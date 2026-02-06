Picnic victoriano en CDMX: borda un pañuelo con tu inicial y vive la hora del té este San Valentín 2026

San Valentín en la Ciudad de México se reinventa con un toque nostálgico y elegante. Y en la capital del país habrá un picnic temático inspirado en la época victoriana, donde el amor y la creatividad se mezclan en un ambiente lleno de aromas, bordados y té.
Este plan promete una experiencia multisensorial para quienes buscan celebrar el 14 de febrero lejos de lo convencional, rodeados de flores, cartas manuscritas y detalles hechos a mano.
¿Qué habrá en el evento?
El Picnic Aromático ofrece una variedad de actividades pensadas para parejas y amigos que desean una tarde diferente. El programa incluye:
- Creación de ramos de flores personalizados para regalar.
- Escritura de cartas dedicadas al estilo del siglo XIX.
- Bordado de iniciales en un pañuelo, ideal para obsequiar a alguien especial.
- Hora del té ambientada en la tradición victoriana.
- Proyección sorpresa para cerrar la jornada.
¿Dónde es el Picnic Aromático?
La cita será en el Museo del Perfume (MUPE), ubicado en:
- Calle de Tacuba 12, Colonia Centro, Área 2, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX.
El recinto se encuentra en pleno corazón del Centro Histórico, rodeado de edificios emblemáticos y con fácil acceso para quienes buscan una experiencia distinta en una fecha especial.
Precios y cómo inscribirte
El acceso al picnic tiene un costo de 200 pesos por persona o 300 por pareja.
Para asegurar tu lugar solo necesitas acudir a la taquilla del museo y seleccionar el horario que prefieras: de 12:00 a 15:00 horas o de 15:00 a 18:00 horas.
“Adquiere tus boletos directamente en la taquilla del museo”, indican los organizadores, quienes recomiendan llegar con anticipación para disfrutar sin prisas de cada actividad.