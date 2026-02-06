México

Gobierno presenta avances del Plan Michoacán a tres meses del asesinato de Carlos Manzo

El promedio diario de víctimas bajó de 4.1 a 3.5 entre 2024 y 2025, la cifra más baja desde 2016

Presentan avances del Plan Michoacán
Presentan avances del Plan Michoacán Foto: Defensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó los avances del denominado Plan Michoacán, una estrategia integral que combina acciones de seguridad, desarrollo social y recuperación del control territorial en una de las entidades más afectadas por la violencia del crimen organizado.

Durante la presentación de resultados, se destacó una disminución sostenida en los homicidios dolosos, indicador clave para medir el impacto de la política pública federal y estatal.

Sheinbaum recordó que esta estrategia se diseñó tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hecho que calificó de lamentable.

“Hemos estado trabajando no solamente en Uruapan, sino en todo el estado de Michoacán, en coordinación con el gobierno del estado y vamos a seguir trabajando”, destacó la mandataria.

Incidencia delictiva a la baja

Plan Michoacán se aplicará hasta
Plan Michoacán se aplicará hasta 2030, tiempo que durará la administración de Claudia Sheinbaum

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de víctimas de homicidio pasó de 4.1 en 2024 a 3.5 en 2025, lo que representa una reducción del 15 por ciento y coloca al presente año como el de menor incidencia en la última década.

La secretaria ejecutiva del organismo, Marcela Figueroa Franco, subrayó que no se trata de una variación coyuntural, sino de una tendencia a la baja que se ha mantenido durante varios meses.

“Observamos una reducción en el promedio diario del 15 por ciento, de 4.1 a 3.5, lo que coloca a 2025 como el año con el promedio más bajo de los últimos 10 años”, explicó la funcionaria, quien atribuyó los resultados a la coordinación entre fuerzas federales, autoridades estatales y programas de atención social en zonas prioritarias.

Mientras el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que del primero de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, en el estado de Michoacán se han obtenido los siguientes resultados:

  1. Han sido detenidas 1,218 personas por delitos de alto impacto.
  2. Se aseguraron 1,137 armas de fuego, 144 mil cartuchos y más de 25 toneladas de droga.
  3. Además, el Ejército y la Marina han desmantelado 18 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

Plan Michoacán seguirá hasta 2030

Plan Michoacán Por La Paz
Plan Michoacán Por La Paz y Justicia se instauró en noviembre de 2025 (Foto: Defensa)

De la misma forma, Sheinbaum Pardo dijo que el Plan Michoacán, también abarca acciones integrales para la población de la entidad que tiene que ver con las distintas áreas con atención al sector de los jóvenes.

“Este trabajo lo vamos a seguir desarrollando hasta el 2030, hasta que termine el gobierno, no es de un mes, dos meses, es un trabajo permanente que vamos a seguir desarrollando en la entidad durante toda nuestra presencia en el gobierno de México”, señaló la presidenta.

