

Primer plano de un lente de cámara roto y una credencial de prensa sobre asfalto agrietado. Un micrófono, papeles y un cartel borroso se ven al fondo.
Un lente de cámara roto y una credencial de prensa yacen en el suelo agrietado, simbolizando la creciente violencia y los riesgos que enfrentan los periodistas en su labor diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Artículo 19 exige garantías para la prensa y transparencia en el manejo de datos

Artículo 19 exigió a la Secretaría de Marina garantizar la labor periodística y evitar cualquier acto que limite el derecho a informar. La organización también llamó a Pemex y a la Marina a transparentar el uso de la información personal obtenida y a iniciar una investigación sobre la actuación de los elementos involucrados. Resalta, además, la importancia de que la Comisión de Derechos Humanos intervenga para esclarecer si existieron violaciones a los derechos humanos de los periodistas durante la cobertura.

La organización recordó que el acceso a la información sobre afectaciones ambientales es un derecho fundamental de la ciudadanía y que las instituciones públicas están obligadas a proteger a quienes documentan hechos de interés público. Además, insistió en que la Secretaría de Marina debe asumir su responsabilidad constitucional y garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo en Tamaulipas y en todo el país.

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