México

Salud niega desabasto de medicamentos oncológicos en Hospital Infantil de México Federico Gómez

La dependencia federal indicó que hay un abasto del 99.58% de medicamentos antineoplásicos en el área de Hemato-Oncología

La Secretaría de Salud (Ssa) negó que haya un desabasto de medicamentos antineoplásicos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, luego de que esta semana se difundió la falta de diversos fármacos para el tratamiento del cáncer.

En un comunicado, la dependencia aseguró que hay un abasto del 99.52% de medicamentos antineoplásicos en el Departamento de Hemato-Oncología, de dicho centro médico.

Asimismo, el Hospital Infantil de México Federico Gómez reiteró que cuenta con una Casa de Descanso destinada a los familiares de las y los pacientes que atiende, ante la difusión de imágenes de familiares de los pacientes acampando y esperando afuera del instituto de salud.

En el mismo documento, destacó que este espacio está dirigido principalmente a familiares foráneos con pacientes hospitalizados, quienes pueden pernoctar de manera segura y digna, como parte del acompañamiento integral que brinda el Hospital durante la atención médica.

Sin embargo, precisó que durante la estancia hospitalaria de cada paciente, siempre permanece un familiar dentro del Hospital, como parte del modelo de atención centrado en la familia.

Finalmente, el Hospital Infantil de México Federico Gómez reafirmó su compromiso permanente con la atención oportuna, integral y de calidad, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes que atiende.

La Secretaría de Salud publicó esta semana un mensaje en su cuenta de X, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, en el cual indicó que titular de la dependencia, David Kershenobich, reafirma el compromiso del Estado mexicano frente a uno de los principales retos de salud pública del país.

En la misma publicación recordó que la detección oportuna, el fortalecimiento del primer nivel de atención, la investigación científica y el acceso equitativo a tratamientos de calidad son factores clave para salvar vidas y reducir desigualdades.

Asimismo, aseguró que desde la Secretaría de Salud, se impulsa el trabajo coordinado entre instituciones, personal de salud, academia y sociedad para garantizar diagnósticos tempranos, tratamientos continuos y el abasto suficiente de medicamentos oncológicos en todo el territorio nacional.

“Atender el cáncer no es sólo una tarea médica: es una responsabilidad ética, social y humana”, puntualizó.

¿Qué son los medicamentos antineoplásticos?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, de Estados Unidos, los medicamentos antineoplásticos son agentes terapéuticos, comúnmente conocidos como quimioterapia, diseñados para tratar el cáncer inhibiendo el crecimiento, proliferación y propagación de células malignas.

Según la misma información, funcionan destruyendo células cancerosas o impidiendo su división al interferir con el ADN o mecanismos de división celular (mitosis), aunque a menudo afectan también células sanas, provocando efectos secundarios.

medicamentos oncológicosHospital Infantil de México Federico GómezcáncerSecretaría de Saludmexico-noticias

