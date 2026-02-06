México

Conductor de plataforma en Puebla logra frustrar asalto acelerando su automóvil; delincuentes huyen asustados

El chofer de aplicación aumentó la velocidad de su unidad y espantó a los criminales

Los asaltantes quedaron registrados en
Los asaltantes quedaron registrados en video (redes)

Un intento de robo a un conductor de aplicación en la zona de Lomas de Angelópolis, Puebla, se volvió viral en redes sociales y generó preocupación entre choferes y usuarios de plataformas digitales.

El incidente, ocurrido el 4 de febrero de 2026, se popularizó en redes debido a la valentía del chofer, quien asustó a los criminales acelerando su vehículo.

Así fue el intento de asalto

El conductor aceleró la unidad y logró asustar a los delincuentes crédito: tiktok/vochos_amarillos

De acuerdo al video del intento de asalto difundido en redes, el suceso comenzó cuando el conductor aceptó un viaje. Durante el trayecto, un hombre y una mujer que iban como pasajeros habrían emitido una amenaza directa contra el chofer. En el clip se puede ver como uno de los sujetos apunta al conductor con un arma de fuego, mientras que una mujer lo ataca con un taser en repetidas ocasiones.

La situación se tornó crítica tras la advertencia. El conductor, enfrentando la posibilidad de ser despojado de su vehículo, optó por acelerar y amenazar con estrellar el auto a alta velocidad. Esta reacción sorprendió a los agresores, quienes decidieron abandonar el vehículo y escapar sin consumar el robo.

Identifican a posible sospechosa

Capturas de pantalla difundidas en
Capturas de pantalla difundidas en redes exhiben el perfil de Facebook de la supuesta agresora (captura de pantalla)

Este episodio quedó registrado y rápidamente se viralizó en plataformas sociales. Diversos usuarios identificaron a la mujer involucrada con el nombre de “Brenda Up”. En conversaciones digitales, se mencionó que ella, junto con tres cómplices, estaría utilizando aplicaciones de transporte para cometer actos similares en distintas zonas del sur de la ciudad.

La exposición pública llevó a que el perfil, atribuido a la sospechosa, sufriera modificaciones: se eliminaron fotografías y se restringió el acceso a la cuenta personal. Este hecho alimentó aún más el intercambio de advertencias y la inquietud en los foros de conductores.

Hasta la fecha, las autoridades no han confirmado la detención de alguno de los involucrados. El caso reavivó el debate sobre la seguridad de los trabajadores de plataformas y el reclamo por protocolos de prevención más sólidos en áreas de alta movilidad. La conversación digital continúa, mientras los conductores exigen mayor protección en su labor diaria.

El caso en pocas líneas

  • Un conductor de Uber en Lomas de Angelópolis, Puebla, fue víctima de un intento de robo el 4 de febrero de 2026.
  • El hecho ocurrió cuando el chofer aceptó un viaje en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en San Andrés Cholula.
  • Durante el trayecto, un hombre y una mujer que iban como pasajeros habrían amenazado directamente al conductor.
  • El conductor, en un acto de defensa, aceleró el vehículo y advirtió que lo estrellaría, lo que provocó que los presuntos agresores huyeran sin lograr su objetivo.
  • Usuarios de redes sociales identificaron a la mujer involucrada como “Brenda Up” y la relacionaron con otros robos cometidos a través de plataformas digitales en el sur de la ciudad.
  • El perfil en redes atribuido a la sospechosa fue modificado y restringido tras la viralización del caso.
  • Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna detención oficial.
  • El incidente reavivó el debate sobre la seguridad de los conductores de aplicaciones y la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención.

