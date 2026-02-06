Dictamen final de las 40 horas está listo: la reunión de comisiones será en el Senado el 10 de febrero

Senado discutirá en comisiones la reforma laboral que busca reducir la jornada a 40 horas de manera gradual. (Foto: Cuartoscuro)

La tarde de este jueves 5 de febrero de 2026, el Senado de la República ya definió fecha y horario para comenzar con el debate en comisiones del dictamen de la reforma laboral que busca reducir la jornada a 40 horas, los cambios propuestos por el gobierno federal podrían impactar a más de 13 millones de trabajadores.

Ponen fecha para iniciar el debate por las 40 horas

A través de un comunicado en la página oficial de la Cámara alta se precisa que la reunión se realizará el martes 10 de febrero, a las 10:00 horas, en las Salas 5 y 6 del Hemiciclo, planta baja, con motivo de la convocatoria emitida para la sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos.

La decisión de modificar el Artículo 123, Apartado A, fracciones IV y XI, de la Constitución Mexicana se mantiene como una estrategia central en la propuesta, lo que sitúa este derecho social en el nivel jerárquico más alto. De esta manera, los legisladores optan por que la reforma tenga un alcance constitucional directo.

Sheinbaum plantea reducción gradual de la jornada laboral

Uno de los puntos planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a la jornada laboral, es la reducción de manera gradual, incluso el secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, lo reafirmó durante la plenaria de Morena, al parecer este cambio primordial pasará sin cambios al Pleno:

2026 : entrada en vigor del periodo de transición

2027 : reducción a 46 horas semanales

2028 : ajuste a 44 horas

2029 : límite de 42 horas

2030: consolidación de la semana de 40 horas

Información en desarrollo...