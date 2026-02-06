México

Novio confunde a chofer con rival amoroso y arma escándalo viral: “Tranquilo amor, es taxi”

Un malentendido convirtió un viaje común en un episodio digno de telenovela

La discusión quedó grabada y se volvió tendencia.

Una jornada laboral común terminó convertida en un episodio viral para un conductor de transporte por aplicación, luego de que una escena de celos y confusión se desarrollara frente a su vehículo en cuestión de segundos. El momento quedó registrado por la cámara interna del automóvil y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron entre sorpresa, risas y solidaridad.

En el video se observa cómo una joven identificada como Carolina solicita el servicio y aborda el auto con normalidad. Sin embargo, la calma dura apenas unos instantes. Tras cerrar la puerta, un hombre aparece de manera repentina y comienza a increpar al conductor, visiblemente alterado y convencido de que el chofer no era un trabajador de plataforma, sino un supuesto rival sentimental.

La situación escala rápidamente cuando el sujeto, dominado por los celos, exige que la mujer descienda del vehículo. “¡Bájate del carro!”, se escucha gritar al hombre, generando incomodidad tanto en la pasajera como en el conductor, quien permanece al volante sin entender lo que está ocurriendo.

El momento fue captado por la cámara del vehículo.

Ante la tensión, Carolina intenta explicar lo evidente: que se trata de un servicio de transporte solicitado por ella misma. “¡Cálmate, es el Uber!”, grita la joven con desesperación mientras intenta frenar la confrontación. A pesar de ello, el hombre continúa lanzando reclamos hacia el chofer, elevando el tono de voz y cuestionándolo directamente: “¡A dónde la llevas tú, mi carnal!”.

El conductor, cuya expresión de desconcierto se volvió uno de los elementos más comentados del clip, mantiene la calma durante el altercado. En las imágenes se aprecia cómo observa la escena sin intervenir, mientras el agresor gesticula y reclama tanto a la pasajera como al trabajador por “subirse al mismo carro”.

El intercambio de gritos y manoteos se prolonga por varios segundos, hasta que la joven decide descender del vehículo para intentar tranquilizar a su pareja. La escena concluye con el conductor aún sorprendido, sin saber cómo reaccionar ante lo que acababa de presenciar, mientras la discusión continúa fuera de cámara.

Un malentendido convirtió un viaje común en un episodio digno de telenovela. Crédito: TikTok / gellertsampop

La grabación no tardó en generar una oleada de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios expresaron apoyo al conductor por el momento incómodo que le tocó vivir, mientras otros bromearon sobre su rostro de incredulidad y la rapidez con la que una situación cotidiana se transformó en un conflicto inesperado.

