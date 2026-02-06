México

Margarita Rosa de San Valentín: Haz del 14 de febrero un momento inolvidable con este inolvidable cóctel

Nada como una copa para celebrar el amor y disfrutar juntos esta fecha

Amigos y parejas celebrando con
Amigos y parejas celebrando con margaritas rosas en una fiesta temática de San Valentín, ambiente alegre y festivo. (Gemini)

Nada brinda mejor en San Valentín que una margarita rosa: elegante, llamativa y con el toque justo de frescura y dulzura.

Inspirada en el clásico mexicano, esta versión utiliza jugo de arándano o frambuesa para lograr ese color vibrante que enamora a primera vista. Es perfecta para brindar en pareja o sorprender en una cena especial.

La margarita rosa combina tequila blanco, licor de naranja, jugo de limón y un toque de jugo de frutos rojos, servida en vaso escarchado con sal rosa para un efecto aún más festivo.

Receta de margarita rosa para San Valentín

La margarita rosa se prepara en coctelera con hielo, se sirve en copa escarchada y se decora con rodaja de lima, fresa o pétalos de rosa comestibles.

Tiempo de preparación

  • Total: 10 minutos
  • Preparación: 10 minutos

Ingredientes

  1. 60 ml de tequila blanco
  2. 30 ml de licor de naranja (triple sec o Cointreau)
  3. 30 ml de jugo de limón fresco
  4. 30 ml de jugo de arándano o frambuesa (puedes usar jarabe natural)
  5. 1 cucharadita de jarabe de agave o miel (opcional, para más dulzor)
  6. Hielo al gusto
  7. Sal rosa o sal fina para escarchar el vaso
  8. Rodaja de lima, fresa o pétalos de rosa para decorar

Cómo hacer margarita rosa para San Valentín, paso a paso

  1. Escarcha el borde de la copa o vaso con jugo de limón y sal rosa. Reserva.
  2. Coloca en una coctelera el tequila, licor de naranja, jugo de limón, jugo de arándano (o frambuesa), jarabe de agave y mucho hielo.
  3. Agita enérgicamente durante 20 segundos.
  4. Cuela y sirve en la copa escarchada, con o sin hielo según tu preferencia.
  5. Decora con rodaja de lima, fresa o pétalos de rosa comestibles para un toque romántico.
Consejos técnicos:

  • Usa jugo de frutos rojos natural para un color y sabor más fresco.
  • Agita bien la coctelera para que la margarita esté fría y bien integrada.
  • El escarchado con sal rosa le da un efecto especial y festivo.
  • Puedes preparar una versión “sin alcohol” usando agua mineral y jugo de arándano.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 cóctel grande.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170
  • Carbohidratos: 13 g
  • Azúcares: 10 g
  • Alcohol: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda preparar y servir al momento para disfrutar la textura y frescura del cóctel.

