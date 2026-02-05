Precios mínimos y cadenas de suministro para minerales críticos: este es el plan entre México y EEUU

Estados Unidos y México dieron a conocer la entrada en vigor del Plan de Acción Estados Unidos–México sobre Minerales Críticos. (Foto: Secretaría de Economía)

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad de las cadenas de suministro, México y Estados Unidos han decidido poner en marcha un ambicioso plan conjunto enfocado en los minerales críticos. Durante los próximos 60 días, ambos países impulsarán una estrategia destinada a blindar sus economías frente a disrupciones externas y fortalecer la cooperación en el sector.

Vulnerabilidades y urgencia de acción

Las cadenas de suministro de minerales críticos han mostrado una fragilidad preocupante ante prácticas comerciales ajenas al mercado y episodios de coerción económica. Esta vulnerabilidad amenaza la estabilidad de industrias tecnológicas, energéticas y manufactureras en América del Norte.

Los minerales críticos son considerados activos estratégicos indispensables para la innovación y la seguridad nacional. Por ello, la creación de circuitos comerciales diversificados y sólidos se ha convertido en una prioridad tanto para Estados Unidos como para México.

Ejes del plan entre México y EEUU

La estrategia acordada contempla una serie de iniciativas de rápida implementación y alto impacto:

Análisis conjunto de políticas comerciales , incluyendo la posibilidad de establecer precios mínimos ajustados en frontera para la importación de minerales críticos.

Consultas sobre cómo incorporar estos precios mínimos a un futuro acuerdo plurilateral de comercio , con medidas adicionales para proteger la resiliencia de la cadena.

Desarrollo de estándares regulatorios para la minería y el procesamiento, así como cooperación técnica y regulatoria.

Promoción de inversiones, coordinación en cartografía geológica y capacidad de respuesta ante posibles crisis en la cadena de suministro.

Impulso a la investigación y nuevas tecnologías, así como acopio coordinado de reservas estratégicas.

14/01/2026 México y EEUU se reúnen para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos.. México participó en una reunión convocada por Estados Unidos para identificar soluciones que permitan fortalecer y diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos en el mundo. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

Además, ambos países identificarán proyectos mineros y de manufactura de interés común, priorizando el financiamiento y el apoyo a iniciativas que cumplan estándares internacionales de responsabilidad empresarial.

La transparencia será clave: compartirán información sobre yacimientos potenciales a través de sus respectivos servicios geológicos.

Implementación y liderazgo institucional

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Economía de México liderarán la elaboración y puesta en marcha de este plan de acción.

El embajador Jamieson Greer, al presentar la iniciativa, subrayó que esta colaboración busca “hacer frente a las distorsiones del mercado global que han dejado vulnerables a las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte ante disrupciones”.

Greer enfatizó la relevancia de esta medida en el marco de la Revisión Conjunta del T-MEC y reconoció el compromiso del secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, para profundizar la alianza estratégica en este ámbito.

Con este paso, México y Estados Unidos buscan sentar las bases de un comercio preferencial de minerales críticos, cimentado en la transparencia, la resiliencia y el respeto mutuo de la soberanía, para afrontar juntos los retos de la economía global.