México

Intocable en la Plaza de Toros de la CDMX: precios oficiales, fechas y preventa de boletos

La banda del regional mexicano hará vibrar el icónico escenario capitalino el 16 de mayo, con un espectáculo que ya causa furor

El grupo Intocable prepara una
El grupo Intocable prepara una noche inolvidable en uno de los recintos más grandes de la capital, prometiendo una experiencia llena de sus éxitos. (X/ @grupointocable)

El grupo Intocable regresará a la Ciudad de México con un espectáculo que reunirá a miles de seguidores en la Monumental Plaza de Toros, recinto que recientemente vibró con el concierto de Kanye West.

La banda, una de las más reconocidas en el regional mexicano, prepara un concierto especial como parte de su Cultura Tour 2026 en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad, lo que ha generado alta expectativa entre el público.

Concierto de Intocable en la
Concierto de Intocable en la Plaza de Toros México. (Ocesa)

La oficialización de la fecha y la publicación de los precios han convertido este evento en uno de los más esperados del año. La producción promete un recorrido por los grandes éxitos de la agrupación y una experiencia colectiva.

Otras fechas y detalles del concierto

La presentación de Intocable está agendada para el sábado 16 de mayo de 2026 en La México. El anuncio destacó la intención de la banda por ofrecer una experiencia única, aprovechando la infraestructura del recinto y la cercanía con sus seguidores.

Además, se dio a conocer que el Cultura Tour 2026 recorrerá otras sedes mexicanas, además de la Ciudad de México, con fechas confirmadas en:

  • Guadalajara: 23 de mayo
  • Mexicali: 29 de mayo
  • Tijuana: 30 de mayo
  • Toluca: 26 de septiembre
  • Puebla: 2 de octubre
  • Monterrey: 11 de abril y 7 de noviembre
  • Querétaro: 3 de octubre
  • San Luis Potosí: 16 de octubre
  • León: 17 de octubre
Cultura Tour 2026 de Intocable
Cultura Tour 2026 de Intocable contempla fechas confirmadas en importantes ciudades mexicanas como Guadalajara, Monterrey y Puebla. (X/ @grupointocable)

Así, la demanda de boletos ha crecido desde que se divulgó la noticia y se confirmaron más fechas en el país.

Calendario de preventa y venta de boletos

La venta de boletos se organizará en etapas para facilitar el acceso y la planeación de los asistentes.

  • Preventa Banamex: 6 de febrero, desde las 11:00 AM
  • Venta general: 7 de febrero, desde las 11:00 AM
  • Plataforma oficial: Ticketmaster
  • Pago a meses sin intereses: Disponible en compras de mayores a 3 mil pesos para tarjetahabientes
La presentación en la Plaza
La presentación en la Plaza de Toros será la única fecha confirmada de Intocable en la capital como parte del Cultura Tour 2026. (X/ @ocesa_total)

Esta dinámica permite que diferentes públicos aseguren su entrada y aprovechen las opciones de pago. Los organizadores sugieren consultar la disponibilidad por zonas y anticipar la compra, dada la alta demanda.

Precios oficiales de los boletos y qué esperar

Los precios oficiales para el concierto varían según la zona del recinto y ya incluyen cargos por servicio. La lista publicada contempla diferentes preferencias y presupuestos:

  • GNP: 4 mil 836 pesos
  • Barrera: 3 mil 348 pesos
  • Primer Tendido A: 2 mil 976 pesos
  • Primer Tendido B: 2 mil 480
  • Segundo Tendido A: 1,984 pesos
  • Segundo Tendido B: 1,488 pesos
  • Segundo Tendido C: 1,116 pesos
  • Lumbrera: 1,860 pesos
  • Palcos: 1,860 pesos
  • General: 992 pesos
La Monumental se llenó de
La Monumental se llenó de una energía vibrante, como si todo el recinto cantara en una sola voz. (Jovani Pérez)

En este sentido, el concierto de Intocable en la Plaza de Toros promete una noche repleta de temas icónicos de la banda, como ¿Y Todo Para Qué?, Fuerte No Soy, Enséñame a Olvidarte y Sueña.

La gira Cultura Tour 2026 espera dejar huella entre los seguidores de Intocable, quienes aguardan por una producción de alto nivel y un repaso por el repertorio que ha definido a la banda a lo largo de los años.

