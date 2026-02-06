Taylor Swift estrena el video de “Opalite”: fecha y horario para verlo en México

Taylor Swift anuncia nuevo video musical. (Instagram/ Taylor Swift)

Taylor Swift, una de las cantantes más populares a nivel mundial, anunció el lanzamiento del video musical de “Opalite”, una de las canciones pertenecientes a su doceavo álbum de estudio “The life of a showgirl”, lanzado el pasado 3 de octubre.

Los swifties, nombre del fanclub, tomaron esta noticia con gran euforia y sorpresa, ya que no se esperaba que cantautora estadounidense continuara publicando contenido sobre esta nueva era, la cual ha sido muy bien recibida entre el público y sus seguidores.

A diferencia de otros clips, este solo estará disponible en las plataformas de música Spotify y Apple Music, a partir de este 6 de febrero. En el caso de Youtube, se podrá visualizar hasta el domingo 8 de febrero.

¿A qué hora es el lanzamiento de Opalite de Taylor Swift?

De acuerdo a la cuenta regresiva publicada a través de una historia de Instagram en su cuenta de Taylor nation, se tiene previsto que su nuevo videoclip se pueda disfrutar desde las 7:00 am hora México.

Este lanzamiento marca una posible nueva tendencia en la forma en que los artistas publican sus contenidos, dando prioridad a las plataformas de streaming y dejando de lado las exclusivas en medios comunes como Youtube.

Por otro lado, Taylor también presentó un nuevo vinilo azul perlado de Opalite edición limitada, como parte de las celebraciones por el estreno del video del single. Esta edición tiene una preventa exclusiva que finalizará hoy 6 de febrero.