Picnic victoriano en CDMX: borda un pañuelo con tu inicial y vive la hora del té este San Valentín 2026

Vive una romántica cita en San Valentín (Gemini)

San Valentín en la Ciudad de México se reinventa con un toque nostálgico y elegante. Y en la capital del país habrá un picnic temático inspirado en la época victoriana, donde el amor y la creatividad se mezclan en un ambiente lleno de aromas, bordados y té.

Este plan promete una experiencia multisensorial para quienes buscan celebrar el 14 de febrero lejos de lo convencional, rodeados de flores, cartas manuscritas y detalles hechos a mano.

¿Qué habrá en el evento?

El Picnic Aromático ofrece una variedad de actividades pensadas para parejas y amigos que desean una tarde diferente. El programa incluye:

Creación de ramos de flores personalizados para regalar.

Escritura de cartas dedicadas al estilo del siglo XIX.

Bordado de iniciales en un pañuelo, ideal para obsequiar a alguien especial.

Hora del té ambientada en la tradición victoriana.

Proyección sorpresa para cerrar la jornada.

¿Dónde es el Picnic Aromático?

La cita será en el Museo del Perfume (MUPE), ubicado en:

Calle de Tacuba 12, Colonia Centro, Área 2, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX.

El recinto se encuentra en pleno corazón del Centro Histórico, rodeado de edificios emblemáticos y con fácil acceso para quienes buscan una experiencia distinta en una fecha especial.

Precios y cómo inscribirte

El acceso al picnic tiene un costo de 200 pesos por persona o 300 por pareja.

Para asegurar tu lugar solo necesitas acudir a la taquilla del museo y seleccionar el horario que prefieras: de 12:00 a 15:00 horas o de 15:00 a 18:00 horas.

“Adquiere tus boletos directamente en la taquilla del museo”, indican los organizadores, quienes recomiendan llegar con anticipación para disfrutar sin prisas de cada actividad.