Tren Interurbano México - Toluca: podrían cobrarte esta cantidad si excedes el tiempo de traslado

“El Insurgente” inició operaciones y el público ya puede trasladarse desde Observatorio a Zinacantepec

Inauguraron las estaciones Vasco de
Inauguraron las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio del Tren El Insurgente (Jefatura Gobierno CDMX)

La puesta en funcionamiento de las dos últimas estaciones del Tren Interurbano México-Toluca que estaban en obra establece una conexión continua entre el Valle de Toluca y el centro de la Ciudad de México. Después de 11 años y seis meses de obra, el tren El Insurgente ya opera en su totalidad.

Desde el 2 de febrero el público usuario empezó a viajar en esta nueva ruta de transporte ferroviario. Sin embargo, empezaron a surgir una serie de confusiones en cuanto a los costos del traslado. Y es que, pese a que se puede acceder con la Tarjeta de Movilidad Integrada, en redes sociales compartieron sus testimonios al respecto de los costos.

Una de las problemáticas que surgirían en el sistema de cobro del Tren Interurbano sería el tiempo que se permanezca dentro de las estaciones, pues, si se excede el límite el sistema podría aplicar el costo de la tarifa completa, es decir los 100 pesos ($100.00MXN).

¿El Tren Toluca cobra por permanecer dentro de las estaciones?

Alejandra Estrada fue la primera pasajera en estrenar la terminal Observatorio del Tren Interurbano durante su inauguración

De acuerdo con las autoridades, el acceso al Tren El Insurgente es a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada, de uso personal e intransferible, aunque las personas también disponen de módulos para adquirir boletos en todas las estaciones.

Las tarifas se definen por el trayecto recorrido y la cantidad de estaciones, permitiendo a los usuarios elegir la opción más conveniente para su itinerario. Sin embargo, está la interrogante sobre el tiempo que se puede permanecer dentro de las estaciones, pues la cifra final que se paga al salir de la estación (en el caso de las terminales) se calcula de acuerdo al tiempo de traslado.

Según reportó que Grupo Fórmula que si un pasajero excede el tiempo de dos horas dentro de una estación, el sistema aplicaría un cobro de 100 pesos, lo que sería el trayecto completo.

Esta es la tarifa actualizada del Tren Interurbano México - Toluca

Esta es la tarifa actualizada
Esta es la tarifa actualizada del Tren Interurbano México - Toluca (X/ @ClaraBrugadaM)
  • 15 pesos: por trayecto de una estación dentro del Estado de México o la Ciudad de México
  • 20 pesos: por trayecto de dos o tres estaciones dentro del Estado de México
  • 25 pesos: por viaje entre Santa Fe y Observatorio
  • 60 pesos: por viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma
  • 70, 80 y 90 pesos: para recorridos intermedios específicos conforme la ruta
  • 100 pesos: por recorrido terminal a terminal, de Zinacantepec a Observatorio

Entre los puntos de conexión destacados figura la estación Vasco de Quiroga, que ofrece una superficie de 8 mil metros cuadrados junto a la Universidad de la Salud y el pueblo de Santa Fe. Su infraestructura sanitaria, así como la vinculación directa con la estación del Cablebús, responde a las necesidades de accesibilidad y seguridad mediante la instalación de torniquetes, elevadores, señalización y un sendero peatonal seguro.

