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Presidente de la SCJN admitió que el Poder Judicial está entre las instituciones con mayor nivel de desconfianza

Hugo Aguilar anunció diálogos en cinco estados del país

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El pleno del tribunal sesionó por primera vez fuera de la CDMX y emitió un fallo para corregir omisiones legislativas sobre derechos de los indígenas
El presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz reconoció que el Poder Judicial se mantienen con altos niveles de desconfianza ciudadana (Crédito: X/@SCJN-Captura de pantalla)

El renovado Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrenta una profunda crisis de credibilidad entre la ciudadanía. Durante la inauguración de los foros “Diálogos por la Justicia Abierta”, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, admitió que la institución ocupa uno de los primeros lugares en desconfianza pública, por lo que llamó a construir un nuevo modelo de justicia más cercano a la sociedad.

Durante el acto realizado en la sede de la Suprema Corte, Aguilar Ortiz señaló que los indicadores sobre la percepción ciudadana reflejan un desafío importante para las instituciones encargadas de impartir justicia.

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“Las estadísticas de la incidencia de nuestro sistema, de su confiabilidad, son alarmantes. Nosotros estamos, según algunas cifras que pude revisar, en segundo lugar de desconfianza de la ciudadanía, entonces hay mucho que caminar, hay mucho que construir”, expresó.

El ministro presidente sostuvo que el modelo tradicional de relación entre las autoridades y la sociedad ha llegado a un límite, por lo que consideró indispensable abrir espacios permanentes de diálogo que permitan fortalecer la confianza pública y mejorar el desempeño institucional.

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Foros de Justicia Abierta buscarán escuchar a la ciudadanía

SCJN Diálogos por la Justicia Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCJN Diálogos por la Justicia (Suprema Corte de Justicia de la Nación/FB)

Los “Diálogos por la Justicia Abierta” forman parte de una estrategia impulsada por el nuevo Poder Judicial para acercarse a la población y conocer de primera mano las demandas relacionadas con el acceso a la justicia.

Los encuentros ciudadanos se realizarán en una primera etapa en los estados de Querétaro, Quintana Roo, Oaxaca, Baja California y Puebla, con el objetivo de escuchar propuestas, críticas y planteamientos de diversos sectores sociales para fortalecer el sistema judicial mexicano.

La iniciativa contempla la participación de organizaciones civiles, académicos, especialistas, litigantes y ciudadanos interesados en aportar ideas para mejorar la impartición de justicia en el país.

Las conclusiones obtenidas en estos encuentros servirán como insumo para diseñar políticas y acciones orientadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia de las instituciones judiciales.

Yasmín Esquivel llama a recuperar la legitimidad del Poder Judicial

La ministra Yasmín Esquivel llamó a recuperar la legitimidad del Poder Judicial (Foto: X)
La ministra Yasmín Esquivel llamó a recuperar la legitimidad del Poder Judicial (Foto: X)

Durante el evento, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que los foros representan una oportunidad para reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.

La integrante de la Suprema Corte afirmó que la legitimidad democrática no solo deriva de la elección popular de quienes integran el Poder Judicial, sino también del desempeño cotidiano de sus funciones.

“La confianza ciudadana descansa en la actitud de sus juzgadores. La legitimación democrática deviene de la elección popular, pero es necesario aspirar a la legitimación en el ejercicio cotidiano de nuestras funciones”, señaló.

Asimismo, enfatizó que la preparación y capacitación permanente de jueces, magistrados y ministros es fundamental para garantizar una justicia accesible, eficiente y de calidad.

Que justicia sea más transparente y participativa

Por su parte, la ministra Lenia Batres afirmó que la justicia abierta debe convertirse en uno de los pilares de la transformación del Poder Judicial mexicano.

Sostuvo que actualmente la legitimidad de las instituciones no depende únicamente de sus resoluciones, sino también de su capacidad para mantener una comunicación constante con la sociedad, rendir cuentas y actuar con transparencia.

“Queremos responder a sus necesidades, cumplir con las expectativas de justicia de una sociedad mexicana que es igual, pero también plural y diversa”, expresó.

Batres destacó que la participación ciudadana será clave para fortalecer la confianza pública y construir un sistema judicial más cercano a las necesidades de la población.

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