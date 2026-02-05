“Si no estás en la mesa, estás en el menú”: Ebrard adelanta acuerdo multilateral sobre minerales críticos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el plan de acción firmado con Estados Unidos sobre los minerales críticos. Crédito: X, m_ebrard

Tras el anuncio del Plan de acción Estados Unidos - México sobre minerales críticos anunciado el día de ayer, 4 de febrero de 2026, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que buscan un acuerdo multilateral, por lo que iniciarán un diálogo con otros países.

Secretario de Economía detalla plan de acción sobre minerales críticos

Marcelo Ebrard comunicó a través de un video difundido en sus redes sociales este 5 de febrero que México y los Estados Unidos firmaron un plan de acción enfocado en consultas mutuas sobre minerales críticos: “Ese plan de acción es en sesenta días presentar entre ambos diferentes alternativas respecto a minerales críticos”.

Explicó que los minerales críticos son aquellos que un país no posee en cantidad suficiente, necesita importar o cuya fuente de importación presenta algún tipo de complicación.

La lista de estos minerales varía significativamente entre países, de modo que México tiene una clasificación distinta a la de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón u otras naciones.

Diálogo sobre minerales críticos podría llevar a acuerdo multilateral

Ebrard detalló que las consultas incluirán el intercambio de información y el diálogo, siempre bajo el respeto a las leyes mexicanas, la constitución y la soberanía nacional. Aclaró que este tipo de diálogo se replicará con otros países en los próximos sesenta días.

Anunció la visita de una delegación importante de Canadá el 16 de febrero, con quienes también se abordará este tema, señalando la relevancia de Canadá como socio de México. Además, mencionó que se entablarán conversaciones con Japón, la Unión Europea y otras naciones.

El funcionario indicó que la instrucción oficial es “que México, en este nuevo ordenamiento, va a tener un acuerdo multilateral de minerales”.

Citó al primer ministro de Canadá para subrayar la importancia de estar involucrados en la toma de decisiones: “Si no estás en la mesa participando, estás en el menú, y nosotros estamos en la mesa”.

Plan de acción entre México y Estados Unidos se basa en ejes específicos

El acuerdo entre México y Estados Unidos define iniciativas de rápida ejecución enfocadas en el sector de minerales críticos:

Ambas naciones realizarán un análisis conjunto de sus políticas comerciales , evaluando la posibilidad de establecer precios mínimos en las importaciones de estos minerales en la frontera.

Se llevarán a cabo consultas para determinar cómo incorporar esos precios mínimos en un futuro acuerdo comercial plurilateral, considerando mecanismos adicionales para reforzar la resiliencia de la cadena de suministro .

Se desarrollarán estándares regulatorios comunes para las actividades de minería y procesamiento, además de promover la cooperación técnica y armonización normativa entre ambos países.

El plan prioriza la promoción de inversiones, la coordinación en la elaboración de la cartografía geológica y la preparación de una respuesta conjunta ante eventuales crisis en la cadena de suministro.

También se impulsarán iniciativas para fomentar la investigación científica y el desarrollo de tecnologías innovadoras en el sector, junto con el acopio coordinado de reservas estratégicas para garantizar el abasto futuro.