Tras robo de casa en Tijuana, Secretario de Seguridad afirma que aún no se comprueba que fueran elementos de la Guardia Nacional

Capturas de los videos donde presuntos elementos de la Guardia Nacional irrumpieron una vivienda en Tijuana. Crédito: Redes Sociales.

La reciente irrupción y robo en la vivienda de una pareja de cirujanos, ubicada en la colonia Chapultepec de Tijuana, ha puesto el foco sobre la posible implicación de elementos de la Guardia Nacional en el delito.

El hecho, ocurrido la madrugada del pasado 4 de febrero, fue capturado por las cámaras de seguridad que tenían las víctimas en su domicilio, lo que dejó imágenes a detalle de los presuntos elementos federales que entraron a cometer el crimen.

Tras la exposición del caso se han debatido si realmente serían verdaderos integrantes de las fuerzas armadas, debido a los uniformes, equipo táctico y unidades con las que arribaron.

Sobre el caso, el Secretario de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, declaró que hasta el momento no se ha podido confirmar la participación de personal de la corporación en el robo.

A la izquierda, Laureano Carrillo, Secretario de Seguridad de Baja California. (imagen ilustrativa)Crédito: @/MarinadelPilar

Carrillo Rodríguez explicó que, si bien existen indicadores que podrían sugerir la intervención de una institución, aún no se cuenta con pruebas contundentes.

“Nosotros lo que sí sabemos es que hasta el momento no se puede confirmar la participación de alguna institución, pero tampoco se puede negar porque también hay esos, indicadores que presumen la posible participación”, expuso el funcionario en declaraciones brindadas a diversos medios de comunicación.

Asimismo, el titular de Seguridad subrayó la necesidad de esperar los resultados de la investigación que encabezan las fiscalías antes de emitir cualquier señalamiento.

Tras los señalamientos de Carrillo, surgen más versiones extraoficiales, las cuales indicarían que se habría tratado de un grupo delincuencial disfrazado de elementos de la Guardia Nacional.

Detalles del robo a la vivienda en Tijuana

Tras los hechos, el semanario ZETA informó que un comando armado irrumpió en la casa de un cirujano ubicada en la zona de Playas de Tijuana.

Los videos viralizados en redes sociales mostraban a que los asaltantes vestían uniformes similares a los de la Guardia Nacional y portaban armas largas durante el operativo ilegal.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 4 de febrero, cuando los sujetos ingresaron al domicilio, amarraron a los residentes y sustrajeron diversos objetos de valor.

Sujetos armados robaron una casa en la colonia Chapultepec de Tijuana. Crédito: SSC CDMX

Entre las pertenencias robadas se encuentran relojes, joyas y dinero en efectivo.

Los delincuentes huyeron en vehículos que aparentaban ser oficiales, lo que incrementó la sospecha sobre la posible participación de agentes o el uso de recursos clonados.

El semanario también destacó que la víctima, un médico cirujano, denunció el caso ante las autoridades y que la situación generó preocupación entre los habitantes de la zona residencial por la gravedad y la planeación con la que se ejecutó el asalto.

Estado de la investigación y participación de las fiscalías

La investigación sobre el robo a la vivienda en Tijuana involucra la colaboración de distintas instancias.

Según el secretario de Seguridad, tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía General del Estado se encuentran coordinadas en el análisis del caso.

Carrillo Rodríguez indicó que ambas fiscalías cuentan con conocimiento del incidente y serán responsables de emitir una postura oficial una vez que avancen las diligencias.

Explicó que existen múltiples indicadores bajo revisión y que todavía falta analizar información relevante para poder esclarecer los hechos.

El funcionario remarcó que la Secretaría de Seguridad de Baja California colabora activamente con las autoridades investigadoras.

Además, añadió que las líneas de investigación continúan abiertas y ninguna hipótesis ha sido descartada hasta el momento.

Uso de vehículos y uniformes falsos en delitos anteriores

El secretario de Seguridad de Baja California reconoció que en hechos previos se ha comprobado la utilización de vehículos clonados y uniformes apócrifos por parte de la delincuencia organizada. En esos casos, los responsables emplearon recursos que simulaban pertenecer a instituciones oficiales para facilitar sus operaciones ilícitas.

Carrillo Rodríguez enfatizó que, aunque este método ya ha sido confirmado en investigaciones anteriores, en el caso reciente de Tijuana aún no se han establecido pruebas que demuestren el uso de vehículos o uniformes falsos.

No obstante, la autoridad no descarta esta posibilidad y mantiene abierta esa línea de investigación.