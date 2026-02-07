Diego de 17 años convivía con sus amigos cuando lo retaron a entrar a lago: murió ahogado en Zacatecas

Diego estaba en compañía de 4 amigos en el parque La Encantada, de Zacatecas, cuando uno lo retó a aventarse al lago para cruzarlo nadando, pero por lo pantanosa del agua el joven se ahogó Foto: Protección Cicil Zacatecas

En el lago del Parque La Encantada, en la capital de Zacatecas, autoridades localizaron el cuerpo de un estudiante de 17 años que había desaparecido tras aceptar un reto de cruzar nadando el embalse. De acuerdo con versiones oficiales, el incidente ocurrió la tarde del viernes, después de que el adolescente ingresó al agua ante la mirada de varios compañeros. El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes durante varias horas trabajaron para recuperar el cuerpo del joven.

El grupo de adolescentes, presuntamente estudiantes de la Preparatoria 4 de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se encontraba en las inmediaciones del parque, ubicado a pocos metros de la institución educativa. Las primeras versiones indican que, aproximadamente a las 15:30 horas, el joven aceptó el desafío propuesto por sus compañeros, quienes lo alentaron a cruzar el lago nadando.

Buzos acuáticos estuvieron buscando su cuerpo durante casi tres horas Foto: (Protección civil Zacatecas)

Testigos señalaron que el adolescente entró al agua y pronto comenzó a presentar dificultades para mantenerse a flote. Durante varios minutos pidió auxilio, pero no recibió apoyo de quienes lo acompañaban.

En un testimonio que quedó grabado en un video de Protección Civil se escucha describir a un padre de familia que él vio cuando el joven junto con cuatro amigos estaba al lado del lago cuando uno lo retó a aventarse a nadar y cruzarlo, explicó que él le dijo que no lo hiciera pero aún así se aventó, al rato dijo que cuando regresó con su familia el joven ya no emergió y dos compañeros corrieron mientras dos se quedaron y pidieron ayuda. Posteriormente se escucha al hombre decirle a sus amigos que ahora ellos tenían que avisarle a su mamá de la muerte del joven.

Peritos de la fiscalía acudieron para certificar su muerte Foto: Protección Civil Zacatecas

El reporte de la desaparición activó un operativo en el que participaron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Zacatecas, Bomberos del Estado y personal especializado en rescate acuático. El operativo se complicó por las condiciones del lago, que cuenta con zonas fangosas y baja visibilidad, además de la inminente caída de la noche. A la búsqueda se sumó el equipo de buzos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Fresnillo, aunque el hallazgo ya se había realizado para ese momento.

A las 19:20 horas, la Unidad de Protección Civil Municipal informó que el cuerpo había sido localizado dentro del lago. La recuperación fue supervisada por Luis Felipe Santos Quintanilla, titular de la dependencia, quien coordinó las acciones desde el inicio de la emergencia. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, que inició las diligencias correspondientes y su traslado al Servicio Médico Forense.

Se pudo observar la intervención de las distintas corporaciones permitió mantener el operativo activo durante varias horas, pese a la dificultad que representa el fondo fangoso y el agua turbia. Las autoridades agradecieron públicamente el apoyo interinstitucional y destacaron la disposición del equipo de buzos de Fresnillo, quienes arribaron para colaborar en las labores, aunque la recuperación del cadáver ya se había consumado al momento de su llegada.

En un comunicado, la Protección Civil de Zacatecas reiteró el llamado a la ciudadanía, en particular a estudiantes y visitantes del Parque La Encantada, a evitar ingresar al lago o realizar actividades de riesgo. El organismo advirtió que las condiciones del embalse —temperatura baja, fondo irregular y zonas fangosas— representan un peligro real para quienes intentan nadar en él.

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) emitió un pronunciamiento público sobre el hecho donde lamentan lo ocurrido. El caso ha causado consternación entre la comunidad estudiantil y la sociedad local, que se ha solidarizado con la familia del menor. Los cuerpos de emergencia extendieron sus condolencias y reiteraron la necesidad de concientizar a los jóvenes sobre los riesgos de los desafíos virales o retos físicos que circulan en redes sociales.

Las autoridades municipales informaron que la carpeta de investigación continúa abierta y que se dará acompañamiento a los familiares del joven durante el proceso legal y administrativo. Hasta el momento, no se han reportado sanciones para quienes estuvieron presentes durante el incidente, aunque la indagatoria sigue en curso para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del estudiante.

En redes sociales se despidieron de él y recordaron que fue un gran deportista:

Con mucha tristeza, nos enteramos del fallecimiento de Diego López Chávez, estudiante de Prepa 4 en la UAZ, pero también ex integrante de Tuzos y Mineros.

Diego López Chávez formó parte de las fuerzas inferiores de Tucitos UAZ prácticamente desde la Sub-8, asistió a varios nacionales en Ciudad de México, y también vistió los colores de Mineros en las básicas.

Un joven que incluso fue campeón de goleo en varias ligas y categorías.

Que Dios lo reciba en su reino. A su familia y amigos más cercanos, les deseamos la más pronta resignación en esta pérdida tan irreparable.

Puntos clave:

Un estudiante de 17 años murió ahogado en el lago del Parque La Encantada tras aceptar un reto de cruzar nadando el embalse.

El operativo de búsqueda y rescate duró varias horas y requirió la intervención de múltiples corporaciones de emergencia.

Autoridades reiteraron el llamado a evitar actividades de riesgo en el lago y a concientizar a la población sobre los peligros de los retos virales.