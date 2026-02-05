Precios mínimos y cadenas de suministro para minerales críticos: este es el plan entre México y EEUU

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad de las cadenas de suministro, México y Estados Unidos han decidido poner en marcha un ambicioso plan conjunto enfocado en los minerales críticos. Durante los próximos 60 días, ambos países impulsarán una estrategia destinada a blindar sus economías frente a disrupciones externas y fortalecer la cooperación en el sector.
Vulnerabilidades y urgencia de acción
Las cadenas de suministro de minerales críticos han mostrado una fragilidad preocupante ante prácticas comerciales ajenas al mercado y episodios de coerción económica. Esta vulnerabilidad amenaza la estabilidad de industrias tecnológicas, energéticas y manufactureras en América del Norte.
Los minerales críticos son considerados activos estratégicos indispensables para la innovación y la seguridad nacional. Por ello, la creación de circuitos comerciales diversificados y sólidos se ha convertido en una prioridad tanto para Estados Unidos como para México.
Ejes del plan entre México y EEUU
La estrategia acordada contempla una serie de iniciativas de rápida implementación y alto impacto:
- Análisis conjunto de políticas comerciales, incluyendo la posibilidad de establecer precios mínimos ajustados en frontera para la importación de minerales críticos.
- Consultas sobre cómo incorporar estos precios mínimos a un futuro acuerdo plurilateral de comercio, con medidas adicionales para proteger la resiliencia de la cadena.
- Desarrollo de estándares regulatorios para la minería y el procesamiento, así como cooperación técnica y regulatoria.
- Promoción de inversiones, coordinación en cartografía geológica y capacidad de respuesta ante posibles crisis en la cadena de suministro.
- Impulso a la investigación y nuevas tecnologías, así como acopio coordinado de reservas estratégicas.
Además, ambos países identificarán proyectos mineros y de manufactura de interés común, priorizando el financiamiento y el apoyo a iniciativas que cumplan estándares internacionales de responsabilidad empresarial.
La transparencia será clave: compartirán información sobre yacimientos potenciales a través de sus respectivos servicios geológicos.
Implementación y liderazgo institucional
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Economía de México liderarán la elaboración y puesta en marcha de este plan de acción.
El embajador Jamieson Greer, al presentar la iniciativa, subrayó que esta colaboración busca “hacer frente a las distorsiones del mercado global que han dejado vulnerables a las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte ante disrupciones”.
Greer enfatizó la relevancia de esta medida en el marco de la Revisión Conjunta del T-MEC y reconoció el compromiso del secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, para profundizar la alianza estratégica en este ámbito.
Con este paso, México y Estados Unidos buscan sentar las bases de un comercio preferencial de minerales críticos, cimentado en la transparencia, la resiliencia y el respeto mutuo de la soberanía, para afrontar juntos los retos de la economía global.